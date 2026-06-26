Ni Repsol ni BP: estas son las gasolineras más baratas para ahorrar hasta 300 euros al año, según la OCU

Una mujer sostiene el surtidor de gasolina. REUTERS/Abdul Saboor

El precio del carburante sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza para millones de conductores en España. De hecho, el 45% de los españoles reconoce tener serias dificultades para afrontar los gastos asociados al coche, entre ellos el coste de llenar el depósito, según el Estudio anual de solvencia familiar de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En este contexto, elegir la estación de servicio adecuada puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto anual. Según el estudio de la OCU, que ha analizado los precios de más de 12.000 gasolineras repartidas por todo el país, repostar en las cadenas más económicas permite ahorrar al menos un 10% en carburante.

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Traducido a cifras, esa diferencia puede suponer hasta 300 euros de ahorro al año para los conductores de vehículos de gasolina y cerca de 250 euros para quienes utilizan diésel. En cada repostaje de 50 litros, la diferencia entre las estaciones más baratas y las más caras ronda los 10 euros.

BonÀrea lidera el ranking de las gasolineras más baratas

Por segundo año consecutivo, BonÀrea encabeza la clasificación de la OCU como la cadena con los precios más bajos tanto para gasolina 95 como para diésel. Su red de estaciones, presente principalmente en Cataluña y comunidades limítrofes, vuelve a situarse como la opción más económica para los conductores.

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Tras BonÀrea aparecen Alcampo y las estaciones de autoservicio GM Oil. También destacan otras enseñas de bajo coste como AN Energéticos, Petroprix, Esclatoil, Plenoil y Ballenoil, que ofrecen precios competitivos y permiten ahorrar cantidades importantes a lo largo del año.

La diferencia de precio frente a las cadenas tradicionales alcanza alrededor de 20 céntimos por litro, una cifra que, acumulada durante todo un año, puede representar varios cientos de euros para quienes utilizan el vehículo de forma habitual.

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El ministro de Economía pone en valor que España parte de una situación "estructuralmente más fuerte" para hacer frente a este tipo de 'shocks'.

Las grandes petroleras siguen entre las más caras

En el lado opuesto de la clasificación figuran algunas de las principales compañías del mercado español. Según el análisis de la OCU, Moeve, Repsol, Petronor, BP y Eni se encuentran entre las cadenas con los precios más elevados. A ellas se suman también IDS, Valcarce e Iberdoex.

No obstante, la organización recuerda que algunas de estas compañías cuentan con programas de fidelización, tarjetas de descuento o sistemas de puntos que permiten rebajar parcialmente el precio anunciado en el surtidor. Aun así, incluso teniendo en cuenta estas promociones, las cadenas de bajo coste siguen ofreciendo, en la mayoría de los casos, precios más competitivos.

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La OCU insiste en que comparar antes de repostar es una de las formas más sencillas de reducir el gasto familiar sin modificar los hábitos de conducción.

Navarra y Teruel, las provincias donde más se puede ahorrar

El estudio también pone de manifiesto que las diferencias de precio no solo dependen de la cadena elegida, sino también de la provincia donde se reposta. Navarra, Teruel, Lleida y Barcelona lideran el ranking de ahorro potencial gracias a la elevada presencia de operadores de bajo coste como BonÀrea, AN Energéticos o Esclatoil. En general, todo el noreste peninsular concentra algunos de los precios más bajos del país.

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En cambio, Baleares, Palencia, Asturias y Ávila destacan entre las provincias donde llenar el depósito resulta más caro, con precios medios que pueden situarse alrededor de un 5% por encima de otras zonas de España.

Para facilitar la búsqueda de las estaciones más económicas, la OCU pone a disposición de los consumidores una calculadora de gasolineras que permite localizar el surtidor más barato introduciendo simplemente el código postal del domicilio o del lugar de trabajo.

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Una persona echa combustible en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press

Canarias, el territorio con el combustible más barato

Canarias constituye un caso diferente debido a su régimen fiscal. La aplicación del IGIC en lugar del IVA permite que los carburantes tengan un precio inferior al de la Península.

Según el estudio, el diésel cuesta de media alrededor de un 11% menos, mientras que la gasolina resulta aproximadamente un 6% más barata. Además, la cadena Canary Oil vuelve a situarse como la opción más económica del archipiélago. La diferencia demuestra que, además de la carga impositiva, la competencia entre operadores también juega un papel importante en la formación de los precios finales que pagan los consumidores.

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La OCU denuncia el efecto “pluma y cohete”

El informe también lanza una advertencia sobre la evolución reciente de los precios del combustible. La organización denuncia que, tras el cierre del Estrecho de Ormuz y el encarecimiento del petróleo Brent durante el pasado mes de marzo, las subidas llegaron prácticamente de inmediato a las estaciones de servicio.

Sin embargo, cuando el precio internacional del crudo comenzó a descender en abril, las rebajas tardaron varias semanas en reflejarse en los surtidores. Se trata del conocido efecto ‘pluma y cohete’: los precios suben rápidamente cuando aumenta el coste del petróleo, pero bajan mucho más lentamente cuando este se abarata.

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Ante esta situación, la OCU solicita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue si determinadas compañías están obteniendo beneficios extraordinarios gracias a este comportamiento y que, en caso de detectarse prácticas contrarias a la competencia, imponga las sanciones correspondientes.