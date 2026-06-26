La vivienda bate récords, pero el ritmo empieza a frenar: los precios subirán entre un 5% y un 8% en lo que resta de año, según Solvia

Bloque de viviendas de El Raval. (Jorge Franganillo)

El precio medio de la vivienda en España alcanzó los 2.429 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026, un nuevo máximo histórico, según datos del I Solvia Market View de 2026 recogidos por Europa Press. La cifra supone un alza del 8,9% respecto al mismo periodo del año anterior. El informe elaborado por la inmobiliaria del mismo nombre anticipa que esta tendencia al alza continuará durante el resto del ejercicio, aunque con subidas más moderadas: entre el 5% y el 8% para el conjunto del año. Las compraventas, en cambio, tenderán a estabilizarse en niveles similares a los de 2025.

El sector residencial español mantiene un alto nivel de actividad, aunque el propio informe detecta “señales cada vez más visibles de moderación”. La demanda sigue siendo sólida tanto en compraventa como en alquiler, pero el crecimiento choca con dos barreras: la escasez de oferta y el excesivo esfuerzo económico que exige el acceso a la vivienda.

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La falta de vivienda disponible afecta con especial intensidad a los grandes núcleos urbanos y a las zonas de costa. Los agentes del sector coinciden en la necesidad de construir alrededor de 700.000 viviendas para atender la demanda acumulada. Ante este diagnóstico, Solvia considera necesario avanzar en medidas que corrijan los desequilibrios estructurales del mercado.

La hipoteca, en máximos desde 2011

El mercado hipotecario cerró el trimestre con 133.618 préstamos sobre vivienda, un 0,9% más que en el periodo anterior y el mayor dato trimestral desde 2011. Las operaciones financiadas representaron el 75% del total de compraventas, con un importe medio de crédito hipotecario de 172.430 euros.

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El contexto financiero resultó favorable: el Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés en el 2% y el euríbor a un año cerró marzo en el 2,565%. Solvia advierte, sin embargo, de que los cambios en política monetaria en curso podrían afectar al mercado en la segunda mitad del año. La economía española ofreció un respaldo adicional: el PIB creció un 0,6% trimestral y un 2,7% interanual, con el IPC situado en el 3,4% en marzo.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

En este contexto, acceder a la vivienda exige un sacrificio financiero que en algunas comunidades supera con creces los umbrales recomendados. Según datos de los Registradores, la cuota hipotecaria media representa el 56,8% del salario en Baleares, el 44% en la Comunidad de Madrid, el 37,8% en Canarias y el 34,9% en Andalucía. La vivienda nueva volvió a ser la más cara, con un precio medio de 2.655 euros por metro cuadrado y un avance trimestral del 6,2%. La vivienda usada se situó en 2.366 euros por metro cuadrado, con una subida del 2,2%.

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El precio del alquiler no encuentra su techo

El precio medio del alquiler cerró el trimestre en 14,8 euros por metro cuadrado al mes, tras un incremento trimestral del 4% y una subida interanual del 9,1%. Madrid y Barcelona lideraron el ranking de provincias más caras, con 21,69 y 21,67 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Solvia prevé que las rentas continúen al alza en los próximos meses, con un avance interanual de entre el 5% y el 8% a escala nacional. En los mercados más tensionados (Madrid, Barcelona, Baleares y el litoral) los incrementos podrían alcanzar entre el 8% y el 10%.

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La obra nueva avanza, pero con limitaciones

Entre enero y marzo se registraron 178.096 compraventas de vivienda en España, apenas un 0,1% menos que en el trimestre anterior. Es el tercer mayor dato trimestral desde 2007, a pesar de quedar un 1,9% por debajo del mismo periodo de 2025. La vivienda nueva fue el segmento más activo, con 39.473 operaciones, un 7,2% más que en el trimestre precedente. La vivienda usada acumuló 138.623 transacciones, con una caída trimestral del 2%. La actividad sigue muy concentrada geográficamente. Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid sumaron más del 62% de todas las operaciones del trimestre.

Evolución del precio de la vivienda libre en España. (Europa Press)

En los dos primeros meses del año se concedieron 24.991 visados de obra nueva, un 9,3% más que un año antes. La cifra, no obstante, fue un 7,5% inferior a la del mismo tramo del trimestre anterior. El informe señala que la construcción sigue condicionada por los costes, los plazos de ejecución, la disponibilidad de suelo y la escasez de mano de obra. Estos factores actúan como freno estructural sobre una oferta que ya resulta insuficiente para absorber la demanda existente.

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*Con información de Europa Press