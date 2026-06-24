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La OTAN elogió el desempeño de Donald Trump en su búsqueda por “debilitar la capacidad nuclear de Irán”

El jefe de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, señaló que “sería devastador para la región y para el mundo entero” si el régimen iraní consiguiera un arma nuclear

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa antes de una reunión de ministros de Defensa en la sede de la Alianza en Bruselas, Bélgica, el 17 de junio de 2026 (REUTERS/Yves Herman)
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa antes de una reunión de ministros de Defensa en la sede de la Alianza en Bruselas, Bélgica, el 17 de junio de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió las acciones de Washington en el preacuerdo con Teherán y afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, “está haciendo exactamente lo que se necesita: debilitar la capacidad nuclear de Irán”.

En una entrevista con la cadena Fox News, Rutte definió a la República Islámica como “exportador de terrorismo” y rechazó la posibilidad de que el país “consiguiera un arma nuclear”.

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“Creo que el presidente está haciendo exactamente lo que se necesita: debilitar la capacidad nuclear de Irán”, sostuvo Rutte y luego le consultó al entrevistador si “se imagina si Irán consiguiera un arma nuclear”. El director de la OTAN consideró que “sería devastador para la región y para el mundo entero”. En ese sentido, argumentó su posición agregando que, bajo su mirada, el régimen iraní es “un exportador de caos” y “un exportador de terrorismo”.

Rutte reconoció que “hay decepción” respecto a la colaboración de algunos aliados en las acciones de Estados Unidos contra Irán, pero defendió que las ocasiones en que el presidente estadounidense se lamentó “son casos aislados”. En ese sentido, sostuvo que “país tras país, aliado tras aliado, han puesto sus bases a disposición para la Operación Furia Épica”, nombre de la campaña militar estadounidense contra Irán, sin mencionar las reticencias de países como España.

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El secretario general explicó que “numerosos aliados europeos” están “desplegando sus recursos cerca del estrecho de Ormuz para poder ayudar, por ejemplo, en el desminado” del estratégico paso marítimo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial (FEM) de Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de archivo)
El presidente de EEUU, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial (FEM) de Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de archivo)

Consultado sobre las críticas de Donald Trump a la financiación de la Alianza Atlántica y el aporte de Washington, Rutte afirmó comprender “perfectamente” la postura del mandatario republicano, aunque destacó que “cuando se observan las cifras de las inversiones que los países de la OTAN están realizando en su propia defensa, son asombrosas”.

Trump afirmó el martes que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) realizará inspecciones en Irán cuando existan las condiciones adecuadas, en referencia a uno de los aspectos más discutidos del reciente memorando de entendimiento entre Washington y Teherán. El jefe de Estado respondió a los comentarios de funcionarios iraníes que negaron encuentros con Rafael Grossi, director general del organismo, y descartaron planes inmediatos para inspeccionar instalaciones vinculadas al conflicto bilateral.

Están equivocados, saben que están equivocados”, aseguró Trump en diálogo con la prensa, al ser consultado sobre la posición adoptada por Irán en los días previos. El mandatario estadounidense sostuvo que la administración norteamericana dispone de información que avala su versión sobre los acuerdos con Teherán. “Nos lo dijeron internamente y lo tenemos comprobado al cien por cien”, subrayó el presidente.

De acuerdo con informes periodísticos, la controversia en torno a la autorización de inspecciones internacionales se intensificó tras la firma del memorando, que buscaba reducir la tensión en la región y establecer mecanismos de verificación nuclear. Las autoridades iraníes rechazaron la existencia de compromisos inmediatos, mientras que la Casa Blanca insiste en que el pacto prevé la intervención del OIEA en instalaciones estratégicas.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habla con los medios de comunicación al margen de una reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena, Austria, el 5 de junio de 2026 (REUTERS/Elisabeth Mandl)
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habla con los medios de comunicación al margen de una reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena, Austria, el 5 de junio de 2026 (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Grossi recordó este miércoles que el acuerdo “establece explícitamente que las actividades nucleares que se lleven a cabo en relación con las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA, en todos los sentidos”.

“Obviamente, para ello tendremos que inspeccionar. Tanto si esto ocurre pasado mañana como dentro de una semana o diez días, es importante, pero no esencial. Esto va a suceder”, agregó.

(Con información de Europa Press)

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