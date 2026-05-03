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El torero Alberto Álvarez sigue en estado grave en la UCI tras un accidente en su finca

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Zaragoza, 3 may (EFE).- El torero retirado Alberto Álvarez Navarro, de 45 años, sigue en estado grave, ingresado en la UCI de Traumatología del Hospital Miguel Servet tras el grave accidente que sufrió este sábado con una máquina de su ganadería en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, ha informado el Gobierno de Aragón.

El diestro fue trasladado en un helicóptero medicalizado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde se le operó de las graves lesiones sufridas en las "extremidades inferiores", donde se concentran las heridas, según informaron fuentes de la investigación.

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Nacido el 11 de julio de 1980, en Ejea de los Caballeros, Alberto Álvarez hizo su presentación en público el 16 de junio de 1996 en Santa Elena (Jaén) y tomó la alternativa como torero el 7 de septiembre de 2003 en su localidad natal.

El torero aragonés se retiró el 12 octubre de 2025 en la Feria del Pilar de Zaragoza.

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Tras cortarse la coleta, Alberto Álvarez puso en marcha su propia explotación ganadera en su localidad natal, donde ha ocurrido el grave accidente este sábado. EFE

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EFE

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