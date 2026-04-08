Perdió 13 millones en inversiones y disparó un arma sin licencia en un hospital: la historia de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el Barça

El exjugador del Atlético de Madrid Arda Turan (Lukasz Cynalewski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Arda Turan es un nombre que ha dejado huella tanto en el fútbol europeo como en el turco, no solo por su rendimiento deportivo, sino también por las numerosas situaciones controvertidas en las que se ha visto involucrado tras su etapa como jugador. Turan formó parte de clubes emblemáticos como el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, dos de los equipos más importantes de España y de Europa. A pesar de los éxitos deportivos logrados en su carrera, su vida fuera de los terrenos de juego ha estado marcada por diferentes polémicas de gran repercusión pública.

Después de poner fin a su etapa como futbolista, Turan ha encontrado un nuevo rol en los banquillos. Actualmente dirige al Shakhtar Donetsk, equipo que se encuentra en la lucha por el campeonato de la liga nacional. Su desempeño en esta faceta le ha permitido mantenerse vinculado al fútbol de alto nivel. Sin embargo, su trayectoria como entrenador no ha estado exenta de dificultades. Diversos episodios extradeportivos han amenazado con poner fin a su nueva carrera hasta el punto de que el propio Turan estuvo cerca de verse privado de libertad.

Uno de los momentos más delicados de su vida personal y profesional ocurrió tras una inversión fallida que le causó la pérdida de una suma considerable de dinero. El propio Turan reconoció públicamente la dimensión del revés financiero sufrido, que ascendió a 13 millones de euros. “Destruyó todo el dinero que gané trabajando durante años. Todos mis ahorros se perdieron en un instante”, declaró el exfutbolista tras conocerse el desenlace de esa inversión. La confesión de Turan pone de manifiesto el alcance del golpe económico y emocional que representó para él, ya que ese capital era producto de años de esfuerzo y dedicación al fútbol profesional.

El exjugador del FC Barcelona Arda Turan

A sus problemas económicos se sumaron dificultades legales durante su etapa en España. Arda Turan fue declarado culpable de dos delitos fiscales, situación que el propio jugador aceptó. Las consecuencias de este proceso judicial incluyeron una multa de 630.000 euros y una condena de un año de prisión. Sin embargo, Turan no llegó a cumplir pena de cárcel, ya que alcanzó un acuerdo que le permitía evitar el ingreso si no reincidía en un plazo de dos años. El exjugador cumplió con esa condición y de ese modo logró esquivar la prisión.

Arda y el incidente en un hospital y una pistola sin licencia

Otra de las polémicas de mayor impacto en la vida de Turan fue el episodio en el que disparó un arma de fuego sin licencia dentro de un hospital. El suceso ocurrió en 2022, el mismo año en que se produjo su retirada oficial del fútbol, y tuvo lugar pocos meses antes de anunciar el fin de su carrera como jugador. A pesar de la gravedad de lo sucedido, el exfutbolista tampoco fue condenado a ingresar en prisión por este hecho.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

Durante su tiempo como jugador, Arda Turan también protagonizó incidentes dentro del terreno de juego. En una ocasión, arrojó una de sus botas a un juez de línea, molesto por la no señalización de una falta que consideraba evidente. Este tipo de acciones contribuyeron a forjar la imagen de un jugador temperamental y polémico a lo largo de su carrera.

A pesar de todo lo ocurrido fuera de los campos, Arda Turan sigue siendo una figura querida por la afición del Atlético de Madrid. Durante su estancia en el club rojiblanco, conquistó una liga y fue pieza clave en la trayectoria que llevó al equipo hasta la final de la Champions League. Actualmente, la vida del exjugador parece haber tomado un nuevo rumbo, centrado en su papel como entrenador. Su objetivo actual es alcanzar el éxito en los banquillos, dejando atrás las polémicas y enfocándose en una nueva etapa profesional.