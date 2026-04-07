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Paz Padilla revela en ‘El Hormiguero’ que sufrió abusos sexuales cuando tenía 14 años

La presentadora compartió por primera vez el impacto emocional de ese episodio y cómo el silencio condicionó su vida adulta

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La gaditana confiesa que no fue capaz de contar este episodio de su vida
Paz Padilla revela en ‘El Hormiguero’ que sufrió abusos sexuales cuando tenía 14 años (El Hormiguero)

Paz Padilla acudió a ‘El Hormiguero’ para presentar su libro ‘Alzar el duelo’ y, durante la entrevista con Pablo Motos, habló por primera vez en público sobre los abusos sexuales que sufrió a los 14 años por parte de una persona cercana a su familia

La gaditana de 56 años ha explicado que mantuvo en secreto durante décadas este episodio traumático. Según sus declaraciones, la agresión fue perpetrada por un hombre “de entre cuarenta y cincuenta años” muy cercano a su familia, cuyos recuerdos bloqueó durante años.

“Durante mucho tiempo intenté olvidarlo, negándomelo a mí misma, hasta que la ansiedad pudo conmigo”, ha expuesto Padilla. En todo momento evitó detallar la identidad o parentesco de su agresor, pero sí ha enfatizado la cercanía de esta persona al domicilio familiar.

Silencio y secuelas

A lo largo de la entrevista, la actriz ha desgranado las secuelas emocionales que arrastró desde la adolescencia hasta la edad adulta. “Fue un trauma que no sabía cómo digerirlo”, ha manifestado, señalando que los recuerdos emergieron tiempo después en forma de taquicardias e imágenes recurrentes.

Según sus palabras, la culpa y la vergüenza desempeñaron un papel central en su silencio: “Pensé que habría tenido que poner resistencia, gritar, no habría tenido que estar ahí“. Nunca llegó a verbalizarlo a su entorno ni pidió ayuda profesional: “No lo conté por la vergüenza, es algo que la sociedad no te permite contarlo, la gente te mira con pena”, ha reconocido.

La gaditana fue a presentar su nuevo libro
Paz Padilla durante su entrevista en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

El hecho de no haberlo compartido ni siquiera con su madre continúa siendo uno de los aspectos más dolorosos. “Nunca se lo conté a mi madre”, ha repetido Padilla emocionada, reconociendo que el temor a hacer sufrir a su madre le llevó a ocultar lo ocurrido durante años: “No se lo conté porque pensé que ella iba a sufrir mucho”. En la actualidad, a sus 56 años, ha señalado que hablarlo sigue resultando difícil: “Tengo 56 años y todavía me cuesta”.

Perdonarse a sí misma y afrontar el duelo

Padilla ha explicado cómo el proceso personal de reconciliarse con lo sucedido ha implicado perdonarse a sí misma y asumir que “lo que usaron fue mi cuerpo, no mi ser”. “A la Mari Paz le hicieron daño, con el tiempo abracé a esa niña... y la primera que se perdonó fui yo”, ha compartido con los espectadores.

La publicación de ‘Alzar el duelo’ sirve como vehículo para afrontar tanto la pérdida de su marido como el peso de traumas pasados. Según ha explicado en El Hormiguero, la vivencia de la muerte de su esposo le llevó a analizar el proceso de duelo desde diversas perspectivas.

“Un libro que me habría venido muy bien con la muerte de mi marido”, ha resumido la presentadora, detallando episodios personales como la urgencia dental que sufrió el mismo día del fallecimiento de su esposo y la dificultad de regresar a una casa vacía.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Padilla ha defendido la idea de que el duelo “no es un estado, es un proceso”, y ha abordado también el desprendimiento físico de objetos del fallecido: “Le ponemos una carga emocional a un trapo. Cuando algo decimos que nos une emocionalmente no es real, las cosas no tienen vida”, ha manifestado.

Las fechas señaladas vinculadas a la pérdida siguen siendo uno de los momentos más difíciles para la escritora: “Tenemos que aprender que es un día más, aunque haya pasado un año no significa que lo quieras menos. Es una fecha”, ha declarado en el programa de Antena 3.

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