España confirma que sigue sin poder localizar a 133 ciudadanos tras los dos terremotos en Venezuela: hay 14 españoles bajo los escombros y cinco fallecidos

Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)

España tiene por ahora identificados a cinco españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela que han dejado ya casi 1.000 víctimas mortales en el país, aunque sigue sin localizar a otros 133 ciudadanos y sabe que hay 14 bajo los escombros.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que estas son las cifras actualizadas de las que disponen en estos momentos, en los que aún continuan las tareas de rescate. Son horas clave para encontrar a las personas que hayan quedado atrapadas bajo los cascotes y edificios con vida, y los equipos de rescate trabajan contra reloj para conseguir salvar al mayor número de heridos posible.

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“El primer paquete financiero de la Agencia Española de Cooperación para las primeras necesidades en Venezuela ya se ha entregado y los primeros rescatistas españoles, tanto de la UME, el personal que analiza las necesidades más urgentes de la Agencia Española de Cooperación, los bomberos de la Comunidad de Madrid, ya se encuentran sobre el terreno”, ha informado Albares.

“Quiero recordar a todos los españoles en Venezuela y a sus familiares que siguen plenamente operativos tanto la embajada como el consulado de España en Caracas y los números de teléfono de emergencia consular que se encuentran en las redes sociales de la embajada, del consulado y del ministerio. También está, evidentemente, plenamente operativa la Unidad de Emergencia y de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores”.

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