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Jude Bellingham, el próximo agente 007 que da la razón a Mourinho con Inglaterra en el Mundial 2026: “Me encantaría”

El papel del futbolista en la selección de Tuchel es el que quiere el portugués para él en el Real Madrid

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Jude Bellingham, el próximo agente 007 que da la razón a Mourinho con Inglaterra en el Mundial 2026. (Vincent Carchietta/Reuters)
Jude Bellingham, el próximo agente 007 que da la razón a Mourinho con Inglaterra en el Mundial 2026. (Vincent Carchietta/Reuters)

No ha sido una temporada fácil para ningún futbolista del Real Madrid. Mbappé, Vinícius Jr., Dani Carvajal, Fede Valverde, Jude Bellingham... todos han tenido sus más y sus menos en esta temporada. No obstante, parece que el inglés está encontrando su mejor versión en este Mundial 2026. Es uno de los líderes indiscutibles de Inglaterra y, además de hacer grandes actuaciones sobre el césped, también deja titulares sin el balón. Entre ellos, uno especialmente llamativo: su deseo de dar el salto al cine cuando llegue el momento de pensar en una vida más allá del fútbol. El futbolista de 23 años habló de su paso por el conjunto blanco, de su admiración por David Beckham o sus inquietudes fuera de los terrenos de juego en el programa estadounidense After Hours with James Corden.

“Me encantaría participar en una película”, dijo Bellingham. “La gente siempre me pregunta: ‘¿Qué te gustaría hacer fuera del fútbol?’. Nunca le doy muchas vueltas, pero cuando lo hago, siempre acabo pensando que me encantaría actuar en una película”, explicó. Aunque la expectación creció cuando confesó el papel que quiere interpretar: “Me encantaría ser James Bond. Las he visto todas. He visto las de Sean Connery, las de Roger Moore... las he visto todas, me encanta James Bond. Juro que me encantaría estar en la parte de atrás de una película de James Bond”.

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James Corden, lejos de dejarlo pasar, le animó a interpretar algunas frases míticas del cine. Bellingham aceptó el reto y pronunció el clásico “Mi nombre es Bond, James Bond”, además de recrear la célebre línea de Jack Nicholson en Algunos hombres buenos. El centrocampista también dejó abierta la puerta a jugar algún día en la MLS, siguiendo un camino parecido al de Beckham: “Creo que sería genial vivir allí y jugar allí también. Miren a Beckham, que fue al LA Galaxy y luego hizo lo que hizo en Miami”.

Jude celebra el gol contra Panamá. (AP Foto/Steve Luciano)
Jude celebra el gol contra Panamá. (AP Foto/Steve Luciano)

Un Mundial con la mejor versión de Bellingham

Pero, lejos de las cámaras de cine y más cerca de las de televisión, Jude está demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada. Dos goles, una asistencia y tres MVP consecutivos lo avalan. Tras el encuentro frente a Panamá, el madridista fue preguntado por su rendimiento y respondió incluso en castellano: “No lo sé. No sé si este Bellingham es el mejor de la temporada. Ojalá para el resto del torneo tener al mejor Bellingham”. Pero más allá de los números, la sensación del futbolista es que está participando más cerca del área, con mayor libertad para incorporarse al ataque y aparecer en zonas de finalización.

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Mundial 2026 - Panamá 0 - Inglaterra 2 - ES

Una idea que encaja con Mourinho

Ese rol es precisamente el que quiere el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, para él. El técnico portugués contempla a Bellingham como un centrocampista con libertad para romper líneas, conectar con los delanteros y llegar al área rival. Algo que no será una novedad. En su primera temporada vestido de blanco, Bellingham jugaba más adelantado y firmó 23 goles y 13 asistencias, una versión que en el Santiago Bernabéu quieren volver a ver.

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