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Una inesperada aparición y una misteriosa llamada: así ha sido la curiosa entrevista de Shakira en ‘La Revuelta’

La artista colombiana le ha concedido una llamativa entrevista a David Broncano para la semana final de la temporada

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Shakira en 'La Revuelta' (RTVE).
Shakira en 'La Revuelta' (RTVE).

La espera llegó a su fin. Después de casi dos años de guiños, invitaciones y bromas entre David Broncano y Shakira, la artista colombiana cumplió finalmente su promesa y apareció este miércoles en La Revuelta. Aunque no pudo hacerlo de manera presencial, conectó por videollamada desde Boston para participar en el penúltimo programa de la temporada, dejando una entrevista cargada de anuncios sobre su gira, el Mundial de 2026 y, sobre todo, de momentos tan espontáneos que terminaron eclipsando cualquier guion.

La visita de la cantante se convirtió en uno de los grandes acontecimientos del cierre de curso del espacio de TVE. Antes de dar paso a la conexión, Broncano no ocultó la emoción que le producía recibir a una invitada a la que llevaba esperando desde hacía meses. “Llevamos mucho tiempo detrás de esto”, comentó el presentador, convencido de que aquella conversación podría ser el primer paso para conseguir una futura entrevista cara a cara.

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Desde Estados Unidos, donde continúa inmersa en la gira norteamericana de Las mujeres ya no lloran, Shakira explicó que se encontraba en Boston, una de las ciudades incluidas en su recorrido. La artista también confesó que está siguiendo con atención el Mundial de fútbol de 2026, una competición con la que mantiene un vínculo muy especial al interpretar Dai Dai, el himno oficial del torneo. El tema, aseguró, está viviendo un gran momento y tendrá un papel protagonista en la ceremonia de clausura, prevista para el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sin embargo, uno de los asuntos que más ilusión le hace en estos momentos es su regreso a España. La cantante recordó que ofrecerá doce conciertos en Madrid entre septiembre y octubre y confesó que incluso le gustaría ampliar esa residencia si fuera posible. “Tengo muchísimas ganas de volver. Hace mucho tiempo que no voy a Madrid y creo que será increíble”, explicó durante la conversación, definiendo la capital española como una de sus ciudades favoritas de Europa.

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Shakira en 'La Revuelta' (RTVE).
Shakira en 'La Revuelta' (RTVE).

Además, adelantó que está introduciendo importantes novedades en el espectáculo para convertir cada concierto en una experiencia todavía más ambiciosa. Sin revelar demasiados detalles, confirmó que habrá artistas invitados y prometió un montaje mucho más espectacular que el visto hasta ahora. “Voy a tirar la casa por la ventana”, afirmó entre risas, antes de confirmar que en el repertorio recuperará uno de sus grandes clásicos, Te dejo Madrid, una noticia que fue recibida con entusiasmo por sus seguidores.

Pero cuando la entrevista transcurría con absoluta normalidad, llegó el instante que acabaría monopolizando las conversaciones en redes sociales. En pleno directo, el teléfono móvil de Shakira comenzó a sonar insistentemente. La cantante rechazó la llamada en dos ocasiones mientras trataba de continuar la conversación con Broncano.

“Ya colgué... dos veces. Qué insistente”, comentó divertida, preguntándose incluso si desde televisión podía verse el nombre de la persona que intentaba contactar con ella. Lo que parecía una simple interrupción acabó derivando en una de las escenas más inesperadas de la noche.

La estelar aparición de su asistente Diana

Mientras Shakira intentaba continuar la entrevista, una figura comenzó a aparecer lentamente por detrás de ella. Una mujer avanzaba prácticamente gateando por el suelo con la intención de acercarse al teléfono sin interrumpir la conversación. Al girarse y descubrir la escena, la cantante no pudo contener la risa.

La protagonista de aquella inesperada aparición era Diana, su asistente, que trataba de silenciar el teléfono o gestionar la llamada sin obligar a Shakira a detener la videollamada con el programa. La situación provocó las carcajadas tanto de la artista como de David Broncano, que no dejó escapar la oportunidad de bromear con lo ocurrido.

“Os agradezco el momento porque ha estado muy guapo”, comentó el presentador, antes de dirigirse también a Diana para decirle, entre risas, que con aquella aparición improvisada se iba a hacer famosa en España. En pocos minutos, las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron que el momento más gracioso de la entrevista había surgido precisamente de un imprevisto imposible de planificar.

Shakira en 'La Revuelta' (RTVE).
Shakira en 'La Revuelta' (RTVE).

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