Espana agencias

Junts se abstiene en el Parlamento catalán ante una moción para pedir elecciones a Sánchez

Guardar
Google icon

Barcelona, 18 jun (EFE).- El pleno del Parlament catalán ha rechazado este jueves una moción del PP que expresaba "la urgente necesidad" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones de forma "inmediata".

La iniciativa ha contado solo con el apoyo de Vox, mientras que Junts, la CUP y Aliança Catalana se han abstenido y el PSC, ERC y Comuns han votado en contra.

PUBLICIDAD

Esta iniciativa llega dos días después de que Junts presentara una enmienda -rechazada por la Mesa del Congreso- a una moción del PP en la que se pedía al Congreso que instara al presidente Pedro Sánchez a convocar elecciones.

La moción debatida en el Parlament señalaba que "la sucesión ininterrumpida de escándalos e investigaciones judiciales" que afectan al PSOE evidencian "el agotamiento político y moral de la legislatura".

PUBLICIDAD

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha denunciado el "entramado de poder corrompido construido alrededor del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez" y ha señalado: "Hoy votamos en el Parlament lo que el PSOE ha impedido votar en el Congreso. Lo que pide el PP es muy sencillo, no es ni de izquierdas ni de derechas, pedimos explicaciones, decencia y elecciones generales".

Además, ha interpelado directamente a Junts a sumarse a su iniciativa: "Hoy tienen una oportunidad de demostrar si todo lo que han dicho hasta ahora era sincero o era una escenificación pactada. Tienen una moción que reclama exactamente lo que piden en el Congreso".

Sin embargo, el diputado de Junts Agustí Colomines ha marcado distancias con el PP -"no somos de los suyos ni de estos otros", ha indicado en referencia a populares y socialistas- y ha considerado que el debate sobre la convocatoria de elecciones generales "no corresponde en absoluto" al Parlament.

"Desconfiar de unos porque mienten, te quieren engañar o son trileros, no significa tener confianza en otros", ha reiterado Colomines, que ha vuelto a invitar al PP a reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica) si quieren tratar algún asunto con ellos.

El diputado de Junts ha subrayado que la corrupción es "sistémica del régimen del 78", una acusación que también ha lanzado el diputado y secretario general adjunto de ERC, Oriol López, que también ha denunciado el "lawfare" y las "cacerías políticas de la extrema derecha judicial".

Tras reclamar al PSOE "máxima transparencia" contra la corrupción, López ha remarcado que ERC "nunca flirteará con el PP y Vox, "como quizás algunos intentan hacer".

Por su parte, el portavoz adjunto del PSC, Jordi Riba, ha denunciado el "cinismo" del PP por "repartir carnets de decencia mientras representa un partido condenado por corrupción".

"Una democracia no solo se degrada cuando hay corrupción. También se degrada cuando se fabrican sombras y casualidades para destruir vidas y carreras políticas", ha agregado Riba, que ha recordado casos de políticos "señalados, destrozados políticamente y después absueltos o exculpados cuando el mal ya estaba hecho". EFE

dic-mcp/mg/aam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Expertos piden educar ante "el negocio del odio" en la red y "la violencia rentable"

Infobae

La bolsa española cae el 0,09 % tras recientes récords y mantiene la cota de 19.400 puntos

Infobae

Casi el 10 % de la población española afirma haber cambiado sus hábitos de consumo cárnico

Infobae

Sánchez reitera su respaldo a Zapatero y desvela que ha estado en contacto con él desde su imputación

Sánchez reitera su respaldo a Zapatero y desvela que ha estado en contacto con él desde su imputación

Sánchez no cierra la puerta a adelantar elecciones si no se aprueban los presupuestos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

Pedro Sánchez, sobre la declaración de Zapatero ante el juez y la imputación de sus hijas: “Cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo del PSOE”

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma reunión con el Rey Felipe VI el jueves 25 de junio en CDMX: “Es un paso importante”

ECONOMÍA

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La banca española arrasa en Europa: es la segunda que da más rentabilidad, por detrás de la croata, y duplica la de Alemania y Francia

Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte se entregarán a finales de 2029

La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

Los requisitos para acceder a una pensión de incapacidad permanente sin estar dado de alta en la Seguridad Social

DEPORTES

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

De acabar con la carrera de Jesé a ser una de las estrellas de Bosnia en el Mundial 2026: esta es la brillante trayectoria del capitán bosnio

Xhaka y la bronca a sus compañeros de la selección de Suiza tras el empate ante Qatar: “No hace falta ser el centro de atención y querer hacer todo uno mismo”

Deseo concedido: Estados Unidos da la visa a la madre de Vozinha tras su actuación ante España en el Mundial 2026

Bosnia sueña con seguir los pasos de Croacia en el Mundial, la única exyugoslava que ha superado la fase de grupos como estado independiente