España

El Supremo obliga a Interior a facilitar los datos de la nacionalidad de los migrantes internados en los CIE: “Es un avance hacia la transparencia”

La sentencia establece que la Administración no puede limitar el derecho de acceso a la información pública alegando de forma genérica un posible perjuicio para las relaciones exteriores de España

Guardar
Google icon
Fachada del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en Barcelona. (David Zorrakino - Europa Press)
Fachada del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en Barcelona. (David Zorrakino - Europa Press)

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Dirección General de la Policía que facilite los datos de la nacionalidad de las personas internadas en los diferentes Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay repartidos por toda España, lo que supone un avance importante en favor de la transparencia, según ha destacado el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), organización que impulso la demanda hace más de tres años.

“La resolución supone un importante avance para la transparencia y el derecho de acceso a la información pública y resulta especialmente relevante en un momento en el que la Unión Europea avanza hacia un endurecimiento de sus políticas migratorias en las que la privación de libertad de personas migrantes deja de ser un último recurso, excepcional y sujeto a la proporcionalidad de este tipo de medidas, para convertirse en una herramienta central para la gestión migratoria“, señala el SJM en un comunicado.

PUBLICIDAD

La sentencia del Supremo anula la resolución de la Dirección General de la Policía que impedía conocer datos clave sobre el funcionamiento de los CIE, establecimientos de carácter no penitenciarios donde ingresan las personas que se encuentran en situación irregular en España por no tener los papeles en regla. El fallo deja claro que la Administración no puede rechazar solicitudes de información pública con el argumento de que podría suponer un perjuicio para las relaciones exteriores de España con los países afectados.

Imagen del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)
Otra imagen del CIE de Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

En concreto, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska argumentaba que esto podría dificultar en el futuro la labor de las diferentes embajadas y consulados a la hora de documentar a los ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad, lo que “afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones”. Sin embargo, a partir de ahora, será necesario demostrar un perjuicio real y específico para limitar el acceso a estos datos.

PUBLICIDAD

Tanto el SJM como otras organizaciones sociales llevan años denunciando la falta de transparencia en torno a estos centros. Sus informes anuales advierten que la opacidad dificulta el análisis riguroso sobre temas como la vinculación entre nacionalidad y privación de libertad, la efectividad de las expulsiones o el impacto de las políticas de control fronterizo. Con esta sentencia, el acceso a información sobre la nacionalidad de las personas internadas permitirá un mayor control y evaluación pública de las prácticas en estos centros.

Sánchez anuncia más de 500 millones de euros en un año para un plan de integración de migrantes. (La Moncloa)

Una administración “más abierta”

Para el SJM, la sentencia representa un avance hacia una administración más abierta, donde la información sobre el funcionamiento de los CIE sea accesible para cualquier ciudadano. “Es gracias al trabajo sostenido de personas voluntarias de los equipos de visita a CIE que podemos alzar la voz sobre las vulneraciones de derechos en estos centros y conocer el perfil de las personas internadas. Con esta sentencia podremos acceder además a información útil para el acompañamiento y la incidencia”, explica Iván Lendrino Tejerina, coordinador del Programa CIE del SJM.

Por su parte, Javier Ignacio Moreno Gómez, abogado del SJM, añade que el derecho a la información pública “no solo es un pilar fundamental del principio de transparencia y del derecho a una buena administración, sino que también, en tiempos de desinformación, tiene un carácter relevante, ya que la opacidad institucional no es neutral: alimenta la estigmatización, valida estereotipos nocivos y perpetúa el sesgo racista en el diseño de las políticas públicas que impactan directamente en las vidas de las personas migrantes y racializadas”.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaMinisterio del InteriorJusticiaTribunalesEspaña-SociedadEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zapatero mató el amor, según un estudio: los votantes del PP dejaron de casarse y tener hijos cuando el PSOE ganó las elecciones en 2004

Una investigación en Barcelona registra un descenso de los nacimientos mensuales entre los simpatizantes del PP tras la victoria socialista de 2004

Zapatero mató el amor, según un estudio: los votantes del PP dejaron de casarse y tener hijos cuando el PSOE ganó las elecciones en 2004

Un hospital de Barcelona presenta un nuevo medicamento que reduce a la mitad los días de migraña en pacientes sin otras opciones

Más de cinco millones de personas en España sufren de migraña

Un hospital de Barcelona presenta un nuevo medicamento que reduce a la mitad los días de migraña en pacientes sin otras opciones

La princesa Leonor aparece por sorpresa en el primer discurso público de la infanta Sofía y apoya a su hermana pequeña en Zaragoza

La hija mayor de los reyes ha sorprendido con una camisa de rebajas de Zara y un pantalón blanco

La princesa Leonor aparece por sorpresa en el primer discurso público de la infanta Sofía y apoya a su hermana pequeña en Zaragoza

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

La edad y el presupuesto condicionan la primera residencia de quienes se trasladan por trabajo

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

El inesperado giro en el testamento de Valentino: una fundación en Liechtenstein hereda toda su fortuna

El diseñador italiano dejó un patrimonio valorado en cientos de millones de euros que incluye un castillo en Francia, un yate de 46 metros, villas, obras de arte y cuentas bancarias internacionales

El inesperado giro en el testamento de Valentino: una fundación en Liechtenstein hereda toda su fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La Verja de Gibraltar desaparecerá el 15 de julio: así cambiará la frontera entre España y Reino Unido

Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

ECONOMÍA

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

Un joven de 22 años se compra una casa sin hipoteca y por menos de 40.000 euros: “No necesito que me avale nadie”

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”