Los incendios en Leciñena (Zaragoza) y La Fueva (Huesca) amenazan Aragón: más de 2.000 hectáreas afectadas y vecinos desalojados

Un camión de bomberos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) recorre la sierra de Alcubierre afectada por en el incendio declarado en Leciñena (Zaragoza). (Javier Cebollada/EFE)

El fuego golpea con fuerza Aragón en este comienzo del mes de julio. Pese a que el año pasado la comunidad autónoma pudo pasar todo el verano sin prácticamente grandes incendios forestales, los dos declarados en Zaragoza y Huesca son ya importantes: el de Leciñena ya ha afectado a más de 2.000 hectáreas, mientras que el de La Fueva, aunque por el momento se desconoce la superficie arrasada, ha obligado al desalojo de decenas de vecinos.

Durante la madrugada de este jueves, han continuado trabajando en estas zonas los efectivos del Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (INFOAR) del Gobierno de Aragón, de los ministerios de Transición Ecológica y Defensa, de la Guardia Civil, de Protección Civil y de la Policía Nacional.

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El gran incendio en Leciñena es “preocupante”

El incendio zaragozano enfrenta este jueves en Situación Operativa 2 - Nivel 1 del PROINFO, lo que indica que puede “afectar gravemente a la población o bienes de naturaleza no forestal exigiendo la adopción de medidas de protección civil”. Declarado el pasado martes en Leciñena, se encuentra en una zona de gran valor paisajístico y medioambiental: la sierra de Alcubierre.

Bomberos trabajan en el incendio de Leciñena, Zaragoza. (INFOAR)

La situación en Zaragoza es “preocupante”, ha señalado Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública de Aragón. Las fuertes rachas de viento, la baja humedad y las altas temperaturas del miércoles han complicado su evolución durante la tarde. Ahora esperan una mejora notable con el cambio de condiciones meteorológicas que se han producido durante la noche.

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Así, se recomendó a los vecinos de algunos núcleos urbanos cercanos que permaneciesen en sus viviendas por el humo, aunque no se decretó confinamiento ni se envió ningún mensajes ES-Alert. Los agricultores de la comarca trabajan para realizar una franja de seguridad en torno al pueblo de Robres, así como aportan puntos de carga para las autobombas.

Monte arrasado en Robres por en el incendio declarado en Leciñena (Zaragoza). (Javier Cebollada/EFE)

40 vecinos desalojados por el incendio en La Fueva

La situación en La Fueva ha obligado a activar la Situación Operativa 2 - Nivel 2 del PROCINFO porque el incendio amenaza “núcleos de población o infraestructuras de especial importancia”, lo que exige “la adopción de medidas de protección civil para la población y sus bienes”.

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El incendio fue declarado el miércoles por la tarde, en torno a las 18.20 horas. El consejero ha indicado que el fuego se originó por una chispa de una cosechadora y fue el propio agricultor el que alertó de la situación. “Evidentemente, su intención no era provocar un incendio. Aquí nadie está criminalizando a nadie”, ha explicado, indicando que hay que ser “transparentes” con las causas de los siniestros.

Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que han sido consumidas por el fuego (Fuente: greenpeace).

La cercanía de las llamas ha obligado a evacuar a aproximadamente 40 vecinos de Morillo de Monclús y Formigales, además de a actuar de forma preventiva en el entorno de Santa María de Bruis. La mayoría de los desalojados son personas mayores y han sido acogidos por el propio Ayuntamiento de La Fueva.

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Las llamas afectan a una zona de pinar de difícil acceso y especialmente compleja, ha señalado Bermúdez de Castro tras la última reunión del miércoles del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). Así, el avance de las llamas es rápido debido a la orografía y la vegetación.