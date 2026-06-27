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Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

La fase de grupos entra en su última jornada con los duelos de Messi, que será suplente, y Cristiano, en busca de sumarse a la carrera por el pichichi

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Partidos de hoy sábado 27 de junio. (Reuters/Troy Taormina)
Partidos de hoy sábado 27 de junio. (Reuters/Troy Taormina)

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin. Seis últimos partidos entre la noche de este sábado 27 de junio y la madrugada del domingo 28 cierran los dieciseisavos de final, sentencian a los eliminados y definen el cuadro del torneo hasta la final de Nueva York.

Como viene siendo costumbre, la jornada arranca con dos partidos simultáneos. Esta vez a las 23:00 horas, correspondientes al grupo L. En el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, Inglaterra y Panamá se miden en un duelo que poco tiene en juego para los sudamericanos. No obstante, los de Tomas Tuchel sí buscan cerrar la fase de grupos como líderes. El encuentro podrá seguirse a través de DANZ Mundial.

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A la misma hora, en Filadelfia, Croacia y Ghana se juegan el todo por el todo. Los africanos parten con ventaja en la clasificación, pero los de Luka Modric necesitan la victoria para asegurar su pase a la siguiente ronda. Igualmente, el partido se emitirá en DAZN Mundial.

El segundo turno, con plato fuerte

El segundo turno y primero de la madrugada concentra el foco en el grupo K. El Colombia-Portugal, en el Hard Rock Stadium de Miami, es el gran partido de la jornada. Colombia llega con ventaja: le basta el empate para terminar como primera de grupo. Portugal, en cambio, está obligada a ganar para evitar un cruce más complicado en dieciseisavos. El encuentro tendrá como máximo atractivo el duelo Cristiano-Luis Díaz, ambos referentes en sus equipos.

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Es por eso que será el partido televisado en abierto en España. A la 1:30 de la madrugada, La 1 de TVE y RTVE Play lo retransmitirán en directo, junto a DAZN Mundial.

En paralelo, el estadio de Atlanta acoge el R.D. del Congo-Uzbekistán. Con esta segunda ya eliminada, el conjunto africano intentará apurar sus opciones de acabar entre los mejores terceros. En este caso, el partido solo se podrá ver a través de DAZN Mundial.

El rival de España cierra la fase de grupos

El cierre de la fase de grupos llega entrando la madrugada con los dos partidos del grupo J. En primer lugar, habrá que estar atentos al partido de Argelia-Austria. Ambos se juegan el paso directo a dieciseisavos y se verán las caras con la selección de Luis de la Fuente.

Y como broche final, el Jordania-Argentina, jugado de manera simultánea a las 4:00 horas. Messi saldrá desde el banquillo, según ha confirmado Scaloni, después de asegurar su pase a la siguiente ronda como líderes de grupo. Ambos partidos se podrán ver a través de DAZN Mundial.

Resumen de la jornada

La jornada completa queda así configurada:

  • 23.00 horas: Panamá - Inglaterra (DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+).
  • 23.00 horas: Croacia - Ghana (DAZN, DAZN Mundial 2, Movistar Plus+).
  • 01.30 horas: Colombia - Portugal (La 1, RTVE Play, DAZN Mundial).
  • 01.30 horas: R.D. del Congo - Uzbekistán (DAZN).
  • 04.00 horas: Argelia - Austria (DAZN y Movistar Plus+).
  • 04.00 horas: Jordania - Argentina (DAZN y Movistar Plus+).

Con estos encuentros se cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 y quedará definido el camino hacia los dieciseisavos de final.

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