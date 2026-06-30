Está permitido aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje, pero la comunidad de vecinos puede prohibirlo: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

Un garaje comunitario ilustra las normas sobre el estacionamiento de varios vehículos en una plaza, con un hombre observando motocicletas y otro junto a un cartel de "NO PARKING". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos propietarios creen que, cuando la plaza de garaje entra dentro de sus bienes, pueden estacionar en ella tantos vehículos como quepan. Sin embargo, la realidad jurídica no es exactamente así. La Ley de Propiedad Horizontal deja margen para que las comunidades de propietarios regulen el uso de estos espacios mediante los estatutos o acuerdos comunitarios, lo que significa que, aunque en muchos casos es posible aparcar un coche y una motocicleta en una misma plaza, la comunidad también puede impedirlo si existen normas que así lo establezcan.

Las plazas de garaje son uno de los focos más habituales de conflictos entre vecinos. Desde el almacenamiento de bicicletas o enseres hasta el estacionamiento de varios vehículos en un mismo espacio, las discrepancias suelen terminar en las reuniones de propietarios e incluso, en algunos casos, en los tribunales.

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Una de las dudas más frecuentes es si el propietario puede dejar aparcados simultáneamente un coche y una motocicleta en la misma plaza. La respuesta depende tanto de las características de la plaza como de las normas que regulan la comunidad de vecinos.

Lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

La Ley de Propiedad Horizontal no contiene ningún artículo que prohíba expresamente estacionar dos vehículos en una misma plaza de garaje. De hecho, la norma reconoce el derecho exclusivo del propietario sobre su piso o local y sobre los anexos que figuren expresamente en el título constitutivo, entre los que habitualmente se encuentran las plazas de garaje. Y esa propiedad debe ejercerse respetando los derechos del resto de vecinos y las normas que rigen la comunidad.

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Una disputa entre propietarios surge en un garaje por el uso de una plaza para varios vehículos, reflejando la tensión entre el derecho individual y las regulaciones comunitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y ahí está la clave. El título constitutivo del edificio puede incorporar reglas específicas sobre el uso de las plazas de aparcamiento y establecer limitaciones respecto a la forma en que deben utilizarse. Además, la propia Ley permite que los estatutos de la comunidad incluyan disposiciones relativas al uso y destino del edificio, de sus instalaciones y de los distintos elementos que lo integran, siempre que no contradigan la legislación vigente.

A esto se suma la posibilidad de aprobar normas de régimen interior destinadas a regular los aspectos cotidianos de la convivencia y la utilización de los servicios y elementos comunes. Estas normas son obligatorias para todos los propietarios y ocupantes mientras permanezcan vigentes y pueden servir para ordenar cuestiones relacionadas con el uso del garaje, siempre dentro de los límites establecidos por la ley y por los propios estatutos.

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En la práctica, esto significa que si una plaza tiene dimensiones suficientes para albergar un coche y una motocicleta sin invadir las zonas comunes, sin dificultar las maniobras de otros vehículos y sin generar riesgos para la seguridad, no existe una prohibición general de la Ley de Propiedad Horizontal que impida hacerlo.

Cuando la comunidad puede decir “no”

No obstante, ese escenario cambia cuando la comunidad de propietarios ha aprobado una regulación específica. Si los estatutos o las normas internas establecen que en cada plaza únicamente puede estacionarse un vehículo, el propietario deberá respetar esa limitación. Del mismo modo, si el uso simultáneo de varios vehículos provoca molestias, obstaculiza la circulación interior o afecta a la seguridad del garaje, la comunidad puede actuar para exigir el cumplimiento de sus normas.

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Las siete normas a tener en cuenta en una comunidad de vecinos

La legislación también recalca que los propietarios deben utilizar adecuadamente tanto los elementos comunes como sus instalaciones, y evitar causar daños o perjuicios a la comunidad o al resto de vecinos. Asimismo, prohíbe desarrollar actividades que resulten perjudiciales para la finca o que vulneren los estatutos comunitarios.

No todas las comunidades tienen las mismas reglas

Otro punto importante es cómo se pueden aprobar este tipo de restricciones. Cuando una medida supone modificar el título constitutivo o los estatutos de la comunidad, la Ley de Propiedad Horizontal exige, con carácter general, la unanimidad de todos los propietarios que representen el total de las cuotas de participación. En cambio, las normas de régimen interior destinadas simplemente a ordenar la convivencia y el funcionamiento cotidiano pueden aprobarse mediante los acuerdos previstos para la administración de la comunidad, sin necesidad de modificar el título constitutivo.

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Esto explica por qué dos comunidades aparentemente similares pueden tener reglas completamente distintas sobre el uso de sus plazas de garaje. Mientras en una se permite estacionar un coche y una motocicleta siempre que ambos vehículos permanezcan íntegramente dentro de los límites de la plaza, en otra esa práctica puede estar expresamente prohibida por los estatutos o por las normas internas aprobadas por los propietarios.