Atropellan a Belén Rodríguez y narra sus lesiones desde el hospital: “Iba mandando audios, yo siempre voy muy despistada”

Belén Rodríguez, en una fotografía de archivo (Instagram/ @be.belenrodriguez)

Belén Rodríguez ha sufrido un atropello este martes 7 de julio cuando salía de casa para ir al gimnasio, un accidente que se ha quedado en lesiones leves y que llega después de haber retomado su rutina televisiva tras superar un cáncer de garganta. La colaboradora de 59 años ha explicado en directo en El verano se mueve, donde ayer mismo estaba trabajando como colaboradora, que el golpe se produjo en cuestión de segundos, mientras iba mandando audios en el móvil.

Según ha relatado, llegó a verse debajo de las ruedas del coche y sufrió heridas en un codo, aunque su estado no reviste gravedad. La presentadora y tertuliana ha intervenido desde el hospital, donde ha querido rebajar la alarma tras los primeros minutos de confusión en el programa. El espacio, conducido por Ion Aramendi junto a Kike Quintana, había arrancado la emisión con el aviso de que uno de sus colaboradores había sufrido un atropello y de que se estaba recabando información.

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“Me he llevado un susto grande. Verme debajo de un coche es de las cosas que todavía no me habían pasado en la vida”, ha contado Rodríguez. Después ha detallado cómo ocurrió: “Iba mandando audios, yo siempre voy muy despistada. Salía de mi casa, iba para el gimnasio y de repente me ha atropellado el coche”.

Belén Rodríguez tras su atropello (Mediaset España)

El atropello de Belén Rodríguez

Rodríguez ha precisado que las secuelas son leves, aunque se encuentra dolorida por el impacto. “Me duele el codo porque me he hecho dos heridas grandes, pero dentro de lo que ha sido, estoy más o menos bien”, ha dicho en su conexión con el programa.

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La colaboradora también ha explicado que recibió “un golpe fuerte con el capó” y que después el vehículo le pasó “con las ruedas”. Pese a esa descripción, ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a su entorno: “Estoy magullada y herida, pero bien”. En esa misma intervención ha querido dirigirse a sus allegados para rebajar la preocupación. “Me gustaría tranquilizar a mi gente, que ya hemos pasado mucho en la vida. Decirles que estoy bien, que no he podido llamar a todo el mundo”, ha afirmado, antes de rematar con humor: “No es tan fácil morirse como la gente se cree”.

Otro de los aspectos que ha subrayado ha sido la reacción de la conductora implicada en el atropello. Según ha contado la propia Belén Rodríguez, la mujer se comportó con ella “fenomenal”, se echó a llorar, se ofreció a llevarla al médico y volvió a llamarla después para interesarse por su evolución.

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Belén Rodríguez tras su atropello (Mediaset España)

La salud de Belén Rodríguez

El susto se produce año y medio después del diagnóstico de cáncer de garganta que obligó a Rodríguez a apartarse temporalmente de la televisión. La enfermedad la llevó a centrarse en el tratamiento y a interrumpir sus compromisos profesionales durante varios meses.

Antes de este nuevo episodio, la colaboradora había afrontado 35 sesiones de radioterapia y varias complicaciones derivadas del proceso. En abril de 2025 retomó su actividad en televisión y recuperó una rutina parecida a la que tenía antes de esa baja forzosa.

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Su enfermedad comenzó con molestias persistentes en la garganta, sobre todo en el lado izquierdo, además de dolor de oído y episodios de tos. Tras acudir al médico y someterse a pruebas, los especialistas detectaron un tumor maligno en la garganta, un diagnóstico que, según explicó ella misma, llegó con rapidez durante una exploración realizada por un otorrinolaringólogo.

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La propia periodista reconoció entonces que intuía que algo no iba bien, aunque había retrasado la visita al especialista. Cuando conoció el diagnóstico, decidió hacerlo público y apartarse de los platós para centrarse en el tratamiento. El atropello, además, se ha producido en una semana especialmente sensible para ella. Acaban de cumplirse 14 años de la muerte de su hermano Pedro, director general de Cuarzo Producciones, que falleció a los 43 años por un infarto en su casa de Madrid.

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