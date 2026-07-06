España

Embalses España: la reserva de agua bajó este lunes 6 de julio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

Guardar
Google icon
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 78,43 % de su capacidad este lunes 6 de julio.

Los datos oficiales revelan que la capacidad hídrica resultó bajó en comparación con la última semana.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

PUBLICIDAD

Panorama general de los embalses de España

Fecha: lunes 6 de julio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 43.955 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 78,43 %.

Variación de hace una semana: -960 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,71 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 40.869 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 72,92 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 82,15%.

Aragón: 79,32%.

Asturias: 83,99%.

C. Valenciana: 54,45%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 82,38%.

Castilla-La Mancha: 67,72%.

Cataluña: 89,54%.

Comunidad de Castilla y León: 82,76%.

Extremadura: 78,89%.

Galicia: 77,17%.

Murcia: 32,43%.

Navarra: 76,64%.

¿Cómo ahorrar agua en la cocina?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

PUBLICIDAD

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las directoras de ‘Chavalas’ vuelven al barrio con ‘Hermanos’, un retrato de la nueva periferia: “Hay que superar la idea de que un chico con padres marroquíes protagonice una historia de migración”

Las hermanas Carol y Marina Rodríguez Colás codirigen y coescriben su segunda película, un retrato de la adolescencia y la lucha de clases con Barcelona como escenario

Las directoras de ‘Chavalas’ vuelven al barrio con ‘Hermanos’, un retrato de la nueva periferia: “Hay que superar la idea de que un chico con padres marroquíes protagonice una historia de migración”

Los jóvenes que estudian y trabajan tienen más fácil encontrar empleo: “Desarrollan competencias muy valoradas por las empresas”

Compaginar formación y trabajo ofrece habilidades difíciles de aprender en el aula, como la gestión del tiempo, la comunicación, la capacidad de adaptación y la resolución de problemas, reconocen los expertos

Los jóvenes que estudian y trabajan tienen más fácil encontrar empleo: “Desarrollan competencias muy valoradas por las empresas”

Los socorristas de Málaga denuncian precariedad, falta de medios y despidos en una huelga que suma 11 semanas: “Es penoso estar así”

Los trabajadores califican la situación como “límite” y advierten que, de no resolverse el conflicto, “debería suponer la pérdida de la Q de calidad y de las banderas azules” en las playas de la ciudad

Los socorristas de Málaga denuncian precariedad, falta de medios y despidos en una huelga que suma 11 semanas: “Es penoso estar así”

Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: todos los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno solo ha reconocido las corruptelas de José Luis Ábalos y cierra filas con su partido y el Ejecutivo a la espera de novedades judiciales, que marcarán los tiempos en lo que resta de legislatura

Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: todos los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

España busca la revancha ante Portugal cuatro años después de la final de Nations League 2025

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: todos los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez

Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: todos los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez

La Guardia Civil financia la creación de nuevos generales con el sueldo que se va a ahorrar reduciendo capitanes y posponiendo la llegada de nuevos cabos

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

ECONOMÍA

Los jóvenes que estudian y trabajan tienen más fácil encontrar empleo: “Desarrollan competencias muy valoradas por las empresas”

Los jóvenes que estudian y trabajan tienen más fácil encontrar empleo: “Desarrollan competencias muy valoradas por las empresas”

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

DEPORTES

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League