Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Pepa Rus, Marcial Álvarez y Pepe Ocio a la presentadora Maya Pixelskaya

Pepa Rus y Marcial Álvarez, en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra estrena este jueves una nueva tanda de invitados con Pepa Rus, Marcial Álvarez, Maya Pixelskaya y Pepe Ocio, cuatro rostros que acompañarán a los concursantes hasta el lunes 6 de julio y pondrán a prueba el nuevo funcionamiento de AlaZ, la ronda final que ha sustituido al histórico rosco en Antena 3.

Durante las entregas previstas entre el 2 y el 6 de junio, los cuatro famosos se repartirán entre los equipos azul y naranja para ayudar a sumar segundos antes de la prueba decisiva. Su papel mantiene la mecánica habitual del concurso: cada tres programas se releva a los invitados, pero su rendimiento sigue teniendo efecto directo en el tiempo con el que los concursantes afrontan el desenlace.

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La cadena abre esta tanda después del cambio más visible del formato. El rosco se despidió el viernes 19 de junio y, desde entonces, la prueba final pasa a llamarse ‘AlaZ’, aunque el espacio que presenta Roberto Leal conserva la función de los invitados como apoyo para ampliar el margen con el que optar al bote.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Pepa Rus en ‘Pasapalabra’

Pepa Rus es una de las incorporaciones de esta semana a Pasapalabra. La actriz gaditana es conocida sobre todo por su papel de Macu en Aída, donde interpretó el tema viral Lore Lore, Macu Macu y recientemente volvió en la película Aída y vuelta. Después de ese trabajo, Rus ha aparecido en otras producciones de amplia audiencia como La que se avecina, también en Telecinco, donde interpretó a Clara Carrascosa.

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Pepa Rus junto al reparto de 'Aída y vuelta' (Europa Press)

Su trayectoria en televisión incluye además El tiempo entre costuras, Gym Tony, Tiempos de guerra y, ya en 2022, Amar es para siempre. La actriz también ha desarrollado parte de su carrera en el teatro. Ha participado en montajes como Insolación y Un chico de revista, y ha dirigido obras como El curso de tu vida, La encrucijá y Viva la Pepa.

Quién es Marcial Álvarez

Marcial Álvarez, nacido en Madrid el 13 de marzo de 1966, empezó en el teatro siendo adolescente. Su primera obra llegó a los 16 años y, desde entonces, ha formado parte del elenco de más de 30 obras. Su carrera televisiva incluye títulos como Los ladrones van a la oficina, Médico de familia, Hospital Central, Las chicas de oro, El secreto de Puente Viejo, Servir y proteger, Las chicas del cable, La Moderna y Acacias 38. También ha participado en los cortometrajes Fase terminal y Post coitum. No será su primera vez en Pasapalabra.

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Marcial Álvarez en 'La Moderna' (RTVE)

Maya Pixelskaya en ‘Pasapalabra’

Maya Pixelskaya combina el trabajo como artista, guionista y presentadora. Estudió Comunicación Audiovisual y Grabado Calcográfico, y desarrolla esa formación junto a su dedicación al pixel art. Ha conducido programas dirigidos al público joven y ha colaborado en otros espacios de televisión.

Maya Pixelskaya, en imagen de archivo (Europa Press)

Mantiene además el pódcast Gente muerta en Podimo, donde analiza personajes históricos con historiadores, arqueólogos y cómicos, y ha estado al frente de la quinta temporada de El condensador de fluzo en La 2 de TVE. Pixelskaya, nombre profesional de Maya García, nació en Madrid en 1985 y tiene 40 años. También ha presentado formatos sobre gaming y tecnología y colabora de forma habitual en Zapeando, de la casa Atresmedia como Pasapalabra.

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Quién es Pepe Ocio

Pepe Ocio, nacido en Madrid en 1976, estudió Odontología en la Universidad Complutense de Madrid antes de formarse como actor en el Estudio Juan Carlos Corazza. Ese cambio marcó el inicio de una carrera continuada en cine, televisión y teatro. En el cine, muchos espectadores le identificaron por Camino, de Javier Fesser, y consolidó su presencia con El reino, de Rodrigo Sorogoyen, y Tiempo después, de José Luis Cuerda. En 2022 recibió la Biznaga de Plata al mejor actor en el Festival de Málaga por Lugares a los que nunca hemos ido.

Pepe Ocio como Manolo Sánchez (Atresmedia)

En televisión, además de participar en Pasapalabra, ha trabajado en series como Camilo Superstar, Élite, Alta mar y Rapa. En los últimos años ha participado también en La infiltrada y Políticamente incorrectos, dirigidas por Arantxa Echevarría, y recientemente ha aparecido en La viuda negra y en Animal, una comedia de 2025 junto a Luis Zahera y Lucía Caraballo, serie a la que se incorporará de nuevo para rodar su segunda temporada.

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