Los famosos españoles que no sabías que eran familia: de la reina Letizia con un actor a una conocida escritora, prima de Kiko Matamoros

Hay famosos que son primos, cuñados o grandes amigos antes de la fama. (Montaje Infobae)

En la larga lista de rostros conocidos del panorama español, hay muchos nombres que han coincidido desde la infancia en mesas, cumpleaños, barrios o hasta dentro de sus casas. Muchas de nuestras celebridades han crecido a la par y, por una o por otra, ambos han acabado siendo reconocidos, aunque en ámbitos distintos. No hablamos de lo obvio, de los que les delata el apellido, de ser las hijas de Lola Flores o el marido de Rocío Jurado, sino de gente que ni siquiera comparte apellido y que ha acabado siendo cuñada, son primos segundos o hasta hermanos que no sabías.

Antes de familiares, hay compañeros de piso que, con distintos ritmos y vocaciones, también han acabado actuando, saliendo en televisión o cumpliendo sus sueños. Por ejemplo, Àngel Llàcer y Silvia Abril compartieron piso en Barcelona mientras estudiaban arte dramático. En la temporada de Tu cara me suena que compartieron juntos, los catalanes no dudaron en contar aquellos tiempos en los que no imaginaban que lo conseguirían.

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Otros famosos que antes vivieron bajo el mismo techo son Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella, ambos actores y también muy amigos entre ellos. Los cómicos compartieron años de trabajo grabando La que se avecina, aunque ellos ya sabían bien lo que era una comunidad de vecinos compartida y las reuniones eternas. Aun así, hay una larga lista de parejas que sí son familias y que va desde Kiko Matamoros hasta Jordi Évole, pasando por la reina Letizia o Almudena Grandes.

Kiko Matamoros y Almudena Grandes: los primos unidos en la infancia

Kiko Matamoros y Almudena Grandes eran primos hermanos. (Montaje Infobae)

El vínculo familiar entre Kiko Matamoros y la escritora Almudena Grandes permaneció en gran medida oculto hasta el fallecimiento de la autora en noviembre de 2021, momento en que la noticia sorprendió a muchos. Ambos compartían una relación de primos directos, ya que sus madres eran hermanas, pero no mantenían contacto desde hacía varios años. Según relató Matamoros, la distancia entre ellos fue creciendo con el paso del tiempo, aunque los recuerdos de infancia y juventud seguían presentes. Tras la pérdida de la escritora, Matamoros recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas palabras, reconociendo la huella que Almudena había dejado en su vida familiar y personal.

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Reina Letizia y Víctor Elías: un lazo real fuera del protocolo

La reina Letizia es prima segunda de Víctor Elías. (Montaje Infobae/Europa Press)

La relación de parentesco entre la reina Letizia y el actor Víctor Elías resulta llamativa por la distancia aparente entre sus trayectorias. La conexión familiar se establece a través de Amelia Álvarez del Valle, madre de Víctor y prima hermana de Jesús Ortiz, padre de Letizia. De este modo, la reina y el actor son primos segundos. A pesar de pertenecer a mundos distintos, la monarquía y la interpretación y la música, Víctor Elías nunca ha ocultado el orgullo que siente por la labor de su prima, especialmente desde los tiempos en que ella ejercía como periodista en TVE.

Jordi Hurtado y Jordi Évole: parentesco en la televisión

La unión familiar de Jordi Évole y Jordi Hurtado. (Montaje Infobae/ Europa Press)

La televisión española cuenta con dos figuras insignes que, además de compartir nombre, comparten lazos familiares: Jordi Hurtado y Jordi Évole. Su parentesco, como primos segundos, salió a la luz de la mano del propio Hurtado, quien explicó que sus padres eran primos hermanos. Este dato, desconocido para la mayoría de los espectadores, unió aún más a dos presentadores con estilos y programas muy distintos. Évole, tras conocerse públicamente la relación, no dudó en dedicarle mensajes de felicitación y afecto a Hurtado, especialmente en fechas señaladas como los aniversarios de Saber y Ganar.

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Alfonso Arús y Javier Cárdenas: una alianza de varias décadas

Los familiares menos conocidos de la televisión. (Montaje Infobae /Wikipedia)

El caso de Alfonso Arús y Javier Cárdenas representa un tipo de parentesco diferente, ya que la relación se origina por vía política. Arús se convirtió en cuñado de Cárdenas tras casarse con Angie, la hermana del presentador, hace más de dos décadas. Esta unión familiar ha tenido también su reflejo en la vida profesional, ya que Angie ocupa un puesto clave en la producción y dirección de los programas de Arús, en particular en el espacio “Aruseros”.

A esta lista se pueden sumar Macarena García, hermana de Javier Ambrossi, Concha Velasco, tía de Manuela Velasco, o María Navarro, que era la representante de Isabel Pantoja y madre de la actriz Lola Dueñas. Estos ejemplos ponen de manifiesto que el universo de los personajes públicos está lleno de conexiones familiares insospechadas. La divulgación de estos lazos aporta una perspectiva diferente sobre las figuras mediáticas, revelando historias personales poco conocidas que van más allá de lo estrictamente profesional.

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