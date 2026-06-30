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Un estudio constata la tendencia al retroceso en alumnado de alto rendimiento en España

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València, 30 jun (EFE).- Un estudio dirigido por el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas)  constata la tendencia general al retroceso en el porcentaje de alumnado de alto rendimiento en España, el que obtiene la máxima puntuación en las pruebas PISA de matemáticas, ciencias o lectura. 

El porcentaje de alumnado de 15 años con un alto nivel de competencias en al menos una de las tres evaluadas en PISA (matemáticas, lectura y ciencias) es solo del 10,6 %, tres puntos por debajo de la media de la OCDE y muy lejos de potencias educativas como Corea del Sur (29,7 %), Japón (28,7 %) o Canadá (22,7 %).

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España se mantiene de manera persistente por debajo de la media de la OCDE con una caída en el porcentaje de estudiantes aventajados a nivel global (en al menos una de las tres competencias) de 1,3 puntos entre las pruebas de 2015 y las de 2022.

No obstante, existen diferencias regionales, y cinco comunidades autónomas (Castilla y León, La Rioja, Asturias, Madrid y Cantabria) se sitúan por encima de la media de los países desarrollados en el peso de su alumnado de alto rendimiento.

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Esas cinco comunidades superan el 13,7 % de la OCDE. Le siguen Aragón, Navarra y Galicia, que logran porcentajes por encima de la media nacional; la Comunitat Valenciana está en el 10,5 %. En el lado contrario, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, junto con Canarias y Castilla-La Mancha, tienen menos de un 7 % de estudiantes con resultados destacados.

Estos resultados aparecen en la publicación "La calidad educativa en España y sus comunidades autónomas: el fenómeno del alto rendimiento" de la Fundación Ramón Areces y el Ivie.

Condiciones socioeconómicas

La mitad de la brecha entre España y la OCDE se explica por los discretos resultados relativos del 25 % de los estudiantes que tienen las mejores condiciones socioeconómicas 

Mientras que en España el porcentaje de alumnado de alto rendimiento en matemáticas dentro de ese grupo más favorecido es del 12,9 %, en la media de la OCDE se eleva al 19,1 %. Por el contrario, en el caso de los estudiantes en condiciones más desfavorecidas, el porcentaje medio de alumnos aventajados es más similar a la media internacional (2,1 % frente a 2,6 %).

Lo mismo ocurre en las otras dos competencias, con un diferencial de 6,1 puntos porcentuales en ciencias (similar en matemáticas) y algo menor (4,4 puntos) en lectura en el grupo más favorecido.

Sobre los factores que pueden influir en la excelencia educativa, las características del centro educativo no son determinantes, excepto en lo referente al acoso escolar, pero sí son decisivos los factores relacionados con el estatus socioeconómico familiar, especialmente, el tipo de ocupación de los progenitores, su formación y el nivel de renta de los hogares.

Las diferencias de resultados también se observan en función del sexo del alumnado: las mujeres obtienen mejores resultados en comprensión lectora, y el porcentaje de alumnos de alto rendimiento es del 7,4 % en matemáticas y del 5,9 % en ciencias, frente al 4,4 % y 3,9 %, respectivamente, de alumnas.

Según los autores del estudio, esta desigualdad “muestra la persistencia de ciertos sesgos y barreras culturales que pueden condicionar el acceso a la excelencia en determinadas áreas de conocimiento”.

El presupuesto educativo es importante y contar con suficientes recursos continúa siendo necesario, pero cómo se utilicen esos recursos es cada vez más importante, según los autores.

Las políticas educativas regionales cobran mayor importancia en aspectos más cualitativos como la organización del proceso educativo, la selección de los docentes, los mecanismos de formación y motivación del profesorado, el clima escolar o la innovación educativa.

El análisis recomienda incorporar indicadores y objetivos respecto al alumnado de alto rendimiento, generalizar programas de educación temprana y preescolar accesibles, estimular las aspiraciones educativas, o mayor rigor y efectividad en la lucha contra el acoso escolar.EFE

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