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La Policía desarticula una red que introducía drogas sintéticas en Ibiza desde País Bajos con la detención de 2 personas

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La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal dedicada, presuntamente, a la introducción de importantes cantidades de sustancias estupefacientes sintéticas en la isla de Ibiza, mediante el transporte de maletas cargadas procedentes de Países Bajos. Ha detenido a dos personas e intervenido diversos kilos de drogas en Ibiza y Roterdam.

Según informa la Policía, se han practicado dos registros, uno en Ibiza donde se han intervenido 50 kilos de ketamina y 22 kilos de éxtasis y otro Roterdam (Países Bajos) en el que se han incautado 100 kilos de MDMA y 1.100 kilogramos de precursores químicos.

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La investigación permitió identificar a un varón encargado de labores logísticas relacionadas con la introducción de droga en la isla. Durante las primeras pesquisas, los investigadores detectaron como el sospechoso realizaba constantes desplazamientos desde distintos aeropuertos neerlandeses con destino Ibiza, regresando nuevamente a los pocos días.

Estos movimientos levantaron sospechas sobre su posible implicación en una organización dedicada al tráfico internacional de drogas sintéticas.

VIGILANCIA Y LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA UTILIZADA EN IBIZA

En consecuencia, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia sobre el investigado, logrando localizar la vivienda que utilizaba temporalmente en Ibiza y observando cómo introducía diversas maletas en el inmueble, siendo interceptado portando una maleta que contenía aproximadamente 50 kilogramos de ketamina.

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Posteriormente, y previa autorización judicial, se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda utilizada por el detenido, donde se localizó otra maleta con aproximadamente 22 kilogramos de comprimidos de éxtasis, además de 1.500 euros en efectivo. Una vez que pasó a disposición de la autoridad judicial se decretó su inmediato ingreso en prisión.

Además, de manera simultánea, en colaboración con las autoridades neerlandesas se desarrolló un operativo en Países Bajos que supuso un importante avance en la investigación de la organización criminal vinculada a los hechos investigados en Ibiza, según precisa la Policía Nacional.

En el operativo se llevó a cabo el registro de un almacén situado en la ciudad de Róterdam, relacionado con el detenido arrestado en Ibiza, donde fueron intervenidos aproximadamente 100 kilogramos de MDMA y 1100 kilogramos de precursores químicos con los que se podrían haber elaborado más de 600 kilogramos adicionales de esta sustancia.

Además, las autoridades neerlandesas llevaron a cabo la detención de uno de los principales responsables de la organización criminal investigada que también ingresó en prisión. Actualmente, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales relacionadas con esta red criminal.

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EuropaPress

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