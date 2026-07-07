España

Atropellan a Belén Rodríguez y narra sus lesiones desde el hospital: “Iba mandando audios, yo siempre voy muy despistada”

La colaboradora ha conectado en directo con ‘El verano se mueve’ y se ha mostrado “magullada y herida”

Guardar
Google icon
Belén Rodríguez, en una fotografía de archivo (Instagram/ @be.belenrodriguez)
Belén Rodríguez, en una fotografía de archivo (Instagram/ @be.belenrodriguez)

Belén Rodríguez ha sufrido un atropello este martes 7 de julio cuando salía de casa para ir al gimnasio, un accidente que se ha quedado en lesiones leves y que llega después de haber retomado su rutina televisiva tras superar un cáncer de garganta. La colaboradora de 59 años ha explicado en directo en El verano se mueve, donde ayer mismo estaba trabajando como colaboradora, que el golpe se produjo en cuestión de segundos, mientras iba mandando audios en el móvil.

Según ha relatado, llegó a verse debajo de las ruedas del coche y sufrió heridas en un codo, aunque su estado no reviste gravedad. La presentadora y tertuliana ha intervenido desde el hospital, donde ha querido rebajar la alarma tras los primeros minutos de confusión en el programa. El espacio, conducido por Ion Aramendi junto a Kike Quintana, había arrancado la emisión con el aviso de que uno de sus colaboradores había sufrido un atropello y de que se estaba recabando información.

PUBLICIDAD

“Me he llevado un susto grande. Verme debajo de un coche es de las cosas que todavía no me habían pasado en la vida”, ha contado Rodríguez. Después ha detallado cómo ocurrió: “Iba mandando audios, yo siempre voy muy despistada. Salía de mi casa, iba para el gimnasio y de repente me ha atropellado el coche”.

Belén Rodríguez tras su atropello (Mediaset España)
Belén Rodríguez tras su atropello (Mediaset España)

El atropello de Belén Rodríguez

Rodríguez ha precisado que las secuelas son leves, aunque se encuentra dolorida por el impacto. “Me duele el codo porque me he hecho dos heridas grandes, pero dentro de lo que ha sido, estoy más o menos bien”, ha dicho en su conexión con el programa.

PUBLICIDAD

La colaboradora también ha explicado que recibió “un golpe fuerte con el capó” y que después el vehículo le pasó “con las ruedas”. Pese a esa descripción, ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a su entorno: “Estoy magullada y herida, pero bien”. En esa misma intervención ha querido dirigirse a sus allegados para rebajar la preocupación. “Me gustaría tranquilizar a mi gente, que ya hemos pasado mucho en la vida. Decirles que estoy bien, que no he podido llamar a todo el mundo”, ha afirmado, antes de rematar con humor: “No es tan fácil morirse como la gente se cree”.

Otro de los aspectos que ha subrayado ha sido la reacción de la conductora implicada en el atropello. Según ha contado la propia Belén Rodríguez, la mujer se comportó con ella “fenomenal”, se echó a llorar, se ofreció a llevarla al médico y volvió a llamarla después para interesarse por su evolución.

Belén Rodríguez tras su atropello (Mediaset España)
Belén Rodríguez tras su atropello (Mediaset España)

La salud de Belén Rodríguez

El susto se produce año y medio después del diagnóstico de cáncer de garganta que obligó a Rodríguez a apartarse temporalmente de la televisión. La enfermedad la llevó a centrarse en el tratamiento y a interrumpir sus compromisos profesionales durante varios meses.

Antes de este nuevo episodio, la colaboradora había afrontado 35 sesiones de radioterapia y varias complicaciones derivadas del proceso. En abril de 2025 retomó su actividad en televisión y recuperó una rutina parecida a la que tenía antes de esa baja forzosa.

Su enfermedad comenzó con molestias persistentes en la garganta, sobre todo en el lado izquierdo, además de dolor de oído y episodios de tos. Tras acudir al médico y someterse a pruebas, los especialistas detectaron un tumor maligno en la garganta, un diagnóstico que, según explicó ella misma, llegó con rapidez durante una exploración realizada por un otorrinolaringólogo.

Tras su paso por ‘GH Dúo’, Cristina Piaget se estrena como colaboradora en Telecinco con el programa de Paz Padilla.

La propia periodista reconoció entonces que intuía que algo no iba bien, aunque había retrasado la visita al especialista. Cuando conoció el diagnóstico, decidió hacerlo público y apartarse de los platós para centrarse en el tratamiento. El atropello, además, se ha producido en una semana especialmente sensible para ella. Acaban de cumplirse 14 años de la muerte de su hermano Pedro, director general de Cuarzo Producciones, que falleció a los 43 años por un infarto en su casa de Madrid.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 julio

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 julio

Las 6 plantas que tienes que podar en julio para conseguir flores abundantes y con vitalidad

Sembrar en pleno verano sigue siendo una opción válida y provechosa, siempre que se adapten las tareas de mantenimiento a las exigencias de la temporada

Las 6 plantas que tienes que podar en julio para conseguir flores abundantes y con vitalidad

Galletas de queso y semillas de sésamo: una opción sencilla para matar el hambre entre horas o acompañar tus comidas

Son crujientes y tienen un sabor muy llamativo

Galletas de queso y semillas de sésamo: una opción sencilla para matar el hambre entre horas o acompañar tus comidas

Ángela Fernández, psicóloga: “A veces el origen del perfeccionismo está en el miedo al rechazo”

La especialista explica cómo la autoexigencia extrema puede convertirse en un círculo de ansiedad, frustración y necesidad de validación

Ángela Fernández, psicóloga: “A veces el origen del perfeccionismo está en el miedo al rechazo”

El cardenal Cristóbal López Romero “da un paso atrás” en sus funciones en Rabat ante una investigación por presuntos abusos a cinco mujeres

El cardenal ha negado cualquier agresión, pero la Archidiócesis admite la existencia de acusaciones por “comportamientos inapropiados”

El cardenal Cristóbal López Romero “da un paso atrás” en sus funciones en Rabat ante una investigación por presuntos abusos a cinco mujeres
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

ECONOMÍA

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

DEPORTES

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”

Inglaterra sigue el manual de Donald Trump en el Mundial 2026: el Parlamento pide a la FIFA que le quite la roja a Quansah

Los amuletos del padre de Mikel Merino durante el Mundial: del pañuelo de San Fermín a los calcetines con el gol de Stuttgart

Lionel Scaloni, sin filtros sobre España: “Firmo una final contra ellos, pero queda mucho camino”