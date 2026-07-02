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La mejor terraza de España está en una playa de Cádiz: un restaurante frente al mar ubicado en un antiguo cuartel

The Fork ha presentado la cuarta edición de TheFork Summer Hits 2026 con los 50 mejores restaurantes con terraza de España que tienes que descubrir este verano

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La azotea de El Cuartel del Mar, en Chiclana de la Frontera (Facebook)
La azotea de El Cuartel del Mar, en Chiclana de la Frontera (Facebook)

El verano es sinónimo de terrazas. Cuando las altas temperaturas lo permiten, el sol ya ha bajado o contamos con un buen sistema de sombrillas, estos espacios se convierten en un auténtico paraíso para ver pasar las horas en los días más calurosos del año. Ya sea en un rooftop en pleno centro de la ciudad, en una terraza tranquila en un pueblo rodeado de sierra o en un chiringuito en el que podamos hundir los pies en la arena. Encontrar estos espacios es como hallar un oasis veraniego, más aún si en ellos se come realmente bien.

Para ayudarnos en la búsqueda, TheFork, la plataforma líder de reservas online en Europa, ha presentado la cuarta edición de TheFork Summer Hits 2026, un ranking que reúne los 50 mejores restaurantes con terraza de España. Este año, la lista ha estado más repartida que nunca, con locales esparcidos por todo el territorio; las cuatro comunidades autónomas con mayor representación son Andalucía (9), Baleares (8) y la Comunidad Valenciana y Canarias, empatadas con 6 cada una.

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El primer puesto, como no podía ser de otra manera, es frente al mar. Este privilegiado lugar lo ocupa El Cuartel del Mar, un restaurante situado en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera (Cádiz). El espacio, parte del grupo gastronómico Azotea Grupo, ha conquistado el ranking gracias a su azotea, con una privilegiada ubicación frente al Atlántico y una propuesta de cocina mediterránea basada en el producto y en la coctelería de autor.

El Cuartel del Mar, en Cádiz, es el mejor restaurante con terraza de España, según TheFork (Facebook)
El Cuartel del Mar, en Cádiz, es el mejor restaurante con terraza de España, según TheFork (Facebook)

El restaurante ha aprovechado las estructuras originales del cuartel, así como la particular estética de las diferentes fachadas. Es por eso que, en El Cuartel del Mar, no solo encontramos refugio en su espectacular azotea, sino también en su imponente patio de armas, donde se puede picotear y disfrutar de unos cócteles veraniegos.

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La propuesta gastronómica corre a cargo del chef Manuel Berganza, que se encarga de convertir este privilegiado espacio en un templo de mariscos, pescados y arroces, otro de los referentes de la casa. En su carta, predomina el toque ahumado de la brasa, con piezas de pescado entero a la parrilla y raciones diseñadas para compartir.

Las mejores terrazas de España

El top 5 de este ránking del terraceo lo completan espacios en Canarias, Alicante, Galicia y Granada. La medalla de plata ha sido para Il Bocconcino, en Adeje (Tenerife), un elegante restaurante de cocina italiana, con una estrella Michelin y vistas al océano Atlántico.

Il Bocconcino, en Adeje (Tenerife)
Il Bocconcino, en Adeje, Tenerife (The Fork)

En tercera posición se sitúa OB Rooftop, en Calpe (Alicante), un rooftop de cocina internacional con vistas panorámicas al Mediterráneo desde la costa alicantina. En cuarto lugar, ha sido elegido Balarés, en A Coruña. Recomendado por la Guía Michelin, destaca por una propuesta de cocina con raíces gallegas, en la que el entorno natural se convierte en protagonista de la experiencia. Y el número 5 lo ocupa Carmen Aben Humeya, en Granada, un templo de la gastronomía andaluza, ubicado en un espacio histórico del Albaicín con vistas a la Alhambra.

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