Transportes establece un nuevo marco legal para los trenes históricos

Madrid, 24 abr (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que establece un marco estable para amparar las circulaciones de trenes históricos en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), con el objetivo de preservar su legado.

La nueva regulación sitúa a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en el inicio del proceso, al otorgarle la responsabilidad de la catalogación del material rodante histórico, según ha informado este viernes la fundación en un comunicado.

La fundación deberá evaluar las solicitudes de catalogación que reciba y resolver de manera motivada los expedientes en el plazo de tres meses, mientras que, en caso de desestimación, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria será la responsable de resolver las reclamaciones.

La norma establece además que el catálogo deberá elaborarse en un plazo de dos años y que los efectos de la catalogación no podrán revertirse o modificarse salvo en casos excepcionales.

Asimismo, las empresas ferroviarias, administradores de infraestructuras y entidades públicas o privadas informarán a la fundación sobre los vehículos ferroviarios de más de 30 años de antigüedad que vayan a vender o destruir, y ésta podrá promover la declaración de los mismos como bienes de interés cultural, patrimonial o figura de análoga protección. EFE