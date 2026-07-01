España pide reforzar la alianza OCDE-América Latina y Caribe para los desafíos globales

Madrid, 1 jul (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, apostó este miércoles por reforzar la alianza entre la OCDE y América Latina y el Caribe porque, aparte de los objetivos e intereses comunes, es también "una herramienta de resiliencia" que facilita una mejor preparación para "los desafíos globales".

Con esta idea, Albares inauguró el diálogo ministerial OCDE-América Latina y el Caribe en Casa América de Madrid, donde valoró la cooperación entre ambas partes, basada en valores compartidos, predictibilidad regulatoria y cooperación institucional.

Esto, en momentos geopolíticos tan complicados, "es una absoluta necesidad estratégica", subrayó el jefe de la diplomacia española, pues la respuesta "no es el repliegue nacional", sino todo lo contrario: "diálogo, cooperación, más instituciones y más multilateralismo".

Ningún desafío puede resolverse "desde el aislamiento", argumentó, y en este contexto, América Latina y el Caribe adquieren "una relevancia estratégica extraordinaria".

Esto es así porque la región, apuntó Albares, cuenta con algunos de los activos "más valiosos" para el desarrollo sostenible, como una inmensa riqueza natural, reservas esenciales de minerales críticos, potencial energético "y, sobre todo, una población joven, dinámica y preparada".

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De hecho, cuando culminen los procesos de adhesión de Argentina, Brasil y Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta contará con países que representan el 80 por ciento del Producto Interior Bruto de América Latina y más de tres cuartas partes de su población.

"Esto nos lleva a una OCDE cada vez más latinoamericana, lo cual España aplaude y acompaña", recalcó el ministro.

El secretario general de la OCDE, el australiano Mathias Cormann, dijo igualmente que este décimo aniversario del programa regional de colaboración conjunta coincide con una etapa de transformaciones geopolíticas, económicas y tecnológicas profundas que están redefiniendo la economía global.

Y, por tanto, es el momento "propicio" para impulsar y ampliar la cooperación entre la OCDE y América Latina y el Caribe con vistas al futuro y consolidar la región en el próximo decenio "como socio en las cadenas globales de suministro" y como un actor "más sólido y fiable", con una mayor convergencia hacia estándares internacionales.

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En definitiva, "un actor clave" en la economía global, sintetizó el secretario general.

En esta nueva etapa, explicó Cormann, el objetivo es "generar beneficios mutuos basados en intereses comunes", promoviendo en Latinoamérica y el Caribe un desarrollo mejor y de más calidad, mayor productividad e inclusión "y una capacidad institucional sólida".

Tanto Albares como Cormann reiteraron su solidaridad con las víctimas de los fuertes terremotos que asolaron el norte de Caracas hace una semana, y causaron al menos unos 2.000 muertos y más de 10.500 heridos, según datos oficiales provisionales. EFE

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