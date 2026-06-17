España

Igualdad investiga denuncias sobre ‘terapias de conversión’ a personas LGTBIQ+ e inicia un expediente sancionador

Estas prácticas están prohibidas por ley en España, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal

Guardar
Google icon
Decenas de personas durante una manifestación en defensa de la Ley LGTBI y la Ley Trans de la Comunidad de Madrid el pasado 17 de diciembre. (Fernando Sánchez - Europa Press)
Manifestación en defensa de la Ley LGTBI y la Ley Trans de la Comunidad de Madrid. (Fernando Sánchez - Europa Press)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado este miércoles en el Congreso que en los últimos meses su departamento ha recibido denuncias relevantes, tanto individuales como colectivas, sobre el uso de pseudoterapias de conversión dirigidas a personas LGTBIQ+. Redondo ha detallado que algunas denuncias de la Comunidad Valenciana ya están bajo investigación y que esta semana se ha abierto un expediente sancionador, según ha informado la agencia EFE. Estas prácticas están prohibidas por ley.

La ministra ha respondido así a la diputada Águeda Micó i Micó, del Grupo Mixto, que la ha preguntado sobre el apoyo a las víctimas de estas prácticas. Redondo ha asegurado que el Gobierno ha iniciado los procedimientos y que continuará el proceso hasta el final: “Estamos intentando recomponer una situación que no se debería haber producido jamás, porque se trata de reconocer a la gente como es, de mirar a los ojos a las personas y aceptarlas como son. No de intentar cambiar a nadie porque nadie tiene por qué ser cambiado, menos forzosamente", ha explicado.

PUBLICIDAD

A lo largo de esta tarde, la comisión de Igualdad debatirá un dictamen para modificar el Código Penal y sancionar las terapias de conversión que buscan eliminar o negar la orientación sexual, identidad o expresión de género. Antes de esa votación, la diputada de Compromís ha solicitado a Redondo que algunas de las enmiendas propuestas desde su grupo, y que cuentan con apoyo de la sociedad civil, se incluyan en el texto final. Estas enmiendas buscan que la ley contemple alternativas de vivienda y ayudas económicas para las víctimas, en su mayoría menores sometidos a estas terapias por decisión de sus propias familias.

Micó ha cuestionado la negativa del PSOE a incorporar estas propuestas y consideró que el enfoque actual es insuficiente: “No basta con aprobar una ley, tenemos que ir más allá”, afirmó.

PUBLICIDAD

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una sesión de control al Gobierno. (Eduardo Parra / Europa Press)
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una sesión de control al Gobierno. (Eduardo Parra / Europa Press)

Redondo ha defendido la firmeza del Ejecutivo en el avance de los derechos LGTBI+ y ha subrayado que la estrategia del Gobierno es global y transversal. “No son promesas vacías; el objetivo es que las medidas sean eficaces y generen confianza entre quienes han sufrido estas prácticas”.

Prácticas prohibidas por ley

Cabe recordar que en 2025 la Asociación Española contra las Terapias de Conversión presentó una denuncia ante el Ministerio de Igualdad contra varias diócesis españolas -entre ellas las de Madrid, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá de Henares y Sigüenza-, además de personas físicas, una empresa y una fundación, por presuntamente promover y acoger eventos donde se proponen terapias de conversión para personas LGTBI “basadas en la castidad y la práctica religiosa” con el objetivo de cambiar su orientación sexual.

Según explicó el presidente de esta asociación, Saúl Castro, estos grupos promueven una visión estigmatizante y denigrante de la homosexualidad y las identidades LGTBI, de forma que proponen la castidad absoluta y la realización de prácticas religiosas diarias —como leer la Biblia, rezar el Rosario, asistir a misa o confesarse— con la idea de que la homosexualidad no responde a una orientación sexual natural, sino que sería consecuencia de traumas vividos durante la infancia.

El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.

En España estas prácticas están prohibidas por ley: sanciona la promoción de programas o métodos de modificación de la orientación sexual de las personas LGTBI, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal, al igual que la norma no permite la convocatoria de eventos públicos o actividades dirigidas a incitar a la comisión de otras infracciones tipificadas en la ley.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

LGTBIDiversidadMinisterio de IgualdadAna RedondoComunidad ValencianaEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 junio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 junio

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Bad Bunny se da un homenaje en uno de los mejores restaurantes de Madrid: croquetas, dumplings y lasañas con el sello de Dabiz Muñoz

El artista puertorriqueño no ha querido irse de la capital sin hacer una parada gastronómica, indispensable en una de las ciudades con mayor oferta culinaria del planeta

Bad Bunny se da un homenaje en uno de los mejores restaurantes de Madrid: croquetas, dumplings y lasañas con el sello de Dabiz Muñoz

Los Equipos de Calle de Madrid denuncian la “precariedad laboral” y la retirada de enseres a personas sin hogar sin previo aviso del Ayuntamiento: “Es maltrato”

El consistorio de José Luis Martínez Almeida niega la acusación y afirma que “nunca han dado orden de tirar enseres”

Los Equipos de Calle de Madrid denuncian la “precariedad laboral” y la retirada de enseres a personas sin hogar sin previo aviso del Ayuntamiento: “Es maltrato”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama rechaza retirar el pasaporte al expresidente como pedía la Fiscalía

Qué es la “autorización universal voluntaria” que Zapatero ha entregado al juez Calama: una llave maestra para el secreto bancario, pero tiene trampa

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid cumple su promesa y manda un informe sobre el caso Negreira a la UEFA

Las normas del Islam que llevan a la FIFA a impedir que las banderas de Arabia Saudí e Irak toquen el césped en el Mundial 2026

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026