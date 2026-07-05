España

“Fui yo quien robó el libro”: se cumplen 15 años del robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, que disparó las réplicas de esta guía de peregrinos

El hurto de este manuscrito del siglo XII fue perpetrado por Manuel Fernández Castiñeiras, un antiguo electricista de la catedral, como venganza por haber sido despedido

Guardar
Google icon
El Códice Calixtino. (Edu López/Wikipedia)
El Códice Calixtino. (Edu López/Wikipedia)

El Códice Calixtino desapareció de la Catedral de Santiago el 5 de julio de 2011, en un robo que conmocionó a España y dejó una marca indeleble en la historia reciente del patrimonio cultural. 15 años después, el manuscrito medieval ha regresado a su lugar de origen y sobrevive ahora también en réplicas de alta fidelidad, que se popularizaron tras el suceso, mientras los protagonistas de aquel episodio, tanto el autor del delito como el custodio eclesiástico, han fallecido.

Como cuenta este domingo un reportaje de la Agencia EFE firmado por Ana Martínez, el robo fue perpetrado por Manuel Fernández Castiñeiras, un antiguo electricista de la catedral. Él mismo lo confesó 12 meses después: “Fui yo quien robó el libro”. El manuscrito, conocido como la Biblia del Camino de Santiago, fue hallado envuelto en periódicos en un garaje propiedad de Castiñeiras, quien actuó movido por venganza contra los responsables eclesiásticos, sobre todo contra el deán José María Díaz Fernández, por haberle despedido tras 25 años y no abonarle 40.000 euros de indemnización.

PUBLICIDAD

La desaparición del códice puso en evidencia las carencias de seguridad del templo, a pesar de que estaba resguardado en una cámara blindada con tres puertas y cinco cámaras de seguridad. Pero ninguna de ellas apuntaba hacia el libro. “El que se lo llevó sabía de qué se trataba y de su incalculable valor. Sabía cómo llegar a él”, comentó en ese momento un miembro del cabildo de la catedral. No se equivocaba.

Las consecuencias del robo no solo afectaron al patrimonio. El entonces deán y archivero, José María Díaz Fernández, sufrió un grave impacto personal. Según afirmó ante los medios, fue “la primera víctima” del robo, y llegó a ser hospitalizado tras enterarse de la desaparición.

PUBLICIDAD

El desenlace judicial llegó en 2015, cuando el Tribunal Supremo rebajó la condena inicial de Castiñeiras, quedando en ocho años y dos meses de prisión. Nunca llegó a cumplir la totalidad de la pena: padeció varios ictus y fue liberado en 2019 por enfermedad incurable. Falleció en 2024, dejando una deuda de cientos de miles de euros con la Iglesia compostelana. Tras su dimisión, el deán vivió retirado en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y falleció en 2025.

El retorno del códice a la catedral se realizó en buenas condiciones y bajo medidas de seguridad reforzadas. La obra fue incluida en 2017 en el Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco.

La mejor croqueta de España se hace en Santiago de Compostela y estos son sus secretos: “Uso aceite de girasol para que no aporte sabor”

Réplicas y legado del códice

Una editorial especializada, Incipit Manuscript Ediciones, comercializa actualmente una edición facsímil limitada a medio millar de ejemplares, elaborados “siguiendo un proceso muy meticuloso de reproducción del original para alcanzar la máxima fidelidad, incluso en el desgaste”, ha explicado la editorial. Cada copia, de 450 páginas, se vende a 2.100 euros y la primera fue entregada al papa León XIV.

El caso del Códice Calixtino permanece como un hito en la historia reciente de la Catedral de Santiago: demostró las debilidades de la protección del patrimonio y dejó una huella indeleble tanto en las instituciones como en las personas que lo vivieron de cerca.

*Con información de EFE

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaRobosHurtosPolicía EspañaSantiago de CompostelaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

La dirección del partido reunirá el próximo 18 de julio en Santiago de Compostela a los aspirantes elegidos para encabezar las candidaturas de las capitales de provincia

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

Europa avanza contra el abuso sexual infantil, pero muchos países aún permiten juzgar a menores por compartir imágenes íntimas que ellos mismos generan

Un reciente informe del Consejo de Europa recomienda a los Estados priorizar la educación sobre la respuesta penal y destaca la importancia de los servicios de apoyo integrales para los afectados

Europa avanza contra el abuso sexual infantil, pero muchos países aún permiten juzgar a menores por compartir imágenes íntimas que ellos mismos generan

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

Las cuentas correspondientes a 2024 y 2025 muestran cómo la representación institucional sigue siendo la principal fuente de financiación de los partidos, aunque su capacidad para generar patrimonio y mantener unas cuentas saneadas varía enormemente

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

Casi mil muertos por calor en junio y más de 100 lo que llevamos de julio: España afronta su segunda ola con temperaturas de hasta 43,5 grados

El sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III eleva a 937 los fallecimientos asociados al calor en junio y advierte de que las cifras podrían seguir subiendo con la llegada de la nueva ola de calor, que se prolongará hasta el martes

Casi mil muertos por calor en junio y más de 100 lo que llevamos de julio: España afronta su segunda ola con temperaturas de hasta 43,5 grados

El hombre detenido por provocar el incendio que ha arrasado 2.200 hectáreas en Girona será puesto en libertad provisional mientras las llamas siguen en descontrol

El detenido hacía tareas de mantenimiento vial con una herramienta prohibida en los casos que existe un riesgo extremo de incendio

El hombre detenido por provocar el incendio que ha arrasado 2.200 hectáreas en Girona será puesto en libertad provisional mientras las llamas siguen en descontrol
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

Unos desconocidos entran en el despacho de los abogados de Vito Quiles y roban su expediente

ECONOMÍA

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Ramón Ruiz, técnico de aire acondicionado, explica el error más común al elegir un equipo: “Lo que te ahorras ahora lo pagarás en la factura”

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo