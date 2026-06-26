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Nico Williams, el as que tiene guardado De la Fuente para el España-Uruguay del Mundial

Tras varias lesiones, el extremo del Athletic Club ya está al 100 por ciento y espera que el seleccionador le de más minutos

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Nico Williams celebra tras abrir el marcador en la final de la Euro 2024 de España ante Inglaterra el domingo 14 de julio del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)
Nico Williams celebra tras abrir el marcador en la final de la Euro 2024 de España ante Inglaterra el domingo 14 de julio del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)

La colonial Guadalajara, una de las más preciosas ciudades de México, puede ser el lugar en donde la dupla más alegre del fútbol de España regrese definitivamente con todas sus luces para dar un golpe en la mesa en este Mundial.

Nico Williams, la joya nacida en Pamplona evoluciona día a día, en cada entrenamiento, por lo que para este trascendental partido ante Uruguay que se disputará hoy (madrugada del sábado a las 2 hora peninsular) se espera que tenga aún más minutos de los 3 que apenas disputó ante Cabo Verde y los 29 frente a Arabia Saudí.

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Las impresiones que se produjeron en Chattanooga, sumadas a estos dos últimos días en la zona de Jalisco, fueron muy positivas con respecto a que el extremo del Athletic Club pueda jugar casi por completo la segunda parte. Si bien las sensaciones internas son que el futbolista está ya al 100 por ciento y podría ser titular, De La Fuente, con buen tino, prefiere preservarlo para la etapa final y repetir el once inicial que aplastó a los saudíes.

Nico Williams, en un entrenamiento. (Reuters/Brett Davis)
Nico Williams, en un entrenamiento. (Reuters/Brett Davis)

El trabajo de los médicos y los fisioterapeutas lo han ayudado a Nico para que cada vez tenga menos molestias físicas, que la pubalgia ceda paso. La última lesión, en el músculo isquiosural de la pierna izquierda, ya quedó atrás.

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El dolor que le impidió tener una temporada de crecimiento en su club, desapareció y por eso De la Fuente contará un poco más con el menor de los Williams ante el equipo que dirige Marcelo Bielsa.

Porque por más que este tercer encuentro tenga su complejidad física, la idea es que Nico sume minutos, roce, experiencia mundialista y se prepare para la etapa más importante de la Copa del Mundo, la fase de eliminación directa.

Por lo que si sigue superando las pruebas y mejora ante las exigencias, podría estar como titular en 16avos de final, ya sea ante Austria o Argelia, si es que se logra el primer puesto del grupo.

La dupla Nico-Lamine

El año no fue bueno para Williams pero en este ámbito mundialista y junto a su gran amigo, Lamine Yamal, recuperó la sonrisa y la confianza. Las bromas entre ellos están a la orden del día y muchas veces a la vista de todos los periodistas presentes en las prácticas abiertas.

Entrenamiento en Chatanooga entre Nico Williams y Lamine Yamal. (Reuters/Brett Davis)
Entrenamiento en Chatanooga entre Nico Williams y Lamine Yamal. (Reuters/Brett Davis)

Justamente los números de la dupla Nico-Lamine son alentadores para De la Fuente, quien claramente está guardando en la manga esa carta ganadora para jugarla en los momentos claves.

Siempre es recordada la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra y ese gol de Nico y esa asistencia de Yamal; sin embargo ese no es el único antecedente ganador de ambos cuando están juntos. Ese solo es el momento cumbre.

Nico Williams con su compañero de la selección de España Lamine Yamal tras anotar en la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra el domingo 14 de julio del 2024. (AP Foto/Matthias Schrader)
Nico Williams con su compañero de la selección de España Lamine Yamal tras anotar en la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra el domingo 14 de julio del 2024. (AP Foto/Matthias Schrader)

Juntos con la absoluta disputaron 21 partidos, de los cuales 14 fueron victorias y 7 empates. Invictos, en total compartieron 1349 minutos y la productividad de ambos es altísima: Lamine con Nico en el campo marcó 5 goles y dio 9 asistencias, en tanto que Nico hizo 5 tantos y entregó la pelota para el gol en 4 oportunidades.

Nico Williams y Lamine Yamail. (REUTERS/Angelika Warmuth)
Nico Williams y Lamine Yamail. (REUTERS/Angelika Warmuth)

Lo mejor de todos estos datos es que no es que juegan solamente el uno para el otro. Acerca de esto, solo anotaron dos goles con asistencia entre sí: el mencionado ante los ingleses y uno de Lamine en el primer partido juntos, el 8 de septiembre de 2023, en la victoria 1 - 7 ante Georgia por la fase de clasificación de la Eurocopa.

Nico Williams en la final de la Nations League contra Portugal. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Nico Williams en la final de la Nations League contra Portugal. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Al estar cada uno ubicados en los extremos, Lamine en la derecha y Nico en la izquierda, la productividad individual genera espacios que son aprovechados por sus compañeros. El más beneficiado en la selección española por la presencia conjunta en el campo de Nico y de Lamine fue Dani Olmo, quien marcó 4 goles con ellos a su lado. Mikel Oyarzabal con 2 es otro de los delanteros que aprovecha de jugar con ellos a sus costados en la era De La Fuente.

Lo peor ya pasó para Nico Williams. La frustración y el enfado que él mismo confesó tener al ausentarse de 20 partidos por lesiones durante la temporada, quedaron ya enterradas. El extremo está listo, solo falta que De la Fuente toque la tecla correcta en el momento justo, en la instancia necesaria. Lo mejor está por venir, con Nico por la izquierda.

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