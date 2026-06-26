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A qué hora y dónde ver el España-Uruguay en España: la Selección se juega el liderato y los charrúas la eliminación

El otro partido del grupo será el Cabo Verde-Arabia Saudí. Ambos buscando la victoria para pasar a la siguiente ronda

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Un futbolista de España con camiseta roja y número 22 dribla el balón en un campo verde. Detrás, un jugador de Cabo Verde con camiseta blanca
A qué hora y dónde ver el España-Uruguay. (EFE)

La selección española afronta este sábado de madrugada su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con un duelo decisivo frente a Uruguay. El equipo de Luis de la Fuente llega como líder del Grupo H con cuatro puntos, pero todavía tiene pendiente asegurar el primer puesto y definir su camino en las eliminatorias.

Enfrente estará una Uruguay sin margen de error. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa suma dos puntos tras las dos primeras jornadas y necesita la victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación. El propio técnico argentino ha resumido la importancia del encuentro con una frase rotunda: “Es una final”. Además, ha advertido que “la disposición para disputar cada pelota va a ser máxima”.

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El otro partido será el Cabo Verde-Arabia Saudí. EL conjunto africano buscará dar el zarpazo definitivo para conquistar la segunda plaza, mientras que Arabia Saudí espera sacar los tres puntos para también tener opciones de clasificación directa. Un empate, en ambos casos, no dejaría satisfecho a nadie, salvo a la Selección.

Mundial 2026 - España 4 - Arabia Saudita 0 - ES

¿A qué hora se juega el Uruguay-España?

El encuentro se disputa en el Estadio Akron de Guadalajara (México) y comenzará a las 18:00 hora local. En España podrá seguirse a partir de las 02:00 horas de la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de junio, un horario poco habitual provocado por la diferencia horaria con Norteamérica. En Uruguay arrancará a las 21:00 horas del viernes.

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Como sucede en la última jornada de la fase de grupos, los dos encuentros del Grupo H se disputarán de forma simultánea. A la misma hora jugarán también Cabo Verde y Arabia Saudí en Houston, un resultado que será determinante para conocer la clasificación definitiva.

Dónde ver el partido por televisión y online

El Uruguay-España podrá verse en abierto a través de La 1 de RTVE y en la plataforma RTVE Play. Además, el encuentro estará disponible en DAZN y en el canal DAZN Mundial, que ofrece todos los partidos del Mundial 2026. En Cataluña también se emitirá por La 2 Cat; mientras Infobae hará una cobertura completa del encuentro, con el minuto a minuto y las mejores noticias de la previa y el postpartido. La plaza de Colón no estará abierta debido a las altas horas de la madrugada.

La Plaza de Colón llena de aficionados siguiendo a España. (Europa Press)
La Plaza de Colón llena de aficionados siguiendo a España. (Europa Press)

España busca el liderato del grupo H

La Roja llega a la última jornada después de empatar sin goles frente a Cabo Verde en su estreno y reaccionar con una contundente goleada por 4-0 ante Arabia Saudí. Ese triunfo devolvió las buenas sensaciones a un equipo que aspira a cerrar la fase de grupos como primero.

Luis de la Fuente ha dejado entrever que podría mantener el bloque que tan buen rendimiento ofreció en el segundo encuentro. “La actuación del otro día no invita a hacer cambios, pero estoy muy contento con lo que hicieron los que salieron y con lo que veo en los entrenamientos”.

España depende de sí misma para terminar líder del grupo. Una victoria le garantiza la primera plaza, mientras que un empate o una derrota abren diferentes escenarios en función del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudí.

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

Uruguay, obligada a reaccionar

El balance de Uruguay en este Mundial ha estado por debajo de las expectativas. Los de Marcelo Bielsa empataron 1-1 frente a Arabia Saudí y volvieron a dejar escapar la victoria con un 2-2 ante Cabo Verde, resultados que les obligan a jugarse la clasificación en la última jornada, contra el rival más duro del grupo. El conjunto charrúa mantiene la identidad de su seleccionador, basada en la presión alta, la intensidad y el ritmo constante, pero ha acusado la falta de gol de sus delanteros.

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