El príncipe George, tras los pasos de la princesa Leonor, subido en un avión de combate a sus 12 años: ya casi supera en altura a Kate Middleton

El príncipe George, tras los pasos de la princesa Leonor, subido en un avión de combate a sus 12 años (Casa Real)

El príncipe George ha visitado una base de la RAF y se ha subido a la cabina de dos aviones militares junto a su madre Kate Middleton, en una imagen que recuerda a la reciente aparición de la princesa Leonor junto a Felipe VI en pleno tramo final de su formación castrense, pese a que ellos sí volaron realmente. La escena también ha dejado otro detalle visible: el hijo mayor de los príncipes de Gales ya casi alcanza en altura a Kate Middleton.

La visita a RAF Coningsby, en Lincolnshire, se produjo en realidad hace dos semanas y se ha difundido con motivo del Día de las Fuerzas Armadas en Reino Unido. En esa base trabajan casi 3.000 militares, funcionarios y contratistas, y además funciona una de las dos estaciones de alerta de reacción rápida que protegen el espacio aéreo británico.

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Kate Middleton acudió al recinto con su hijo mayor en su condición de comodoro en la Real Fuerza Aérea de la base, cargo que ocupa desde 2023. Madre e hijo recorrieron unas instalaciones que albergan dos escuadrones de combate operativos, la flota utilizada por el Battle of Britain Memorial Flight y la principal estación de formación de pilotos de Typhoon de la fuerza aérea británica.

El pequeño heredero y su madre visitaron una base de la RAF por el Día de las Fuerzas Armadas en Reino Unido (Casa Real británica)

La altura del príncipe George

Un vídeo difundido por la casa real británica muestra a ambos inspeccionando varios de los vehículos aéreos. En esas imágenes se aprecia que George, de 12 años y a un mes de cumplir 13, ya se sitúa apenas por debajo de su madre, cuya estatura es de cerca de 1,75 metros. El heredero, segundo en la línea de sucesión al trono británico, aparece primero en la cabina de un auténtico Spitfire de la Batalla de Inglaterra. Vestido con chaqueta azul marino y camisa azul con cuello, observa los indicadores del aparato con asombro y se gira después hacia la parte trasera del avión mientras escucha las explicaciones.

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Se trata de un Supermarine Spitfire pintado con las mismas marcas que lució en el Día D, cuando volaba misiones con el escuadrón 402 “City of Winnipeg” de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Kate Middleton también se sentó a los mandos del aparato y después conversó con el líder del escuadrón Paul “Ernie” Wise. En un tramo posterior del vídeo, acompañado de música, George sube a un Typhoon moderno. El avión puede alcanzar una velocidad máxima de Mach 2, en torno a 2.124 kilómetros por hora, y el príncipe sonríe mientras asciende hasta la cabina.

El príncipe George, tras los pasos de la princesa Leonor, subido en un avión de combate a sus 12 años (Casa Real)

Una vez más, el parecido del niño con su padre, el príncipe Guillermo, resulta evidente durante la visita. El hijo mayor de Carlos III sirvió en la RAF como piloto de búsqueda y rescate, y su hijo ya ha mostrado interés por la aviación con clases privadas previas en White Waltham Airfield. El mensaje en redes sociales añadía: “Aprendiendo sobre la extraordinaria historia de estas aeronaves y conociendo a los pilotos e ingenieros que mantienen vivo su legado”. Y concluía: “Un poderoso recordatorio del coraje, la habilidad y la dedicación de quienes sirven, en el pasado y en el presente. Gracias a todos los que han servido y continúan sirviendo”.

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Tras los pasos de la princesa Leonor y Felipe VI

La escena británica llega pocas semanas después de otra imagen de fuerte carga simbólica en España. Entonces, el rey Felipe VI y la princesa Leonor aparecieron compartiendo un vuelo de instrucción en la recta final de la formación militar de la heredera, con ambos a los mandos de aeronaves durante una misma misión.

Felipe VI y la princesa Leonor tras realizar su primer vuelo juntos. (Casa Real)

En el caso español, las fotografías difundidas por el Palacio de la Zarzuela mostraban a padre e hija con el mono de vuelo verde reglamentario, participando en la preparación del ejercicio y revisando los detalles técnicos antes del despegue. Leonor presentaba el briefing con explicaciones técnicas y de seguridad al rey, le ayudaba a comprobar el Pilatus PC-21 que iba a pilotar y después realizaba las verificaciones de su propio aparato.

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