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España reclama más medidas para ayudar a fertilizantes ante una propuesta "insuficiente"

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Luxemburgo, 22 jun (EFE).-  El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, exigió este lunes a la Comisión Europea más medidas frente al encarecimiento de los fertilizantes al considerar que las propuestas presentadas hasta la fecha son "insuficientes".

"Este es un tema que continúa siendo problemático e insistiremos a la Comisión respecto de la necesidad de articular medidas que nos permitan mantener los niveles de fertilización", dijo Planas a su llegada a un Consejo de ministros de Agricultura en el que se hablará de la situación de los mercados agroalimentarios, y en particular del impacto del cierre del estrecho de Ormuz.

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El ministro subrayó que la situación desde el punto de vista de los fertilizantes "continúa siendo problemática" como consecuencia de la crisis en Oriente medio y advirtió de que "aunque se solucionara el tema y el acuerdo (de paz entre Estados Unidos e Irán) fuera efectivamente cumplido, cosa que no está siendo el caso (...) tardarían sin duda semanas o meses en recuperarse los precios normales".

En ese contexto, dijo que la propuesta presentada hace unas semanas por la Comisión Europea para ayudar al sector frente al encarecimiento de esos productos le parece "absolutamente insuficiente, porque de lo que se plantea es única y exclusivamente el redistribuir o reutilizar fondos del  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) no ejecutados, pero no hay una aportación, digamos, de nuevo dinero para ayudar a agricultores y ganaderos".

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Subrayó que, "afortunadamente" el Gobierno de España ha tomado medidas de ayuda, y destacó los 500 millones de euros para el sector, "que suponen la respuesta más fuerte que se ha hecho en el conjunto de la Unión Europea" para ayudar a los agricultores en relación con este sobrecoste de precios" e indicó que se están analizando medidas adicionales hasta final de año, que se adoptarán el próximo lunes día 29 de junio en el Consejo de ministros.

Con esos 500 millones, Planas detalló que se ha cubierto aproximadamente el 32,5 % del incremento producido en el precio de los fertilizantes desde febrero hasta ahora. Y que la CE ha autorizado hasta el 70 %.

"Lo extraño es que España ponga 500 millones y la Unión Europea ponga cero", lamentó.

En pasado 12 de junio, Bruselas anunció que prevé movilizar 540 millones de euros para ayudar al sector frente al encarecimiento de los fertilizantes, después de haber propuesto aumentar la reserva agrícola con 300 millones de euros adicionales procedentes del presupuesto de la UE para 2026, que se sumarán a los fondos ya existentes.

Los Estados miembros podrán complementar esa ayuda hasta con un 200 % de sus fondos nacionales, lo que según Bruselas, eleva potencialmente el apoyo financiero total disponible hasta los 1.500 millones de euros.

En segundo lugar, la Comisión ha propuesto una serie de ajustes a la Política Agrícola Común (PAC) para permitir a los países dar un apoyo más rápido y flexible para acceder a los fertilizantes.

Respecto a la propuesta de Bruselas, el ministro dijo hace unos días que "España defiende que las ayudas públicas cubran el 100 % de los costes adicionales", en lugar de la franja entre el 50 % y el 80 % que propone la CE, y que "la tasa de cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) sea mayor".

El Gobierno también rechaza que la financiación nacional adicional a las ayudas para la adquisición de fertilizantes "tenga un tope del 200 % de las ayudas europeas", como ha planteado el Ejecutivo comunitario, a la vez que ha cuestionado "el proceso administrativo, complejo y desproporcionado para la cuantía que van a tener las ayudas". EFE

(foto)(video)

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