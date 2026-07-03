Rocío Flores habla en ‘De Viernes’ sobre el documental de Rocío Jurado y cuestiona la ausencia de su madre como narradora: “Yo hubiese participado”

Durante la entrevista, Rocío Flores expresó su deseo de haber participado en el homenaje a Rocío Jurado (¡De Viernes!)

Rocío Flores ha visitado el plató de ‘De Viernes’ este 3 de julio, días después del estreno del documental sobre Rocío Jurado en Movistar+ el pasado 25 de junio. Allí ha asegurado que habría participado en ‘La más grande’ y que le habría gustado escuchar la historia de su abuela en la voz de su madre, Rocío Carrasco, en un formato que, a su juicio, llega tarde para el homenaje que merecía la artista.

La hija de Rocío Carrasco ha explicado que se enteró del proyecto “por la televisión” y que nadie le avisó, pese a que sí sabía que el productor había contactado con Amador Mohedano y Gloria Mohedano. Flores ha acudido al programa con más tensión de la habitual. “Diría que llevo mucho mejor hablar de mis temas propios que de todo esto”, ha dicho al inicio de una intervención centrada en el documental dedicado a la figura de su abuela.

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La colaboradora ha contado que ya ha visto los primeros capítulos emitidos y que el resultado le ha gustado, aunque ha marcado distancias con la forma en que se ha construido el relato y con la ausencia de algunas voces.

Un homenaje desde el orgullo familiar

Flores ha sostenido que su participación habría tenido un sentido distinto al del resto de su familia. “Yo hubiese participado en el documental”, ha afirmado, antes de precisar que lo habría hecho para expresar “el orgullo” que siente por sus abuelos, aunque convivió poco tiempo con su abuela porque era muy pequeña cuando falleció.

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En ese mismo bloque, la hija de Antonio David Flores ha separado su conflicto personal con su madre del resto de fricciones familiares. “Los problemas que ha tenido mi familia con mi madre engloban lo que han tenido, que yo no existía. Y el problema con mi madre ha sido entre ella y yo”, ha explicado.

“Yo hubiese participado en el documental para expresar el orgullo por mis abuelos”, afirmó Flores (¡De Viernes!)

La entrevistada también ha dejado claro que no habría acudido al estreno. Su motivo, según ha detallado, es la presencia entre los invitados de quienes considera sus “principales detractores”, una circunstancia que, en su opinión, dejaba claras las intenciones del acto.

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También ha criticado la selección de participantes en el documental pues Flores echa en falta a artistas y personas que trabajaron con Rocío Jurado, y considera que un proyecto de ese calibre debía haber incorporado testimonios con conocimiento directo de la trayectoria profesional de la cantante.

Críticas al relato y a la ausencia de la voz materna

Uno de los reparos más concretos de Flores se refiere a la narración del documental. “Me hubiese gustado escuchar la historia de mi abuela de boca de mi madre”, ha señalado sobre una serie en la que la historia la cuenta una actriz y no Rocío Carrasco.

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La joven ha añadido que esa decisión la saca del visionado. “Me saca del documental. Creo que no hay un hilo conductor”, ha dicho, aunque ha reconocido que le han trasladado que esa estructura podría entenderse mejor en el cuarto episodio.

Rocío Carrasco describe el documental sobre su madre como una "terapia de choque" que le ha permitido aprender a convivir con el duelo y ver las cosas desde la alegría en lugar de la pena.

En su intervención también ha lamentado que su madre no impulsara un proyecto así años antes. “Ojalá hubiese hecho mi madre este documental hace muchos años, en vez de haber hecho el documental que ha destruido toda la imagen pública de mi familia”, ha afirmado sobre la producción actual y sobre el deterioro público que atribuye a trabajos anteriores.

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Flores ha rematado su valoración con otro elemento que, a su juicio, debería haberse incluido: los escritos de puño y letra de la cantante. Para ella, ese material habría reforzado el retrato de Rocío Jurado en una obra que, pese a sus objeciones, considera un homenaje necesario a una figura “fundamental para el arte en este país”.