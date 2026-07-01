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Blanca Portillo habla sobre su situación fiscal en ‘La Revuelta’: “Pago impuestos como una puerca, que es lo que hay que hacer”

La actriz abordó el estigma hacia las mujeres independientes y compartió detalles sobre su economía personal durante la presentación de su nueva película

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Presentó la película ‘Día de caza’ junto al equipo del programa
Blanca Portillo habló sobre su visión de la independencia y los prejuicios sociales (La Revuelta)

Blanca Portillo ha vinculado en ‘La Revuelta’ la dificultad de encontrar pareja con el rechazo que, a su juicio, todavía provoca una mujer con éxito, independencia económica y estabilidad personal, una reflexión que la actriz ha expuesto durante su visita al programa dirigido por David Broncano para presentar la película Día de caza.

La intérprete ha contado que ha tenido pocas relaciones estables a lo largo de su vida, que la más larga duró tres años y que, como mucho, solo ha convivido en pareja durante seis meses. Según ha explicado, la edad añade ahora una barrera más a esa situación.

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Portillo ha sostenido que esa reacción masculina nace de un papel tradicional muy arraigado: “Si tienes una independencia económica y eres mínimamente inteligente y capaz, los hombres huyen”. La actriz lo ha atribuido al “rol de protegernos a las mujeres que los hombres tienen muy metido”.

Prejuicios y economía personal

La conversación en el espacio de David Broncano también ha derivado hacia los prejuicios que, en su opinión, siguen pesando sobre las mujeres solteras. Portillo ha lamentado que aún se formulen juicios como pensar que “por algo será” o que “algo hará mal”.

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La actriz, ganadora del Goya a mejor interpretación protagonista en 2022 por Maixabel, ha reconocido que le da “vergüenza” escuchar parte de los premios que ha recibido, aunque los asume como un honor. En ese mismo tono, ha hablado de su patrimonio y de su situación económica con una mezcla de ironía y orgullo.

Reflexionó sobre las dificultades para encontrar pareja siendo mujer independiente
Blanca Portillo compartió anécdotas sobre la convivencia con su perro Eduardo (La Revuelta)

Por otra parte, ha detallado que durante la pandemia terminó de pagar la hipoteca de la casa en la que lleva 26 años viviendo. También ha asegurado que su productora teatral no la ha llevado a la ruina y que Hacienda le devuelve dinero desde hace años.

La actriz ha defendido además el pago de impuestos con una de las frases más comentadas de la entrevista: “Pago impuestos como una puerca, que es lo que hay que hacer”. Además, presentó esa normalidad fiscal como algo de lo que no todo el mundo puede presumir.

Confesiones personales y estreno en el programa

En el terreno personal, Portillo ha explicado que nunca ha sido partidaria de la convivencia, salvo con su perro Eduardo. Según ha relatado, incluso ha dejado escrito ante notario con quién debería quedarse el animal si ella muriera antes.

Más allá de las confesiones personales, la visita ha estado marcada por el entusiasmo con el que Portillo ha vivido su estreno como invitada del programa. La actriz, seguidora “mega fan” del formato, llevó ramos de flores personalizados para los rostros visibles del equipo.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

Ese gesto incluyó una mención especial a Jorge Ponce, por quien dijo sentir una “devoción especial”. También aseguró que se había sentido “como una niña pequeña” durante la experiencia en el plató. Una lesión de tobillo le impidió tirarse por el tobogán del programa, algo que le habría gustado hacer. El esguince se lo produjo mientras paseaba a su perro.

La entrevista se produjo con motivo del lanzamiento de Día de caza, la nueva película dirigida por Pedro Aguilera y protagonizada por Portillo junto a Carmen Machi y Rossy de Palma. Este nuevo trabajo es una revisión contemporánea, en clave femenina, de La caza de Carlos Saura, una versión moderna y casi una secuela adaptada a la realidad actual.

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