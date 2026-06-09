Puente defiende la seguridad del tren en España y dice que la mortalidad es "limitadísima"

Madrid, 9 jun (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha insistido este martes en que el tren en España es un medio de transporte de los más seguros del mundo y las posibilidades de que haya un accidente con resultado de muerte son "limitadísimas", lo que no quiere decir que no se puedan producir.

El ministro ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado por la bendición del tren que han hecho esta mañana los obispos que acompañan al Papa para apartar todo peligro de su recorrido.

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En este sentido, Puente ha recalcado que el tren en España tiene el mismo nivel de seguridad que el tren en Alemania, en Francia o en cualquier país desarrollado.

"Las posibilidades de que haya un accidente con resultado de muerte en España en un viaje en tren son limitadísimas, lo que no quiere decir que no se puedan producir, como por desgracia se han producido en el caso de Adamuz o en el caso de Angrois en el año 2013", ha afirmado.

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"Dudo mucho de que los obispos ejerzan el papel de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él", ha señalado al respecto.

Puente ha añadido que está seguro de que quien se sube a un tren en España, más allá de las incidencias o de los problemas que puede tener, se sube sabiendo que "es un medio seguro, muy seguro".

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El ministro ha reafirmado que el tren en España es mucho más seguro que viajar en coche y ha agregado que cree que nadie cuando se sube al coche piensa que se vaya a matar, "pero las cifras ahí están".

"Es muchísimo más inseguro viajar en coche que hacerlo en ferrocarril, que es uno de los medios más seguros que existe, tanto en España como en el conjunto del mundo", ha insistido el ministro. EFE

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