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Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 3 de julio: Victoria da un paso sin retorno al ordenar a Benigna acabar con Matilde

La ficción diaria de La 1 llevará al límite a Benigna, mientras la desaparición de la pequeña María mantiene en vilo al Valle y los conflictos sentimentales siguen complicándose

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Enriqueta tiene una idea para saldar la deuda en 'Valle salvaje' (RTVE).
Enriqueta tiene una idea para saldar la deuda en 'Valle salvaje' (RTVE).

Valle Salvaje continúa elevando la tensión en una semana decisiva para sus protagonistas. Después de varios capítulos marcados por revelaciones inesperadas, enfrentamientos y desapariciones, la serie diaria de La 1 encara un nuevo episodio en el que varias de sus principales tramas alcanzarán un punto de no retorno. El embarazo de Matilde, la huida de Rosalía con la pequeña María y la complicada situación de Victoria seguirán marcando el rumbo de la ficción.

En los últimos días, una de las grandes incógnitas de la historia ha quedado finalmente resuelta. Lo que muchos consideraban una nueva manipulación de Victoria ha terminado convirtiéndose en una realidad: Matilde está embarazada. La noticia llena de ilusión tanto a la joven como a Atanasio, que reciben con enorme felicidad la llegada de un hijo. Sin embargo, esa alegría no tarda en despertar nuevas amenazas.

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La primera en comprender el alcance de la situación es Benigna. La curandera entiende que la confirmación del embarazo desmonta definitivamente la estrategia que Victoria había mantenido durante semanas y teme que la antigua duquesa reaccione de la peor manera posible. Una sospecha que no tarda en hacerse realidad.

Victoria carga contra Mercedes y la acusa de sus males en 'Valle salvaje' (RTVE).
Victoria carga contra Mercedes y la acusa de sus males en 'Valle salvaje' (RTVE).

Al mismo tiempo, la situación de Victoria sigue deteriorándose. Don Aurelio le comunica que deberá responder ante un tribunal por el delito de bigamia, al haberse casado con José Luis mientras Dámaso seguía con vida. Acorralada y sin apenas apoyos, la mujer pierde el control y comienza a señalar a quienes considera responsables de su caída.

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Victoria carga primero contra Mercedes, convencida de que le prometió una ayuda del obispado que nunca llegó. Sin embargo, Dámaso cree que detrás del cambio de postura de la diócesis se encuentra realmente don Hernando. De hecho, el marqués, junto a José Luis, ha solicitado a don Aurelio que imponga el castigo más severo posible contra la antigua duquesa, una petición que evidencia que el enfrentamiento entre ambos ha alcanzado un punto crítico.

Hernando pide a Aurelio el máximo castigo para Victoria en 'Valle salvaje' (RTVE).
Hernando pide a Aurelio el máximo castigo para Victoria en 'Valle salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, la preocupación también se instala en el Valle por la desaparición de Rosalía y de la pequeña María. Luisa y Bárbara intentan alertar al resto de vecinos para organizar una búsqueda cuanto antes, pero Leonor les impide abandonar la habitación de Rafael, retrasando una reacción que puede resultar decisiva. Lejos de allí, Rosalía continúa su huida por el bosque con la niña en brazos, convencida de que nunca más permitirá que vuelvan a separarlas.

En paralelo, Martín sigue luchando por recuperar a Pepa después de confesarle que continúa enamorado de ella. Aunque la joven le reprocha que eligiera precisamente la víspera de su boda con Francisco para sincerarse, él insiste en que nunca ha dejado de quererla y que no está dispuesto a renunciar a sus sentimientos.

Las maniobras de Enriqueta tampoco se detienen. Después de que don Hernando rechazara su sorprendente propuesta para saldar la deuda de los Gálvez de Aguirre, la mujer vuelve a presionar a Braulio para que acelere su acercamiento a Manuela. Sin embargo, la joven sigue mostrando dudas y vuelve a sacar a relucir el extraño accidente de las escaleras, dejando claro que sospecha que aquello no fue un simple percance.

'Valle Salvaje': Hernando presenta a su hija Manuel. (RTVE)
'Valle Salvaje': Hernando presenta a su hija Manuel. (RTVE)

Pero el gran momento del capítulo del viernes 2 de julio llegará cuando Victoria, completamente desesperada, decida cruzar una línea de la que ya no habrá vuelta atrás. Convencida de que el embarazo de Matilde supone el derrumbe definitivo de todos sus planes, ordenará a Benigna acabar con la joven.

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