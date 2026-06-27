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Terelu Campos, acorralada en ‘¡De Viernes!’ como último apoyo de Rocío Carrasco en Telecinco: “Me exigís que tenga con ella la relación que vosotros queréis”

La colaboradora asistió a la presentación del documental de Rocío Jurado para arropar a su amiga y sus compañeros la han avasallado a preguntas

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Terelu Campos, acorralada en '¡De Viernes!' (Mediaset España)
Terelu Campos, acorralada en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

Terelu Campos ha salido al paso de los rumores sobre su relación con Rocío Carrasco en ‘¡De Viernes!’ y ha reivindicado su presencia en el estreno de La más grande como un apoyo personal que no depende de reciprocidades. La colaboradora ha defendido que el vínculo entre ambas sigue intacto pese a haber tenido menos contacto en el último año por motivos de trabajo, en plena presentación del documental sobre Rocío Jurado.

Terelu ha explicado que asistió al estreno celebrado en el Cine Callao de Madrid, al que pudo asistir Infobae, y que ya ha visto dos de los cuatro capítulos del documental. Según ha relatado en el programa, Rocío Carrasco estaba “nerviosa”, aunque después se mostró emocionada por la reacción del público, entre lágrimas, risas y muestras de afecto durante la proyección.

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La tertulia del espacio de Telecinco no se ha centrado en el contenido de la producción, sino en el papel de Campos como una de las pocas figuras de la actual Telecinco que han arropado públicamente a Carrasco. Sus compañeros han aprovechado su presencia en el arranque del programa para preguntarle tanto por el estreno como por el verdadero estado de una amistad sobre la que llevaban meses circulando dudas.

Alba Carrillo y Kiko Hernández cargan contra Telecinco y su manera de tratar la polémica de la familia de Rocío Jurado.

La relación de Terelu Campos y Rocío Carrasco

La colaboradora ha negado que exista una ruptura. “Yo dije que en el último año había tenido menos contacto con Rocío, no que no hubiera tenido contacto”, ha aclarado, antes de atribuir esa menor frecuencia a las agendas profesionales de ambas, con Carrasco volcada en su espectáculo y en la grabación de un programa de televisión fuera de España.

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La conversación se ha tensado cuando Ángela Portero ha recordado unas declaraciones anteriores en las que Terelu admitía que ya no hablaban con la misma asiduidad y ha mencionado además la ausencia de Carrasco en el estreno de su obra teatral. La insinuación era directa: ella sí acudió al documental, pero su amiga no estuvo en una cita relevante para su carrera.

Terelu Campos, acorralada en '¡De Viernes!' (Mediaset España)
Terelu Campos, acorralada en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

Campos ha rechazado ese planteamiento sin abrir ninguna polémica. “Es que yo no hago las cosas porque los demás las hagan. Yo hago las cosas porque quiero hacerlas y punto. Ni hago las cosas a cambio ni exijo a nadie que haga nada”, ha respondido. Después ha precisado que, pese a ese menor trato, la relación no se interrumpió. Según su versión, en cuanto Rocío volvió a España, ambas hablaron, y ese contacto bastó para desmontar la idea de un distanciamiento definitivo que durante meses había alimentado parte de la conversación televisiva en torno a las dos.

La tensión en ‘¡De Viernes!’

La tensión ha aumentado todavía más cuando Lydia Lozano y Antonio Rossi han insistido en por qué no abordó con Carrasco la polémica que rodea al documental. Terelu, visiblemente molesta, ha rechazado que se cuestione la naturaleza de una amistad que, ha venido a decir, no tiene por qué ajustarse a las expectativas de terceros: “¿Sabes qué pasa? Que tú eres Lydia, tú Antonio y yo Terelu. Yo tengo con la gente la relación que quiero tener, no la que tendríais vosotros, y me exigís que tenga la que vosotros queréis. Vengo aquí y me exigís”.

Terelu Campos, acorralada en '¡De Viernes!' (Mediaset España)
Terelu Campos, acorralada en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

En lo relativo a La más grande, Terelu ha ofrecido algunas de las pocas claves conocidas hasta ahora sobre el enfoque del proyecto. Ha contado que el primer episodio tiene un ritmo más pausado, mientras que el segundo le produjo una reacción muy distinta: “¿Ya se ha acabado?”. “Ver a Rocío en la intimidad, el archivo de todas las entrevistas que dio a lo largo de su vida, esa dualidad de quién era Rocío Jurado y Rocío Mohedano... eran dos mujeres en una. Porque Rocío podía ser la más grande, pero también la más pequeñita en su intimidad”, ha explicado.

Las ausencias del documental de Rocío Jurado

También ha despejado una de las incógnitas que rodeaban al documental: Rosa Benito y Amador Mohedano sí aparecen en la producción, aunque únicamente a través de imágenes de archivo. “Sí salen, además con imágenes preciosísimas. Con mucho cariño”, ha señalado. La colaboradora ha precisado que ninguno de ellos participa con testimonios actuales. Los únicos materiales inéditos corresponden a familiares alejados del foco mediático, entre ellos primas de Chipiona o el hermano de Pedro Carrasco: “La familia que no es pública sí ha participado y ha concedido entrevistas para el documental. Quien ha querido estar, está”, ha dicho.

Terelu Campos, acorralada en '¡De Viernes!' (Mediaset España)
Terelu Campos, acorralada en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

Otro de los asuntos que ha sobrevolado la noche ha sido la posible demanda de Gloria Camila contra su hermana por la difusión de material que, según se ha planteado en la tertulia, desconocía. Terelu ha dejado claro que no habló de ello con Carrasco durante la presentación: “No creo que fuera el momento, en un estreno con toda la prensa, con toda una rueda de prensa, que yo le preguntara por eso”.

La colaboradora ha ido un paso más allá al fijar un límite en esa amistad. “¿Que se lo preguntaré? Pues sí o no. Es que yo no hablo con Rocío de su familia”, ha afirmado, marcando distancia con uno de los terrenos más delicados del entorno de Carrasco y subrayando que, incluso en una relación de décadas, hay asuntos que ha preferido no compartir.

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