España

La estrategia de Mediaset para remontar sus audiencias: su plan para dejar de caer en 2026

El grupo audiovisual confía en el regreso de sus grandes formatos, la nostalgia y una parrilla más estable para frenar la caída y reconectar con el público

Guardar
Jorge Javier Vázquez presenta 'El
Jorge Javier Vázquez presenta 'El diario de Jorge', su nuevo programa en Telecinco. (Helena Margarit Cortadellas)

Telecinco afronta 2026 como un año decisivo para su futuro inmediato. Tras cerrar 2025 con un 9,5% de cuota de pantalla, el peor dato de su historia, la principal cadena de Mediaset se ha visto obligada a reaccionar con rapidez para frenar una caída que la ha llevado a perder el liderazgo que durante años ostentó en la televisión lineal. El objetivo es claro: recuperar espectadores, reforzar su identidad y volver a ser competitiva en un mercado cada vez más fragmentado.

Con este contexto, la cadena ha diseñado una estrategia basada en apoyarse en marcas reconocibles, combinar nostalgia y grandes formatos de entretenimiento y reordenar su parrilla para ofrecer mayor estabilidad. Una hoja de ruta que arranca desde los primeros días del año y que marcará el rumbo de los próximos meses.

El primer movimiento clave de Telecinco ha sido apostar de nuevo por la telerrealidad, un género que durante años fue uno de sus mayores baluartes. La cuarta edición de GH Dúo ha inaugurado el año como uno de los pilares de la estrategia, con la convivencia de famosos en parejas como principal reclamo. El formato llega tras el tropiezo de Gran Hermano 20, que no logró consolidarse, por lo que su rendimiento será uno de los primeros termómetros para medir la recuperación de la cadena.

Grandes formatos para reactivar el prime time

Junto a este reality, Got Talent España regresa con su undécima temporada como una de las apuestas más fiables del prime time. El talent show, que históricamente ha ofrecido datos por encima de la media del canal, afronta una edición marcada por cambios en el jurado y por la presión de mantener su capacidad de convocatoria en un contexto de evidente desgaste del género. Aun así, Mediaset confía en su poder de atracción para reforzar las noches del fin de semana.

Risto Mejide en la presentación
Risto Mejide en la presentación de 'Got Talent' en el Festval de Vitoria (Europa Press)

A estos títulos se suman otros formatos de alto impacto como Supervivientes y La isla de las tentaciones, considerados los dos grandes motores de audiencia del grupo. Ambos regresarán en 2026 con el reto de mantener cifras de doble dígito sin caer en la sobreexposición, especialmente en el caso del reality de parejas, que ha ocupado múltiples franjas en los últimos meses.

Nostalgia, concursos y ficción para reforzar la parrilla

Más allá del prime time, Telecinco también ha puesto el foco en su programación diaria. El regreso de concursos históricos como El precio justo y Allá tú responde a una estrategia clara: recuperar al público familiar y ofrecer formatos blancos, reconocibles y capaces de fidelizar a diferentes generaciones. La cadena confía en que estos espacios aporten estabilidad a franjas especialmente sensibles como la tarde y el access prime time.

En este último tramo, destaca también el traslado de First Dates desde Cuatro a Telecinco, una decisión pensada para amortiguar la pérdida de espectadores tras el final de algunos realities y reforzar una franja clave para el balance diario de audiencias. El dating show ya ha demostrado en el pasado su capacidad para resistir frente a la competencia más dura.

El restaurante más famoso de la televisión comienza una nueva temporada con un nuevo fichaje en el plantel de camareros, Lidia Santos

La ficción nacional completa la estrategia. Con el estreno de Pura sangre, Telecinco busca reforzar su imagen de marca y apostar por producciones de prestigio que trasciendan el dato inmediato de audiencia. Aunque este tipo de series no siempre garantizan grandes cifras, sí aportan valor a largo plazo y contribuyen a redefinir el ADN de la cadena.

Temas Relacionados

Mediaset EspañaTelecincoCuatroFirst DatesCarlos SoberaEspaña-noticiasGran Hermano EspañaEspaña-entretenimientoTelevisión EspañaSupervivientes España

Últimas Noticias

El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

La fecha de su comparecencia será el 15 de enero

El juez instructor abre juicio

Cómo hacer lubina en la freidora de aire, una receta ligera y saludable lista en pocos minutos

Además de ser uno de los pescados blancos más magros de nuestro mercado, la lubina destaca por un elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, así como en vitaminas y minerales.

Cómo hacer lubina en la

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

Una estrategia adecuada puede marcar la diferencuia entre un sí o un no

Ferran, experto en recursos humanos:

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

El premio se obtuvo tras acertar una de las combinaciones más difíciles del sorteo europeo Eurojackpot

Un hombre gana la lotería
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El cuerpo recuperado en Indonesia

El cuerpo recuperado en Indonesia es el de Mateo, uno de los menores de la familia valenciana desaparecida en el naufragio de un barco turístico

El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

El juez del caso Koldo deniega la autorización para que Ábalos asista a la comisión de investigación en el Senado al no haber tiempo legal para autorizarla

Desarticulan una organización de tráfico de metanfetaminas en España con vínculos con el Cartel de Sinaloa de México: usaba un búnker secreto

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un policía hondureño que aseguró estar amenazado por su jefe por no querer colaborar con bandas criminales

ECONOMÍA

Ferran, experto en recursos humanos:

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 enero

Un hombre que trabajaba en la DGT se jubila con 60 años y una pensión de 2.862 euros

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención