Colombia

Policía Nacional incautó megacargamento de cocaína en carreteras del Quindío: lo hicieron pasar por material de construcción

Según indicó la Dirección de Tránsito y Transporte, el hallazgo se dio en medio de los operativos de control que se adelantan en todo el territorio nacional con motivo de la celebración de las fiestas de San Juan y San Pedro

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El cargamento pretendía ser distribuido a Norteamérica a través de rutas clandestinas - crédito Tránsito y Transporte
El cargamento pretendía ser distribuido a Norteamérica a través de rutas clandestinas - crédito Tránsito y Transporte

En medio de los operativos de control de las autoridades de tránsito para garantizar la movilidad de millones de pasajeros y vehículos de carga durante el tercer puente festivo de junio, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional entregó un contundente balance.

Según se indicó en la mañana del lunes 29 de junio, los uniformados lograron el decomiso de 2,3 toneladas de cocaína en el departamento del Quindío, lo que ha sido calificado por la institución como la mayor incautación registrada en las carreteras nacionales en lo que va del año, representando un golpe directo contra las redes de narcotráfico que buscan nutrir los mercados de Norteamérica y Europa.

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La institución aseguró que uniformados de la Policía detuvieron un camión en el sector de La Herradura, donde hallaron la droga oculta en tubos de hierro que, supuestamente, serían utilizados para obras de construcción.

La Policía Nacional reportó el decomiso de 2,3 toneladas de cocaína en Quindío durante el tercer puente festivo de junio - crédito Tránsito y Transporte

Sin embargo, la pericia del equipo permitió detectar el cargamento antes de que pudiera seguir su ruta hacia el exterior. El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte, explicó que dicho operativo se dio en medio de las celebraciones que se viven en varias zonas del país por cuenta de las fiestas de San Juan y San Pedro.

Presentamos al país, desde el departamento del Quindío, donde nos encontramos el día de hoy, la incautación más grande en las carreteras del país de clorhidrato de cocaína. 2,3 toneladas, más de 2.300 kilos de cocaína, los cuales estructuras narcoterroristas intentaban enviar hacia Norteamérica o Europa. En el sector La Herradura, del departamento del Quindío, nuestros uniformados, gracias a la habilidad, el conocimiento y la experiencia, detectaron el movimiento de este alijo de cocaína”, señaló el uniformado.

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La investigación apunta a que estructuras narcoterroristas planeaban enviar la droga fuera del país. El decomiso afecta de forma directa las finanzas de estas organizaciones y refuerza la presencia policial en un corredor considerado estratégico para el transporte de estupefacientes entre el suroccidente y el centro de Colombia.

Los uniformados detuvieron un camión en el sector de La Herradura y hallaron la droga oculta en tubos de hierro destinados, supuestamente, a obras de construcción - crédito Tránsito y Transporte

La Policía ha intensificado los controles viales durante el puente de San Pedro, reforzando la vigilancia en rutas clave para el crimen organizado. El operativo no solo impidió la circulación de la droga, sino que permitió abrir nuevas líneas de investigación para identificar y capturar a quienes están detrás de este intento de tráfico internacional.

Duro operativo contra el narcotráfico en Cumbal, Nariño

La Policía Nacional y el Ejército destruyeron en el municipio de Cumbal, Nariño, un laboratorio clandestino con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de cocaína e incautaron una tonelada del alcaloide lista para su distribución, además de 1.040 galones de cocaína en solución, en una operación anunciada el domingo 28 de junio de 2026 que buscó cortar la producción y la circulación de grandes volúmenes de droga dentro y fuera de Colombia.

El operativo en Nariño se conoció dos días después de otra intervención en Bochalema, Norte de Santander, donde las autoridades decomisaron 1,1 toneladas de cocaína, 300 kilos de base de cocaína, 4.309 galones de sustancias químicas líquidas y 950 kilos de insumos sólidos usados en el procesamiento del estupefaciente.

El director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, sostuvo que la acción en el municipio de Cumbal golpeó de forma directa las finanzas de las redes de narcotráfico que operan en esa zona de Nariño. El laboratorio desmantelado tenía una escala de producción que, de acuerdo con el anuncio oficial, permitía abastecer de manera sostenida el mercado ilegal.

Golpe al narcotráfico: destruyeron complejo clandestino y decomisaron tonelada de droga en Cumbal - crédito @DirectorPolicia/X

La intervención dejó fuera de operación una infraestructura destinada a elaborar cocaína y también retiró de la cadena de producción una cantidad importante de insumos químicos. Esa parte del procedimiento, según lo informado, apuntó a obstaculizar varios eslabones del negocio, no solo el acopio de la droga ya procesada.

Seguimos afectando de manera contundente las finanzas de las estructuras del narcotráfico y debilitando su capacidad criminal”, señaló el director de la Policía Nacional.

El general también presentó el resultado como una muestra del trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad. La operación, según la información oficial, no se limitó a destruir el laboratorio: también evitó la circulación de grandes volúmenes de droga y redujo la disponibilidad de sustancias necesarias para continuar con la producción.

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