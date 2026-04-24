Espana agencias

Transportes establece un nuevo marco legal para los trenes históricos

Guardar

Madrid, 24 abr (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que establece un marco estable para amparar las circulaciones de trenes históricos en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), con el objetivo de preservar su legado.

La nueva regulación sitúa a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en el inicio del proceso, al otorgarle la responsabilidad de la catalogación del material rodante histórico, según ha informado este viernes la fundación en un comunicado.

La fundación deberá evaluar las solicitudes de catalogación que reciba y resolver de manera motivada los expedientes en el plazo de tres meses, mientras que, en caso de desestimación, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria será la responsable de resolver las reclamaciones.

La norma establece además que el catálogo deberá elaborarse en un plazo de dos años y que los efectos de la catalogación no podrán revertirse o modificarse salvo en casos excepcionales.

Asimismo, las empresas ferroviarias, administradores de infraestructuras y entidades públicas o privadas informarán a la fundación sobre los vehículos ferroviarios de más de 30 años de antigüedad que vayan a vender o destruir, y ésta podrá promover la declaración de los mismos como bienes de interés cultural, patrimonial o figura de análoga protección. EFE

Últimas Noticias

La Legión ofrece una exhibición a mandos terrestres de la OTAN en un foro sobre mando y disuasión

La Legión ofrece una exhibición a mandos terrestres de la OTAN en un foro sobre mando y disuasión

Unos 3.900 efectivos de las Fuerzas de Seguridad blindan la seguridad del Gran Premio de MotoGP en Jerez

Unos 3.900 efectivos de las Fuerzas de Seguridad blindan la seguridad del Gran Premio de MotoGP en Jerez

Almeida critica lo "chapucero" de la acusación particular del PSOE en 'Kitchen' que sólo busca "circo"

Almeida critica lo "chapucero" de la acusación particular del PSOE en 'Kitchen' que sólo busca "circo"

Málaga y Castellón se cruzan en un duelo de rivales directos por el ascenso

Infobae

La selección femenina de baloncesto se enfrentará en Oviedo a la República Checa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El CIS da la mayoría absoluta a Juanma Moreno y al PSOE su peor resultado histórico en Andalucía

El CIS da la mayoría absoluta a Juanma Moreno y al PSOE su peor resultado histórico en Andalucía

¿Qué es un español? Vox se lía con la interpretación de la prioridad nacional

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

La Audiencia Provincial de Granada rechaza el recurso de una madre que pidió el retorno de su hijo menor desde Argentina tras la ruptura con su pareja

Pedro Sánchez quita importancia al mensaje del Pentágono sobre la posible expulsión de España de la OTAN: “Trabajamos sobre documentos oficiales”

ECONOMÍA

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

DEPORTES

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”