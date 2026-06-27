Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. (Francisco J. Olmo - Europa Press)

España dejará de considerar Gibraltar como un paraíso fiscal y pasará a incluir a Rusia en esa categoría, según la última actualización de la clasificación de Hacienda. La lista española de jurisdicciones no cooperativas, conocida comúnmente como la de paraísos fiscales, ha sido revisada tras la publicación de una nueva orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado. Entre las principales novedades destacan también la salida de Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago del listado, lo que implica un cambio en el tratamiento fiscal de operaciones con estos territorios.

El Ministerio de Hacienda fundamenta estas exclusiones en el avance en el intercambio efectivo de información fiscal y la mayor convergencia de estos territorios con los estándares internacionales. La verificación de estas condiciones ha sido clave para que dejen de ser considerados jurisdicciones no cooperativas, reduciendo así las restricciones y controles asociados a su estatus anterior.

PUBLICIDAD

Gibraltar, en particular, ha cumplido con los requisitos para salir de la lista tras la firma de un acuerdo bilateral de cooperación tributaria con España. Las autoridades españolas destacan que este acuerdo funciona con eficacia por lo que no quedan razones para seguir incluyendo el territorio en el listado de paraísos fiscales. Además, el territorio ha suscrito acuerdos internacionales y forma parte del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.

En términos de fiscalidad, el Ministerio subraya que el Peñón ya no mantiene un régimen de baja o nula tributación conforme a los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, participa activamente en el marco BEPS de la organización y ha ratificado el acuerdo del Pilar II, que introduce un impuesto mínimo global y otros estándares internacionales.

PUBLICIDAD

Rusia entra en la lista española de jurisdicciones no cooperativas

Mientras algunos territorios salen de la lista, Rusia pasa a integrarse en la relación de jurisdicciones no cooperativas. El motivo principal, según Hacienda, es la existencia de un régimen fiscal perjudicial que no se ajusta a los estándares internacionales. Esta incorporación sigue la línea adoptada previamente por la Unión Europea, que también ha endurecido su postura ante las prácticas fiscales de Rusia.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia. (Fuente: EBS/GOB UCRANIA/KREMLIN/EUROPAPRESS)

El motivo detrás de estos cambios es fundamentalmente que se el Ministerio de Hacienda revisa periódicamente la lista a partir del grado de cooperación fiscal y la adaptación de los regímenes tributarios de cada jurisdicción a las normas internacionales. Aquellos territorios que demuestran avances y cumplimiento efectivo de los acuerdos pueden salir de la lista, mientras que otros pueden ser incluidos si se detectan deficiencias.

PUBLICIDAD

El acuerdo que ha sacado a Gibraltar de la lista

El acuerdo fiscal entre España y Gibraltar, recientemente publicado y que marca un hito tras 35 años, establece un marco integral de cooperación tributaria y garantiza el intercambio efectivo de información fiscal entre ambos territorios. Gracias a este pacto, Gibraltar ha dejado de ser considerado paraíso fiscal por España, al cumplir con los requisitos de transparencia y convergencia con los estándares internacionales.

El acuerdo prevé la desaparición de la Verja entre España y Gibraltar, permitiendo la libre circulación de personas y mercancías. España asumirá los controles Schengen en el aeropuerto y puerto de Gibraltar e implementará controles aduaneros armonizados. Además, Gibraltar aplicará un impuesto indirecto equivalente al IVA, que comenzará en un 15% y completará la convergencia en tres años, junto a disposiciones específicas para el tabaco y mecanismos sociales para equilibrar las desigualdades en la región.

PUBLICIDAD

*Con información de Europa Press