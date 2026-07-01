El restaurante de Santander que gana premios con su ‘taco de gobernador’: “Lleva queso ahumado de Cantabria y gambones flameados con tequila”

Tacos de gobernador del restaurante Tortea, ganadores del premio al 'Mejor Taco de España 2026' (Cedida)

La fiebre del taco parece haber llegado para quedarse. La cocina mexicana en general y esta pequeña receta en particular han conquistado las ciudades españolas, acercando lo más puro de la cocina azteca al consumidor local. El taco es el bocado por excelencia en los hogares mexicanos, una receta humilde y popular por definición, tan sencilla como un buen bocadillo y, a la vez, tan compleja como el más rebuscado de los guisos.

Con el fin de encontrar el mejor de cuantos se cocinan en nuestro país, nacía en 2023 el ‘Campeonato de España de Tacos’, un concurso que recorre el territorio nacional en busca de aquellas propuestas auténticas que sí merecen la pena. Ayer, este certamen celebraba en Gijón la final de su cuarta edición, entregando el primer premio al restaurante santanderino Tortea por su ‘Taco Gobernador’.

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Decenas de establecimientos de toda España han competido durante semanas para alzarse con este ansiado título, que los propios clientes se encargaban de garantizar mediante una votación por puntos a través de la web del concurso. Los mejor valorados por el público, chefs llegados de cada comunidad autónoma, se daban cita en Gijón para enfrentarse a una reñida cata a ciegas, frente a un jurado profesional que acabó decantándose por esta receta cántabra.

Tortea, el restaurante ganador del Campeonato de Tacos de España (Cedida)

El segundo puesto lo obtuvo Cabrón Mexican Parrilla, de Madrid, con su taco ‘Pulpo Hereje’, hecho con pulpo al pastor, crema de aguacate y mayonesa de tamarindo. Mientras tanto, la medalla de bronce fue a parar a Doña Chepina, en San Sebastián, un restaurante mexicano que presentó sus quesadillas crujientes rellenas de birria de ternera en adobo.

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Tortea, despensa cántabra y recetas mexicanas

La despensa cántabra es una de las más privilegiadas de toda Europa. Ignorarlo sería un delito, hasta cuando hablamos de cocinas tan extranjeras como la mexicana. En Tortea han tratado de hacer gala de esta fusión de culturas, con una carta basada en platos de cocina tradicional mexicana fusionada con productos de alta calidad de Cantabria.

Una mezcla tan acertada que ha recibido incluso el beneplácito del Sello Copil, un galardón con el que la Fundación Casa de México en España, en colaboración con la Academia Mexicana de Gastronomía, premia cada año a los restaurantes que preservan la verdadera tradición mexicana en España.

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Aquí sirven desde tacos y enchiladas hasta recetas exclusivas con ingredientes locales, como quesadillas con queso de Cantabria o birria elaborada con carne de vacas locales. Todo ello diseñado por su chef, con años de experiencia en México y Madrid. Además de una carta, disponible por un precio medio de entre 10 y 20 euros por comensal, cuenta con un menú que incluye bebida, tacos o torta y postre por 20 €.

En el caso de su ‘Taco Gobernador’, este se prepara con una base de tortilla de maíz nixtamalizado a la que se añade un mix de quesos con queso ahumado de Cantabria, frijoles caseros, gambones flameados con tequila, mayonesa casera de chipotle, pimientos y cebolla caramelizada.

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'Tacos Gobernador', del restaurante Tortea, en Santander (elmejortaco.es)

Los mejores tacos de España

En total, fueron 15 los restaurantes que llegaron a la recta final de este concurso, más de una docena de propuestas finalistas que han nacido en diversos rincones de España. Desde pueblos hasta grandes ciudades, y desde Murcia hasta Vigo, pasando por Madrid, Barcelona, Burgos o Valencia.

Amaranto por ‘Taco de Chamorro’ - Tarragona, Cataluña

Cabrón Mexican Parrilla por ‘Pulpo Hereje’ - Madrid, Comunidad de Madrid

Costera MX por ‘El Pulpo Gobernador’ - Vigo, Pontevedra (Galicia)

Doña Chepina por ‘Quesabirria’ - San Sebastián, País Vasco

El Bellaco por ‘Barbacoa de lechazo y su consomé’ - Burgos, Castilla y León

El Chile Verde por ‘Taco de asada’ - Puerto de la Cruz, Tenerife (Islas Canarias)

El Huey - Cabanyal por ‘Taco Brasa Azul’ - Valencia, Comunidad Valenciana

El Mangood Taquería por ‘Quesabirria’ - Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Cataluña)

El Txoko Taberna por ‘Taco de Chilorio estilo Sinaloa con encurtidos de rabanitos y cebolla roja’ - Vitoria-Gasteiz, Álava (País Vasco)

La Sufrida por ‘Chanty’ - Murcia, Región de Murcia

Pico de Galo por ‘Taco de suadero con salsa tzatziki y crema de aguacate’ - Santiago de Compostela, A Coruña (Galicia)

Taquería La Katrina por ‘ESPAR-TAKO’ - Alcantarilla, Murcia (Región de Murcia)

Tekila por ‘Taco de Carnitas Michoacanas’ - Tomares, Sevilla (Andalucía)

Tortea por ‘Taco de gobernador’ - Santander, Cantabria

Vinoteca Planta 14 por ‘Ancla y Maíz’ - Mieres, Asturias