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Amalia de Holanda deslumbra en su llegada a Aquisgrán antes de su encuentro ecuestre con la infanta Elena: elige la marca de referencia de la reina Letizia

La princesa se encontrará con varias figuras de la realeza europea en los Campeonatos del Mundo de Hípica 2026

Amalia de Holanda llega a su cita ecuestre en Aquisgrán (Grosby)
Amalia de Holanda llega a su cita ecuestre en Aquisgrán (Grosby)
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La princesa Amalia de Holanda ha llegado a Aquisgrán para asistir a la inauguración de los Campeonatos del Mundo de Hípica 2026, una cita en la que coincidirá con la infanta Elena y otras figuras de la realeza europea en un escenario que refuerza su perfil institucional y su vínculo personal con el mundo del caballo. La heredera neerlandesa de 22 años se ha dejado ver en el Allianz Park con un acto en solitario y un estilismo de aire boho compuesto por una blusa roja con bordados blancos de Sézane, pantalón blanco de pernera ancha, zapatillas marrones y un bolso bandolera de Natan.

La presencia de Amalia se ha confirmado esta mañana con su aparición en el recinto alemán, donde encabezará la representación de la Casa Real de Holanda en una velada bajo el lema “Welcome Home”. El campeonato está organizado por la Federación Ecuestre Internacional y reunirá a miembros de distintas casas reales ligadas históricamente a la hípica. La cita tendrá además un componente simbólico por el encuentro entre la heredera neerlandesa, la infanta Elena y Zara Tindall, nieta mayor de Isabel II y sobrina del rey Carlos III.

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También figura en la agenda la princesa Benedicta de Dinamarca, hermana de la reina Margarita de Dinamarca y de Ana María de Grecia. Amalia ha estrenado para esta aparición una blusa de inspiración romántica firmada por Sézane, la casa parisina fundada por Morgane Sézalory. La prenda, roja y con bordados florales blancos, ha sido la pieza central de un conjunto pensado para un compromiso diurno y en solitario.

Amalia de Holanda llega a su cita ecuestre en Aquisgrán (Grosby)
Amalia de Holanda llega a su cita ecuestre en Aquisgrán (Grosby)

El ‘look’ de Amalia de Holanda

La princesa ha completado el look con un pantalón blanco de pernera ancha, zapatillas deportivas marrones y un bolso bandolera de Natan, firma belga de lujo fundada por Edouard Vermeulen que viste con frecuencia a miembros de la realeza europea, entre ellas la reina Máxima. El estilismo se ha rematado con la melena suelta, raya en medio y pendientes XL dorados. El conjunto conecta además con firmas habituales en otros armarios reales: la reina Letizia ha llevado en varias ocasiones prendas de Sézane, y también Kate Middleton ha lucido chaquetas y suéteres de la marca francesa.

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La elección de vestuario ha coincidido con una aparición que interrumpe las vacaciones de la primogénita de los reyes Guillermo y Máxima. La agenda oficial de la heredera se mantiene despejada hasta septiembre, salvo este compromiso internacional en Alemania. La asistencia de Amalia de Holanda no responde solo a razones protocolares, ya que la princesa practica hípica desde los cuatro años y mantiene una relación estrecha con esta disciplina, que forma parte tanto de su vida privada como de su imagen pública.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Amalia de Holanda y su relación con la hípica

Ese vínculo quedó expuesto el pasado año, cuando sufrió una caída montando a caballo y tuvo que ser operada del codo. Días después se reincorporó a la vida oficial con el brazo en cabestrillo, mientras su caballo Mojito, con el que ha competido en varias ocasiones, seguía siendo uno de los símbolos más reconocibles de esa afición. La inauguración promete un despliegue de gran formato con más de 250 caballos en las exhibiciones previstas. Uno de los momentos centrales será el desfile de naciones, en el que jinetes y amazonas recorrerán las gradas para interactuar con el público.

El programa incluye también un desfile de carruajes históricos procedentes de las caballerizas reales de los Países Bajos, Dinamarca y Reino Unido. Son piezas que rara vez salen de sus palacios y que condensan siglos de historia monárquica vinculada al caballo. La infanta Elena seguirá la ceremonia desde las gradas como invitada de honor, en una ciudad en la que ha representado a España en numerosas ocasiones y donde mantiene un reconocimiento consolidado por su trayectoria como amazona. Zara Tindall llegará además con el aval de su carrera deportiva como medallista olímpica y figura habitual de los grandes eventos ecuestres.

En lo deportivo, los participantes buscarán el título mundial en seis disciplinas: doma clásica, concurso completo, enganche, doma adaptada, salto de obstáculos y volteo. Mientras gana presencia en la agenda de la monarquía neerlandesa, Amalia compagina esa proyección pública con su formación militar y con un nuevo grado en Derecho neerlandés, después de haber concluido unos estudios que combinaban Ciencias Políticas, Psicología, Derecho y Economía.

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