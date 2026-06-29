Luis de Javier afirma en ‘La Revuelta’ que ‘Maestros de la costura Celebrity 2′ le ha devuelto la ilusión por la moda: “Me ha dado un chute de energía”

El diseñador celebró su regreso a la moda junto a David Broncano y el jurado “Maestros de la costura Celebrity 2” (La Revuelta)

Luis de Javier se ha incorporado como juez de Maestros de la costura Celebrity 2 en RTVE y ha vinculado ese estreno televisivo con una recuperación personal: el diseñador ha asegurado que el programa le ha “devuelto la ilusión” por la moda en un momento de desgaste profesional, mientras el formato ha vuelto este lunes 29 de junio tras La Revuelta con una segunda entrega prevista para el miércoles 1 de julio.

El modisto nacido en Sitges en 1996 sustituye a Palomo Spain en el jurado y se sienta junto a María Escoté y Lorenzo Caprile. Su debut llega después de haber reconocido en La Revuelta que casi había perdido la energía para seguir dedicado al oficio y que salir del taller para grabar el concurso le ha supuesto “un chute de energía”.

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En su intervención televisiva, el diseñador ha explicado que “salir del taller” le ha permitido recuperar motivación. El modista atravesaba una etapa de desgaste antes de incorporarse al talent de RTVE y que el salto a la televisión se ha producido después de vestir a figuras como Rosalía, Beyoncé, Kim Kardashian o Charli XCX.

La moda, entre la presión y el impulso social

La presión del sector apareció también como uno de los ejes de la conversación. María Escoté afirmó que “la industria es muy masiva, y para las marcas pequeñas y los negocios locales es muy complicado defenderse”, aunque añadió un mensaje de apoyo a quienes empiezan: “¡Podemos ganar la batalla!”.

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Los jueces analizaron los retos de la industria de la moda y el impacto social del programa (La Revuelta)

Ese diagnóstico sobre la moda convive, según los jueces, con un efecto social positivo del programa. “Se venden más máquinas de coser y los niños quieren aprender”, afirmó Escoté, mientras Caprile concretó esa percepción con una escena repetida en la calle: “Se te acercan niños y niñas por la calle y te dicen que han pedido una máquina para aprender a coser”.

Nacido en 1996, Luis de Javier es uno de los nombres emergentes de la moda española y como un creador de estética provocadora. Entre sus clientas a Rosalía, Beyoncé, Kim Kardashian y Charli XCX, una artista para la que realizó un diseño polémico que quiso llevar al espacio de David Broncano.

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Colaboraciones, humor y reflexiones sobre la IA

La visita dejó además una posible colaboración futura con el presentador. El diseñador y David Broncano se comprometieron a idear un estilismo para la próxima edición del Festival de Vitoria, después de comentar la indumentaria que el cómico llevó este año al certamen.

En ese mismo bloque, Caprile reaccionó a la imagen del presentador con una frase: “Yo pensaba que era inteligencia artificial”. Además, Luis de Javier llevó una camiseta para Broncano, aunque explicó que el equipo se la retiró en un primer momento por considerarla “demasiado explícita”, antes de que finalmente le fuera entregada en plató.

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Entrevista a los concursantes de 'Maestros de la costura Celebrity'.

La conversación se movió también hacia el tono distendido habitual de La Revuelta. Los tres jueces participaron en el juego de “descartar, casar y follar” con Ana Rosa Quintana, Andrés Iniesta y Carles Puigdemont, y Broncano les lanzó otra pregunta bordada en una tela: “¿En qué formato os gusta más la patata?”.

Por último, Caprile ha reflexionado sobre la inteligencia artificial: “A mí me coge muy mayor pero me gustaría mucho aprender a sacarle todo el partido posible”. El diseñador madrileño añadió que no la usa porque se considera “un negado”, aunque la definió como “una herramienta muy buena si la sabes usar”.

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