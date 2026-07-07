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Las 6 plantas que tienes que podar en julio para conseguir flores abundantes y con vitalidad

Sembrar en pleno verano sigue siendo una opción válida y provechosa, siempre que se adapten las tareas de mantenimiento a las exigencias de la temporada

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Las plantas que tienes que podar en julio para conseguir flores abundantes (Canva)
Las plantas que tienes que podar en julio para conseguir flores abundantes (Canva)

A pesar de que las altas temperaturas puedan parecer el peor aliado para nuestras plantas, lo cierto es que solo necesitamos comprender sus necesidades. Y es que, en el mes de julio, podemos llegar a presenciar su mayor esplendor y vitalidad. Cada vez podemos observar que las hojas y las flores se multiplican y las cosechas abundan en los campos de cultivo, pero este crecimiento implica también desafíos: el riesgo de estrés hídrico y la aparición de plagas se intensifican.

De este modo, sembrar en pleno verano sigue siendo una opción válida y provechosa, siempre que se adapten las tareas de mantenimiento a las exigencias de la temporada. Una de las prácticas esenciales en este periodo es el pinzamiento o poda estival, una acción que, lejos de debilitar las plantas, ayuda a mantener su forma compacta y su floración vigorosa, según señala la revista Real Simple. Así, el riego adecuado se convierte en prioridad, utilizando sistemas como aspersión para el césped, goteo para arbustos y setos, y métodos manuales para plantas de interior.

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Además, el abonado con fórmulas ricas en fósforo y potasio sostiene el rendimiento de las especies en flor, mientras que el control de plagas y enfermedades exige atención continua, preferentemente con productos sistémicos y de amplio espectro. Igualmente, la eliminación de malas hierbas también resulta indispensable para evitar la competencia por recursos. En este sentido, hemos rescatado las seis plantas que puedes lucir en tu jardín este julio y las técnicas que debes emplear para tener una floración más duradera.

Un ejemplar de Cosmos (Canva)
Un ejemplar de Cosmos (Canva)

1. Cosmos

Los cosmos ofrecen una copiosa floración. Para actuar sobre ella, Verde es Vida señala que pinzar es clave para favorecer la ramificación de las matas, mientras que eliminar flores marchitas incentiva una refloración constante. En julio, estas plantas pueden verse desgarbadas debido a su rápido crecimiento. Si están demasiado altas, se aconseja recortar los tallos más largos entre 15 y 30 centímetros, cuidando de dejar suficiente follaje verde para asegurar una segunda tanda de flores antes del fin de la temporada.

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Un arbusto de petunias moradas con centros oscuros, muchas flores y capullos verdes, sobre una superficie de madera y fondo borroso.
Un exuberante grupo de petunias moradas florece vibrantemente en un entorno exterior soleado, añadiendo un toque de color y belleza natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Petunias

Las petunias son reinas del balcón, pero tienden a desparramarse con facilidad. Por eso la poda fomenta un crecimiento compacto y una floración continua, por lo que se deben retirar flores secas y ramas largas de la planta, como describen en Jardinero Madrid. Si se ven dañadas por el calor de julio, se recomienda recortar entre un cuarto y un tercio de su volumen para activar ramas laterales inferiores. Evita podas drásticas de más de la mitad de la planta, ya que causarían shock y retrasarían su recuperación.

Primer plano de flores de verbena morada en plena floración con tallos esbeltos, sobre un fondo de follaje verde borroso.
Un vibrante campo de verbena morada muestra sus delicadas flores agrupadas, destacando la belleza natural y la facilidad de reproducción de esta especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Verbena

La verbena ofrece una hermosa alfombra de flores. El equipo de Jardinatis aconseja una buena poda cuando termina de florecer para que se desarrolle a la perfección en el futuro, además de retirar habitualmente las flores marchitas. Un ligero pinzamiento a inicios de julio mantiene la planta compacta. Quitar unos pocos centímetros de las puntas que sobresalen de las macetas estimula la ramificación y evita que los tallos se abran con el calor. Si están en suelo, se recomienda recortar los tallos justo por encima del nudo más cercano para maximizar los nuevos capullos.

Una Zinnia y un colibrí (Pexels)
Una Zinnia y un colibrí (Pexels)

4. Zinnias

Las zinnias destacan por sus colores intensos. Un dato muy interesante es que cuanto más cortes su flor, más vuelve a crecer, como desvela Flora Queen. En julio, estas plantas pueden comenzar a estirarse y verse cansadas. Un rápido pinzamiento de las puntas de crecimiento (retirando apenas entre 2.5 y 5 centímetros por encima de un nudo de hojas) estimulará la ramificación lateral, logrando plantas más tupidas, con mejor forma y un aspecto completamente rejuvenecido.

Esta flor destaca por la peculiar forma de sus pétalos. Foto: (iStock)
Esta flor destaca por la peculiar forma de sus pétalos. Foto: (iStock)

5. Dalias

Las dalias decoran de forma inigualable los jardines gracias a su abundante floración. Una publicación del Ministerio de Agricultura subraya que, para lograr más tallos, más fuertes y flores de calidad, es fundamental despuntar la planta y eliminar botones axilares. En verano, la poda debe centrarse en eliminar flores secas y recortar hasta un tercio de los tallos más largos, justo sobre un nudo de hojas. Esto redirige la energía a nuevos brotes y mejora la aireación del follaje, protegiéndolo de enfermedades en días húmedos y calurosos.

Es un excelente repelente de insectos
Planta de albahaca. (Freepik)

6. Albahaca

La albahaca es una aromática imprescindible en el huerto. El blog de Casaplanta advierte un truco vital: la poda prolonga el ciclo de vida. El secreto consiste en cortar los tallos justo debajo del capullo floral para forzar nuevos brotes tiernos. Si se la deja florecer, la planta destinará toda su energía a ello y se secará antes de tiempo. Podar las puntas cada pocas semanas en julio asegura un crecimiento arbustivo y retiene su máximo sabor y aroma.

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