España

Un sacerdote es condenado a 52 años de prisión por drogar, abusar y grabar a cuatro mujeres en Málaga: las víctimas mantenían un vínculo espiritual con el acusado

La pareja sentimental del sacerdote halló material audiovisual que permitió identificar a las víctimas y destapó años de abusos ocultos entre 2015 y 2018

Guardar
Google icon
Un sacerdote es condenado a 52 años de prisión por drogar, abusar y grabar a cuatro mujeres en Málaga. (Europa Press)
Un sacerdote es condenado a 52 años de prisión por drogar, abusar y grabar a cuatro mujeres en Málaga. (Europa Press)

La Audiencia de Málaga ha condenado a un sacerdote por los abusos sufridos por cuatro mujeres, imponiéndole 52 años de cárcel y una indemnización conjunta superior a 400 mil euros. El tribunal concluyó que el acusado utilizó su vínculo religioso y amistoso para ganarse la confianza de las víctimas y, tras sedarlas, las agredió sexualmente sin su consentimiento, además de grabarlas sin su conocimiento.

Entre los años 2015 y 2018, las mujeres afectadas mantuvieron una relación de amistad y guía espiritual con el sacerdote, según detalla la sentencia. Sin embargo, los hechos salieron a la luz en 2023, cuando la pareja sentimental del acusado descubrió en su vivienda de Melilla un disco duro con imágenes y vídeos de contenido sexual explícito.

PUBLICIDAD

La investigación determinó que el acusado proporcionaba a sus víctimas una sustancia desconocida, provocando una profunda somnolencia y pérdida de conciencia. “Aprovechando estas situaciones de amistad, el acusado suministraba una sustancia que generaba pérdida de conciencia, lo que utilizaba para satisfacer sus deseos sexuales, sin que constara consentimiento de la víctima”, sentenció el tribunal.

El tribunal concluyó que las mujeres padecieron daños psicológicos, psíquicos y morales como resultado de los hechos. Si bien no se consideró que existiera un delito específico de lesiones psíquicas, los jueces reconocieron la existencia de un “innegable daño o secuela” que ha necesitado tratamiento. La sentencia remarca “la crudeza de los hechos que se desarrollan y graban” y el “desprecio” mostrado hacia unas víctimas que se encontraban “en la más absoluta indefensión”.

PUBLICIDAD

El cura acusado de abuso sexual en la Audiencia de Málaga. (Europa Press)
El cura acusado de abuso sexual en la Audiencia de Málaga. (Europa Press)

El hallazgo que destapó el caso

La investigación comenzó de forma inesperada en 2023, cuando la entonces pareja sentimental del sacerdote accedió a la vivienda de Melilla que ambos compartían durante una ausencia del acusado. Al revisar un disco duro externo, pensando que encontraría películas o series, descubrió en cambio múltiples vídeos y fotografías de contenido sexual en los que aparecían mujeres inconscientes.

Impactada por lo hallado, primero se lo comunicó a otro sacerdote, después al propio acusado y finalmente a un agente de la Policía Nacional, quien la orientó para presentar denuncia formal. La mujer entregó una copia del material encontrado, lo que permitió a la UFAM (Unidad de Familia y Mujer) iniciar las diligencias policiales y localizar a las víctimas, que hasta ese momento desconocían por completo la existencia de las grabaciones y los abusos sufridos.

Durante el juicio, la defensa intentó invalidar las pruebas argumentando una supuesta obtención ilícita. Sin embargo, el tribunal resolvió que el hallazgo fue “casual” y que la denunciante tenía un permiso innegable para acceder a la vivienda, avalado por la relación de pareja y por los testimonios y mensajes intercambiados entre ambos. La sala subrayó la total validez de las pruebas: “No existe en realidad sospecha alguna de adulteración o manipulación del contenido del material”.

La sentencia también descartó cualquier irregularidad en la cadena de custodia o animadversión personal por parte de la denunciante. Aunque consideró “incomprensible” que la mujer informara primero a la Iglesia en lugar de acudir directamente a la policía, los jueces concluyeron que este detalle no afecta la admisibilidad ni la fiabilidad del material incautado.

El cura acusado de abuso sexual en la Audiencia de Málaga. (Europa Press)
El cura acusado de abuso sexual en la Audiencia de Málaga. (Europa Press)

Una condena de 52 años de cárcel y más de 400 mil euros

El sacerdote fue declarado culpable de tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, cada uno con la agravante de abuso de confianza, por lo que recibió una condena de 12 años de prisión para cada caso y la prohibición de acercarse a las víctimas durante 13 años. Además, el tribunal le atribuyó otro delito continuado de abuso sexual, igualmente agravado por abuso de confianza a una cuarta víctima, y le sumó cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos, correspondientes a la grabación y difusión no autorizada de imágenes íntimas.

La sentencia, que aún no es firme, incluye la obligación de indemnizar a las víctimas con sumas que oscilan entre los 94.442 y 106.594 euros para cada una. El tribunal señaló que el Obispado de Málaga responderá subsidiariamente de estas cantidades, al considerar que la diócesis no cumplió adecuadamente sus deberes de vigilancia y selección del personal. “No solo el Obispado no llevó a cabo sus deberes de vigilancia de modo adecuado, sino que además no eligió a la persona idónea para desempeñar las funciones de párroco”, asegura.

Además de la pena privativa de libertad, el sacerdote deberá cumplir medidas de alejamiento y estará sometido a libertad vigilada durante siete años tras su salida de prisión. La sentencia también prorroga la prisión provisional hasta la mitad de la condena impuesta y advierte que los beneficios penitenciarios y permisos se calcularán sobre el total de las penas, no solo sobre la parte que deba cumplir efectivamente.

Temas Relacionados

Abusos sexualesAgresiones sexualesÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 julio

Detenido el presunto autor del doble asesinato en Mijas: apuñaló a su novia y su hija e incendió su vivienda

La Guardia Civil ha localizado y arrestado al sospechoso este jueves

Detenido el presunto autor del doble asesinato en Mijas: apuñaló a su novia y su hija e incendió su vivienda

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Tarifa de la luz en España este viernes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Tarifa de la luz en España este viernes

Médicos españoles crean la primera placenta artificial de Europa para fetos extremadamente prematuros

Este proyecto experimental que recrea el ambiente fetal ha logrado mantener con vida durante 21 días a fetos de seis meses de gestación

Médicos españoles crean la primera placenta artificial de Europa para fetos extremadamente prematuros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

ECONOMÍA

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita