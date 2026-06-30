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Polonia advierte de la amenaza de los “hombrecillos verdes”, los militares rusos escondidos en países de la OTAN sin insignias ni identificación

El coronel Paweł Szota dio su primera entrevista desde que asumió la dirección de la Agencia de Inteligencia Exterior (AW) con el medio polaco Rzeczpospolita

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Policía militar en Bielorrusia (Europa Press)
Policía militar en Bielorrusia (Europa Press)

En un contexto de creciente tensión en los países fronterizos con Rusia y Bielorrusia, el jefe de la Agencia de Inteligencia Exterior de Polonia, coronel Paweł Szota, ha advertido sobre la presencia de “hombrecillos verdes” rusos. Se tratan de militares sin insignias ni identificación escondidos en países miembros de la OTAN. Las palabras de Szota, quien ofreció su primera entrevista desde que asumió la dirección de la Agencia de Inteligencia Exterior (AW), con el medio polaco Rzeczpospolita, reflejan la preocupación de Varsovia ante los movimientos de Moscú.

El coronel subrayó que Vladimir Putin se encuentra “rehén de su propio fracaso en Ucrania” y que, ante la falta de avances militares, podría buscar una intensificación del conflicto en los próximos meses. “La principal amenaza militar real y directa para Polonia proviene de Rusia”, afirmó Szota, señalando que Moscú percibe a Polonia y a sus vecinos como obstáculos para sus aspiraciones imperiales.

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Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán. Ministerio de Defensa de Rusia.

Presencia de los “hombrecillos verdes”

Szota detalló que el riesgo de acciones encubiertas por parte de Rusia se ha intensificado, situando a Polonia y a los países del flanco oriental de la Alianza Atlántica en el centro de los escenarios de provocación y escalada. El análisis del jefe de inteligencia polaco incluye la posibilidad de que Rusia recurra nuevamente a tácticas híbridas, como el uso de los soldados sin insignias.

Estos militares ya han participado en operaciones en Crimea y el Donbás, y que permiten discreción y espionaje. Szota explicó que estos operativos permiten a Moscú probar los límites de la OTAN, ya que el coste político para el Kremlin resulta bajo y la reacción de la Alianza suele limitarse al plano diplomático. Los “hombrecillos verdes”, por tanto, son viejos conocidos, pero, hasta ahora, su presencia solo se había demostrado con seguridad en Ucrania. Polonia advierte de la posibilidad que tiene Rusia de emplear esta técnica, mientras que países como Estonia han denunciado la detención de “individuos sospechosos”.

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Un devastador ataque nocturno con misiles y drones rusos golpeó las ciudades ucranianas de Kiev, Dnipro y Odesa. Las imágenes muestran incendios masivos, edificios destruidos, vehículos calcinados y los esfuerzos de los equipos de emergencia.

Amenaza desde Bielorrusia

En la entrevista, Szota señaló que la guerra en Ucrania ha sido una humillación para Putin y su círculo cercano, quienes esperaban una victoria rápida. Para el mandatario ruso, lograr que el conflicto figure en los libros de historia como un éxito se ha convertido en una cuestión de honor nacional, dijo el coronel. “Por eso nos enfrentamos a la imprevisibilidad por parte de Rusia”, subrayó Szota.

El riesgo de escalada no se limita a Ucrania. El jefe de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) señaló que los servicios rusos muestran una tendencia clara hacia acciones en territorio polaco. Otro eje de inquietud para los servicios de inteligencia polacos es el creciente control ruso sobre Bielorrusia. Szota alertó sobre la construcción de infraestructuras en territorio bielorruso para el despliegue de sistemas de lanzamiento de armas nucleares, como el misil Oreshnik, y la realización de ejercicios conjuntos de carácter nuclear.

Pese a este panorama, la Agencia de Inteligencia mantiene canales de comunicación activos con Minsk, lo que permitió operaciones como la liberación del periodista Andrzej Poczobut. Szota recalcó que Polonia no se mantendrá pasiva ante la presión rusa y bielorrusa, asegurando que la inteligencia polaca dispone de instrumentos adecuados para ejecutar operaciones ofensivas, incluso en el ciberespacio.

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