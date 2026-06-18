Junts se abstiene en el Parlamento catalán ante una moción para pedir elecciones a Sánchez

Barcelona, 18 jun (EFE).- El pleno del Parlament catalán ha rechazado este jueves una moción del PP que expresaba "la urgente necesidad" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones de forma "inmediata".

La iniciativa ha contado solo con el apoyo de Vox, mientras que Junts, la CUP y Aliança Catalana se han abstenido y el PSC, ERC y Comuns han votado en contra.

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Esta iniciativa llega dos días después de que Junts presentara una enmienda -rechazada por la Mesa del Congreso- a una moción del PP en la que se pedía al Congreso que instara al presidente Pedro Sánchez a convocar elecciones.

La moción debatida en el Parlament señalaba que "la sucesión ininterrumpida de escándalos e investigaciones judiciales" que afectan al PSOE evidencian "el agotamiento político y moral de la legislatura".

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El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha denunciado el "entramado de poder corrompido construido alrededor del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez" y ha señalado: "Hoy votamos en el Parlament lo que el PSOE ha impedido votar en el Congreso. Lo que pide el PP es muy sencillo, no es ni de izquierdas ni de derechas, pedimos explicaciones, decencia y elecciones generales".

Además, ha interpelado directamente a Junts a sumarse a su iniciativa: "Hoy tienen una oportunidad de demostrar si todo lo que han dicho hasta ahora era sincero o era una escenificación pactada. Tienen una moción que reclama exactamente lo que piden en el Congreso".

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Sin embargo, el diputado de Junts Agustí Colomines ha marcado distancias con el PP -"no somos de los suyos ni de estos otros", ha indicado en referencia a populares y socialistas- y ha considerado que el debate sobre la convocatoria de elecciones generales "no corresponde en absoluto" al Parlament.

"Desconfiar de unos porque mienten, te quieren engañar o son trileros, no significa tener confianza en otros", ha reiterado Colomines, que ha vuelto a invitar al PP a reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica) si quieren tratar algún asunto con ellos.

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El diputado de Junts ha subrayado que la corrupción es "sistémica del régimen del 78", una acusación que también ha lanzado el diputado y secretario general adjunto de ERC, Oriol López, que también ha denunciado el "lawfare" y las "cacerías políticas de la extrema derecha judicial".

Tras reclamar al PSOE "máxima transparencia" contra la corrupción, López ha remarcado que ERC "nunca flirteará con el PP y Vox, "como quizás algunos intentan hacer".

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Por su parte, el portavoz adjunto del PSC, Jordi Riba, ha denunciado el "cinismo" del PP por "repartir carnets de decencia mientras representa un partido condenado por corrupción".

"Una democracia no solo se degrada cuando hay corrupción. También se degrada cuando se fabrican sombras y casualidades para destruir vidas y carreras políticas", ha agregado Riba, que ha recordado casos de políticos "señalados, destrozados políticamente y después absueltos o exculpados cuando el mal ya estaba hecho". EFE

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