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Los ópticos advierten: mirar el eclipse sin filtros puede llevar a lesiones irreversibles

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València, 28 jun (EFE).- Mirar directamente y sin filtros homologados el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que podrá verse desde distintos puntos de la geografía española, puede provocar "lesiones irreversibles" en los ojos.

Así lo advierte el nuevo presidente del Colegio de ópticos-optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV), Rafael Pérez Cambrodí, quien asegura a EFE que la visión directa, y no a través de gafas con filtros homologadas por la Unión Europea, puede causar una quemadura en la mácula, zona central de la retina que nos permite ver los detalles.

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"Lo que hay que intentar es evitar soluciones artesanales como, por ejemplo, ver a través de una radiografía o un carrete de fotografías antiguo o a través de una gafa de sol convencional. Todo esto no protege, al contrario", alerta.

Pérez Cambrodí insiste: "Está claro que si miramos a un eclipse directamente, tenemos un riesgo muy elevado de tener una lesión irreversible de los ojos. Hay que evitarlo e intentar disfrutar del eclipse a través de dispositivos que estén homologados".

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También destaca que la ciudadanía podrá adquirir estas gafas con filtros homologados en prácticamente todos los establecimientos sanitarios de óptica.

El Colegio se ha preparado para el momento del eclipse, que será ampliamente visible en la Comunitat Valenciana, y ha creado una página web específica (https://coocv.com/eclipse/), en valenciano y castellano, dirigida tanto a los más jóvenes como al público en general y, específicamente, a los educadores.

En la web informan de que para confirmar que las gafas para ver el eclipse valen tienen que localizar en ellas el sello y código ISO 12312-2, el fabricante y las instrucciones de uso, advierten de que se desconfíe si son "demasiado claras" para interior y aconsejan no utilizarlas si están rayadas, rotas, perforadas o deterioradas.

Las gafas de sol normales, aunque sean muy oscuras, "no son filtros solares y no protegen para mirar el sol directamente", advierte la web del Colegio, que añade que si se usa telescopios o cámaras fotográficas, siempre han de llevar el filtro adecuado.

"Nos preocupan sobre todo los más jóvenes", admite para indicar que hacen mucho hincapié en que los padres, los educadores o los monitores de verano, ya que el eclipse de producirá en una temporada de campamentos estivales, "alerten sobre la importancia de que no miren directamente al eclipse si no es con las gafas". EFE

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