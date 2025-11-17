España

Un mexicano en Madrid hace su top 3 de restaurantes mexicanos en la capital: “Si quieren algo bueno, bonito y barato…”

Edmond, creador de contenido gastronómico, comparte sus recomendaciones tras siete años viviendo en la capital

Guardar
Tacos- (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tacos- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Madrid es una ciudad que lo tiene todo: cultura, ocio, rincones únicos y, por supuesto, una oferta gastronómica que no deja de crecer cada vez más.

Además, durante estos últimos años, los restaurantes mexicanos se han convertido en una de las grandes tendencias culinarias de la capital.

Pero entre tantas opciones, ¿cuáles merecen realmente la pena? Para responder a esa pregunta, el tiktoker mexicano Edmond (@edmondbk88), que ya lleva siete años viviendo en Madrid, ha compartido una lista de cuales son sus restaurantes mexicanos imprescindibles.

“El Chaparrito”: bueno, bonito y barato

Tacos de pollo al limón
Tacos de pollo al limón y guacamole (Iniciativa Good Move)

Su primera recomendación es uno de esos lugares que gustan a todo el mundo por su sabor y su precio. El Chaparrito, ubicado en la Calle Mayor, es para Edmond la mejor opción para disfrutar de tacos auténticos sin gastar demasiado. “Está buenísimo, súper barato: 1,80 euros los tacos”, destaca el creador.

Entre sus imprescindibles están el taco de pollo al chipotle, el taco de chorizo, papa y queso, el suadero y las carnitas. Para él, es la opción perfecta para aquellos que buscan una comida con sabor, rápida y fiel a los sabores tradicionales.

Tacos Don Manolito: calidad que “transporta a México”

A pesar de que el presupuesto es un poco más alto que el anterior, Edmond lo tiene claro: Tacos Don Manolito es la parada obligatoria. Según explica, no es el más económico, pero su calidad vale la pena. “Si quieren algo top calidad, delicioso, que los transporte a México… este es el sitio”, afirma.

Entre sus recomendaciones destacan el taqueso, famoso por su costra de queso, y el taco campechano, uno de los favoritos de los amantes del sabor intenso.

Además, el tiktoker destaca un punto clave: “En todos estos sitios que estoy recomendando, las salsas pican y están buenas”. Un detalle que, para cualquier mexicano lejos de casa, es fundamental.

La Chocolata: el paraíso de los mariscos mexicanos

La tercera recomendación en su lista es La Chocolata, que está situada en Alberto Aguilera. Este restaurante, poco conocido para el gran público, se ha convertido en un imprescindible para aquellos que buscan mariscos mexicanos auténticos.

“Si quieren buenos mariscos mexicanos, tienen que ir a La Chocolata”, asegura Edmond.

Sus platos favoritos son los aguachiles, que avisa que son bastante picantes; los tacos Baja, típicos de la cocina costera de México; y el tiradito de atún, una opción más fresca y ligera.

Menciones especiales: aciertos y decepciones

El creador también ha incluido en el vídeo una mención honorífica para algunos Tiki Tacos, especialmente los locales de Lista y Cascorro, que considera buenas opciones para una comida informal y sabrosa.

Pero no todo son recomendaciones. En su listado también aparece una “mención deshonorífica”: Gracias Padre y La Mordida. Para Edmond, simplemente “no están tan buenos”, y no entrarían entre sus recomendaciones personales.

Con estas propuestas, su guía se ha vuelto viral entre aquellos que buscan comida mexicana auténtica en Madrid. Y viniendo de alguien que conoce bien tanto su país como la capital española, muchos ya han empezado a seguir sus recomendaciones.

Temas Relacionados

Restaurantes EspañaRestaurantes MadridEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Mercadona vende un 35% más de patatas en 2025: dónde se cultivan los tubérculos que comercializa el supermercado

Gracias a la doble cosecha de verano e invierno, la cadena propiedad de Juan Roig ofertó durante los últimos 12 meses 184.800 toneladas de esta hortaliza

Mercadona vende un 35% más

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 17 de noviembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Precio del oro en España:

La España que murió con Franco: “La moral y la norma franquista estaban completamente disociadas de la realidad que vivían los españoles”

Dos historiadores y un sociólogo reflexionan en conversación con ‘Infobae España’ sobre los cambios que sufrió el país tras el fin de la dictadura, aunque la sociedad ya los había practicado desde la clandestinidad y a los márgenes de las leyes

La España que murió con

El termómetro se desploma por una masa de aire ártico y llega la nieve a España: “Veremos nevadas en montañas y zonas más bajas”

Tras el paso de la borrasca Claudia, llega un tiempo anticiclónico a buena parte del país con mínimas por debajo de los cero grados y máximas que no alcanzarán los 10 grados en la península

El termómetro se desploma por

Avance de ‘La Promesa’ del 17 al 21 noviembre: un impostor descubierto, una boda frustrada y un ascenso inesperado

La ficción de TVE sigue acumulando momentos llenos de tensión, pues sus personajes protagonizan nuevos giros a lo largo de esta semana

Avance de ‘La Promesa’ del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Mazón se enfrenta este

Carlos Mazón se enfrenta este lunes a un incómodo interrogatorio en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

ECONOMÍA

Óscar Puente anuncia que los

Óscar Puente anuncia que los AVE alcanzarán los 350 kilómetros por hora, solo equiparable a los trenes de China

Mercadona vende un 35% más de patatas en 2025: dónde se cultivan los tubérculos que comercializa el supermercado

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 17 de noviembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Una inmobiliaria pide 8.000 euros a dos compradores por un piso de 100.000: “Nosotros también somos agentes y jamás se nos ocurriría”

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro