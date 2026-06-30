Marcos Llorente, de ignorado por De la Fuente a contagiar la ‘fiebre por el sol’: “Sería un error pensar en Austria”

El jugador de la selección española Marcos Llorente (Reuters/Brett Davis)

Hace apenas dos años, Marcos Llorente ni siquiera contaba para Luis de la Fuente. El lateral del Atlético de Madrid se quedó fuera de la lista definitiva de la Eurocopa 2024 tras jugar solo 45 minutos en un amistoso contra Andorra. También el seleccionador lo dejó fuera de la fase definitiva de la Nations League 2025, apostando por Dani Carvajal y Óscar Mingueza.

Hoy la realidad es bien distinta. Llorente no solo se ha hecho un hueco en las convocatorias, sino que es indiscutible en el once de De la Fuente. Desde su reconversión al lateral derecho con el Cholo Simeone, el futbolista parece ser el heredero de Sergio Ramos y Carvajal, una posición que no ha soltado desde octubre del año pasado.

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La lesión del madridista le abrió la puerta que no había encontrado antes y, desde entonces, ha convertido su potencia física, disciplina táctica y su capacidad de adaptación en argumentos más que suficientes para hacerse con el puesto. Pero no es el primer Mundial de Llorente. De la mano de Luis Enrique, el jugador del Atlético de Madrid ya jugó en Qatar 2022.

Marcos Llorente. (Europa Press)

La conexión con Lamine Yamal

Uno de los puntos que más se han analizado en este Mundial 2026 es su entendimiento con la joven estrella Lamine Yamal. Ambos, dueños de la banda derecha de La Roja, todavía tienen trabajo por delante para terminar de ser la dupla perfecta. “El Atlético no tiene nada que ver con la selección, son dos ideas de juego diferentes. Yo en el Atlético no tengo a Lamine delante y en la selección no tengo a Giuliano. Es diferente, poco a poco Lamine y yo nos vamos conociendo”, dijo Llorente en rueda de prensa desde Chattanooga.

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Y va más allá al explicar cómo adapta sus subidas en función del extremo: “Él tampoco necesita mucha ayuda, de hecho, es casi mejor dársela y quedarte atrás, porque si te acercas, le estás llevando otro jugador que le puede defender. Estamos en esa búsqueda de lo que es mejor para él, porque es el jugador que marca las diferencias”, admitió.

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

El futbolista que vive “como en casa, pero en un hotel”

Si sobre el césped Llorente destaca por su capacidad de adaptación, fuera de él lo hace por unos hábitos que rompen con la rutina habitual del futbolista profesional. “No estoy teniendo problema para seguir con mis hábitos. Hago lo mismo que en casa, pero en un hotel. Amanece a las 6.30 y salgo a verlo, la comida no es problema porque la Federación nos prepara a cada uno lo que queremos, cenamos de día, etc. Así que perfecto”, explicó.

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Esa rutina, que durante hace varios meses es motivo de crítica y cierto escepticismo, se ha convertido ya en una estampa en la concentración española, donde ya se ha visto a varios jugadores tomar el sol antes del entrenamiento, como Baena, Grimaldo, Cucurella o Marc Pubill, que ya son parte de ese ritual. “Ha puesto a todos a tomar el sol”, decían varios jugadores de la Selección.

Una influencia que ya ha dado sus frutos, dado que la Federación ha decidido regalar a los periodistas unas gafas con cristal amarillo de Free Human, la marca de vida saludable vinculada al futbolista.

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Marcos Llorente en una publicación en sus redes sociales con sus gafas amarillas (@marcosllorente)

Con la vista puesta en Austria

El siguiente duelo de la selección española es contra Austria. Somos favoritos, pero los antecedentes de las eliminatorias de este Mundial 2026 no permiten relajarse: “Hay que ir paso a paso. Sería un error pensar en quién puede pasar. Lo importante es Austria y, cuando pase el partido, ya pensaremos en lo siguiente”. Entre tanto, Marcos Llorente vuelve a apuntar al once de Luis de la Fuente en ese lateral derecho.