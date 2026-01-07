La estrategia de Mediaset para remontar sus audiencias: su plan para dejar de caer en 2026

Jorge Javier Vázquez presenta 'El diario de Jorge', su nuevo programa en Telecinco. (Helena Margarit Cortadellas)

Telecinco afronta 2026 como un año decisivo para su futuro inmediato. Tras cerrar 2025 con un 9,5% de cuota de pantalla, el peor dato de su historia, la principal cadena de Mediaset se ha visto obligada a reaccionar con rapidez para frenar una caída que la ha llevado a perder el liderazgo que durante años ostentó en la televisión lineal. El objetivo es claro: recuperar espectadores, reforzar su identidad y volver a ser competitiva en un mercado cada vez más fragmentado.

Con este contexto, la cadena ha diseñado una estrategia basada en apoyarse en marcas reconocibles, combinar nostalgia y grandes formatos de entretenimiento y reordenar su parrilla para ofrecer mayor estabilidad. Una hoja de ruta que arranca desde los primeros días del año y que marcará el rumbo de los próximos meses.

El primer movimiento clave de Telecinco ha sido apostar de nuevo por la telerrealidad, un género que durante años fue uno de sus mayores baluartes. La cuarta edición de GH Dúo ha inaugurado el año como uno de los pilares de la estrategia, con la convivencia de famosos en parejas como principal reclamo. El formato llega tras el tropiezo de Gran Hermano 20, que no logró consolidarse, por lo que su rendimiento será uno de los primeros termómetros para medir la recuperación de la cadena.

Grandes formatos para reactivar el prime time

Junto a este reality, Got Talent España regresa con su undécima temporada como una de las apuestas más fiables del prime time. El talent show, que históricamente ha ofrecido datos por encima de la media del canal, afronta una edición marcada por cambios en el jurado y por la presión de mantener su capacidad de convocatoria en un contexto de evidente desgaste del género. Aun así, Mediaset confía en su poder de atracción para reforzar las noches del fin de semana.

A estos títulos se suman otros formatos de alto impacto como Supervivientes y La isla de las tentaciones, considerados los dos grandes motores de audiencia del grupo. Ambos regresarán en 2026 con el reto de mantener cifras de doble dígito sin caer en la sobreexposición, especialmente en el caso del reality de parejas, que ha ocupado múltiples franjas en los últimos meses.

Nostalgia, concursos y ficción para reforzar la parrilla

Más allá del prime time, Telecinco también ha puesto el foco en su programación diaria. El regreso de concursos históricos como El precio justo y Allá tú responde a una estrategia clara: recuperar al público familiar y ofrecer formatos blancos, reconocibles y capaces de fidelizar a diferentes generaciones. La cadena confía en que estos espacios aporten estabilidad a franjas especialmente sensibles como la tarde y el access prime time.

En este último tramo, destaca también el traslado de First Dates desde Cuatro a Telecinco, una decisión pensada para amortiguar la pérdida de espectadores tras el final de algunos realities y reforzar una franja clave para el balance diario de audiencias. El dating show ya ha demostrado en el pasado su capacidad para resistir frente a la competencia más dura.

La ficción nacional completa la estrategia. Con el estreno de Pura sangre, Telecinco busca reforzar su imagen de marca y apostar por producciones de prestigio que trasciendan el dato inmediato de audiencia. Aunque este tipo de series no siempre garantizan grandes cifras, sí aportan valor a largo plazo y contribuyen a redefinir el ADN de la cadena.