Ferland Mendy, futbolista del Real Madrid, a juicio por el ataque de su perro a un menor de 17 años después de que se escapara de su finca

Ferland Mendy con el Real Madrid (Europa Press)

El jugador del Real Madrid, Ferland Mendy, afrontará un juicio en Madrid tras el ataque de uno de sus perros a un menor y a dos perros canes, uno de los cuales murió a causa de las heridas, según ha adelantado Europa Press. La decisión fue tomada por un juez de Alcobendas, quien formalizó la apertura de juicio oral por un presunto delito de lesiones. La Fiscalía pide para Mendy una multa de 1.200 euros y una indemnización de 5.700 euros para los afectados, mientras que la acusación particular solicita seis meses de prisión y una sanción de 22.500 euros.

El caso será juzgado en el Juzgado de lo Penal de Madrid, aunque todavía no hay fecha para la vista. El magistrado considera que Ferland Mendy no vigiló adecuadamente a sus perros, algo especialmente relevante al tratarse de animales grandes y potencialmente peligrosos. Según el auto citado por la agencia, el jugador no comprobó que la puerta quedara cerrada tras la entrada de un vehículo, lo que permitió que el perro escapara y quedara suelto en la vía pública. Se trataba de un kangal turco, un perro de gran tamaño y fuerza.

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Ataques a otros perros y el joven

La situación se remonta a la tarde del 4 de enero de 2023, cuando uno de los perros se escapó de su finca tras una distracción al cerrar la puerta. El animal salió a la calle, se dirigió a una urbanización y atacó primero a un perro que paseaba con su dueña, causándole heridas tan graves que tuvo que ser sacrificado. En ese momento, un joven de 17 años, que paseaba a su propio perro, intentó ayudar y fue mordido en la pierna. Su perro también resultó herido y necesitó cirugía.

La investigación han destapado que los cuatro perros de Mendy no tenían microchip, carecían del seguro obligatorio de responsabilidad civil y no estaban vacunados contra la rabia, requisitos que marca la ley en la Comunidad de Madrid. El menor agredido sufrió “cuatro cicatrices en la pierna izquierda”, de hasta dos centímetros, y necesitó puntos de sutura y tratamiento médico durante un mes. Su perro, por su parte, fue intervenido por mordeduras en el cuello y el pecho.

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Juicio a Ferland Mendy

El auto judicial establece que Ferland Mendy tendrá que declarar como acusado, con la ayuda de un intérprete en francés. También comparecerán como testigos el joven agredido, su padre, dueño de uno de los perros atacados, la mujer cuyo perro fue sacrificado y varios agentes de la Policía Local de Alcobendas que acudieron al lugar de los hechos.

Según Europa Press, el Juzgado de lo Penal de Madrid será el encargado de celebrar el juicio, aunque aún no se ha señalado el día para la vista oral. El juez ha impuesto a Mendy una fianza de 7.410 euros, que deberá abonar antes de la celebración del juicio. El caso ha generado especial expectación por tratarse de un deportista conocido. Los testimonios de los vecinos que presenciaron el ataque y la situación irregular de los perros serán claves en el juicio que afrontará el jugador en los próximos meses.

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