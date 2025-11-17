Un mexicano en Madrid hace su top 3 de restaurantes mexicanos en la capital: “Si quieren algo bueno, bonito y barato…”

Tacos- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Madrid es una ciudad que lo tiene todo: cultura, ocio, rincones únicos y, por supuesto, una oferta gastronómica que no deja de crecer cada vez más.

Además, durante estos últimos años, los restaurantes mexicanos se han convertido en una de las grandes tendencias culinarias de la capital.

Pero entre tantas opciones, ¿cuáles merecen realmente la pena? Para responder a esa pregunta, el tiktoker mexicano Edmond (@edmondbk88), que ya lleva siete años viviendo en Madrid, ha compartido una lista de cuales son sus restaurantes mexicanos imprescindibles.

“El Chaparrito”: bueno, bonito y barato

Su primera recomendación es uno de esos lugares que gustan a todo el mundo por su sabor y su precio. El Chaparrito, ubicado en la Calle Mayor, es para Edmond la mejor opción para disfrutar de tacos auténticos sin gastar demasiado. “Está buenísimo, súper barato: 1,80 euros los tacos”, destaca el creador.

Entre sus imprescindibles están el taco de pollo al chipotle, el taco de chorizo, papa y queso, el suadero y las carnitas. Para él, es la opción perfecta para aquellos que buscan una comida con sabor, rápida y fiel a los sabores tradicionales.

Tacos Don Manolito: calidad que “transporta a México”

A pesar de que el presupuesto es un poco más alto que el anterior, Edmond lo tiene claro: Tacos Don Manolito es la parada obligatoria. Según explica, no es el más económico, pero su calidad vale la pena. “Si quieren algo top calidad, delicioso, que los transporte a México… este es el sitio”, afirma.

Entre sus recomendaciones destacan el taqueso, famoso por su costra de queso, y el taco campechano, uno de los favoritos de los amantes del sabor intenso.

Además, el tiktoker destaca un punto clave: “En todos estos sitios que estoy recomendando, las salsas pican y están buenas”. Un detalle que, para cualquier mexicano lejos de casa, es fundamental.

La Chocolata: el paraíso de los mariscos mexicanos

La tercera recomendación en su lista es La Chocolata, que está situada en Alberto Aguilera. Este restaurante, poco conocido para el gran público, se ha convertido en un imprescindible para aquellos que buscan mariscos mexicanos auténticos.

“Si quieren buenos mariscos mexicanos, tienen que ir a La Chocolata”, asegura Edmond.

Sus platos favoritos son los aguachiles, que avisa que son bastante picantes; los tacos Baja, típicos de la cocina costera de México; y el tiradito de atún, una opción más fresca y ligera.

Menciones especiales: aciertos y decepciones

El creador también ha incluido en el vídeo una mención honorífica para algunos Tiki Tacos, especialmente los locales de Lista y Cascorro, que considera buenas opciones para una comida informal y sabrosa.

Pero no todo son recomendaciones. En su listado también aparece una “mención deshonorífica”: Gracias Padre y La Mordida. Para Edmond, simplemente “no están tan buenos”, y no entrarían entre sus recomendaciones personales.

Con estas propuestas, su guía se ha vuelto viral entre aquellos que buscan comida mexicana auténtica en Madrid. Y viniendo de alguien que conoce bien tanto su país como la capital española, muchos ya han empezado a seguir sus recomendaciones.