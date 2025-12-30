El desembarco de Aliança Catalana en Barcelona: nueva sede y una cruzada en defensa del catalán mientras agita el discurso antiinmigración

La candidata de Aliança Catalana por Girona, Sílvia Orriols, en Ripoll, a 27 de abril de 2024, en Ripoll, Girona. (Glòria Sánchez/Europa Press)

El partido de extrema derecha independentista, Aliança Catalana, desembarcó hace apenas dos semanas en Barcelona y ya ha comenzado a engrasar la maquinaria electoral. Bajo el lema “Salvemos el catalán”, la organización liderada por Sílvia Orriols ha emprendido una cruzada por el catalán anunciando la interposición de 700 denuncias contra comercios de la capital por incumplir la obligación legal de rotular en la lengua autonómica.

De acuerdo a la normativa autonómico, los establecimientos están obligados a emplear, “como mínimo”, el catalán en documentos clave como la señalización, catálogos, listas de precios y en la información sobre productos y servicios. Además, los bares y restaurantes deben contar con cartas y menús, al menos, en esta lengua.

En unas declaraciones recogidas por el diario El Mundo, la regidora y diputada reconoció que Barcelona representa un “territorio hostil” para Aliança Catalana, aunque sostuvo que la ciudadanía “acabará respaldando su programa”.

Primera sede en Barcelona, tercera en Cataluña

Hace apenas diez días, la formación inauguró una sede en la ciudad, situada en un local de dos plantas en la zona izquierda del Ensanche de Barcelona (Eixample), por un alquiler de 3.000 euros más IVA. Desde este emplazamiento planean potenciar su discurso identitario y catalanista, un eje que, según Orriols, ha quedado diluido frente a la visibilidad de sus posicionamientos contrarios a la inmigración y a las políticas de izquierda.

La candidata de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha valorado positivamente los resultados electorales que les han otorgado 2 escaños y con los que han irrumpido en el Parlament. (Fuente: Aliança Catalana)

En el día de la apertura, Orriols destacó que la inauguración de lo que sería su tercer local pone de manifiesto que Aliança ya es un “proyecto consolidado”, que “aspira a tener mucho más poder político”. En las pasadas elecciones al Parlament catalán, Aliança Catalana consiguió 13.650 votos en Barcelona, un 2,07%.

La acción que ha emprendido el partido de extrema derecha coincide con el último informe de Plataforma per la Llengua que ha alertado de un aumento de las quejas recibidas por vulneraciones lingüísticas. Concretamente, la Plataforma ha informado que en este 2025 se han superado las 3000 en todo el dominio lingüístico. De 2016 a 2024 se pasaron de las 395 denuncias a las 2902.

Desde la dirección de Aliança Catalana, miembros consultados por El Mundo precisaron que la recopilación de casos de presunto incumplimiento se remonta al mes de septiembre, y que múltiples voluntarios han participado en la identificación de establecimientos supuestamente infractores.

Además, alertaron de que la Agencia Catalana del Consumo, dependiente de la Generalitat, aún no había respondido a ninguno de los expedientes, pese a que, según la formación, “ya han pasado tres meses de las primeras reclamaciones”.

La formación también ha acusado al Govern que lidera Salvador Illa de practicar un “silencio administrativo” que, según su criterio, “pone en evidencia la poca importancia que otorga a una grave falta que vulnera los derechos lingüísticos de los catalanes y debilita la presencia del catalán en el espacio público”.

El ascenso de Aliança Catalana y su pugna con Junts

Y con estas acciones de gran impacto mediático, cuyo contenido más allá de su repercusión es puramente electoralista, Aliança Catalana trata seguir comiendo terreno a un debilitado Junts Per Catalunya, quien ha asumido en los últimos años el liderazgo en la protección y fomento del catalán en la capital catalana, motivado por lo que define como una “emergencia lingüística” en la ciudad.

De hecho, el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat prevé un empate con el partido de Carles Puigdemont. Según este barómetro, la formación ultranacionalista catalana dispararía sus resultados de los dos escaños actuales a los 19-20. En las pasadas elecciones al Parlament, el partido de Orriols consiguió entrar por primera vez con dos escaños.

AC saltó por primera vez al foco mediático en las pasadas elecciones municipales de 2023, cuando la formación ultraderechista e independentista consiguió entrar en el ayuntamiento de Ripoll (Girona), a través de un discurso supremacista y xenófobo que se cebaba con la población magrebí. Orriols nunca ha escondido su postura respecto al control migratorio: “Catalana soy, islamófoba también”, llegó a afirmar en una intervención televisiva.

El discurso contra la migración ya existía en Cataluña antes de la llegada de este partido. En los comicios de 2021 ya fue exprimido por Vox y, una década antes, por la extinta Plataforma Per Catalunya, fundada por Josep Anglada. Ahora, el discurso sobre la inseguridad ha sido acogido por el independentismo de derechas, que habla en los términos “migración catalana” y “no catalana”.