Marruecos es declarado campeón de África por la CAF tras la retirada de Senegal en la final

El marroquí Youssef En-Nesyri y sus compañeros celebran tras ganar el partido en la tanda de penaltis (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha alterado de forma radical el desenlace de la Copa Africana de Naciones 2025, declarando vencedora a la selección de Marruecos y retirando el título a Senegal después de una polémica final marcada por incidentes arbitrales y la retirada temporal del conjunto senegalés del terreno de juego.

Según la resolución oficial comunicada en la noche del 17 de marzo de 2026, 'la CAF ha determinado que Senegal pierde por incomparecencia la final del torneo’, fijando un marcador de 3-0 a favor de Marruecos. Esta decisión se ampara en la aplicación del artículo 84 del Reglamento de la competición y anula la victoria deportiva de Senegal en el campo. El Comité ha precisado que la selección campeona se proclama así por vía administrativa, tras considerar inadmisible la conducta del combinado senegalés durante la final.

El partido celebrado en Rabat el pasado mes había concluido inicialmente con triunfo para Senegal en la prórroga, por un ajustado 1-0 gracias al gol de Gueye, tras una sucesión de episodios controvertidos. El dato clave que ha desencadenado la decisión de la CAF es la 'retirada temporal de la selección senegalesa’ del césped a raíz de un penalti señalado sobre Brahim Díaz y que finalmente fue errado.

La Junta de Apelaciones de la CAF ha resuelto en favor de Marruecos una protesta formal presentada por la casa federativa del país anfitrión, y que la actitud del equipo senegalés infringe tanto el artículo 82 como el artículo 84 del reglamento de la competición.

Polémica arbitral y protesta marroquí

La secuencia de los hechos quedó marcada por la agitación en los minutos finales. Cuando el encuentro rozaba el final del tiempo reglamentario, el colegiado Jean-Jacques Ngambo Ndala anuló un gol a Senegal en el minuto 92 por una falta sobre Achraf Hakimi.

Pocos instantes después, se sancionó penalti sobre Brahim Díaz tras la revisión del VAR, lo que llevó al seleccionador Pape Thiaw a ordenar momentáneamente la salida de sus jugadores. Solo la intervención del capitán Sadio Mané, quien llamó a sus compañeros a volver al terreno de juego con el ánimo de “jugar como hombres”, impidió que la deserción se consumara totalmente.

El marroquí Brahim Diaz falla un penalti (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

A pesar de reanudar el juego y finalizar el partido sobre el césped, la Real Federación Marroquí de Fútbol elevó una protesta formal ante la CAF, reclamando la retirada de Senegal como una infracción que debía traducirse en derrota automática.

Tal como se recoge en el comunicado oficial, “se declara inadmisible la conducta de la selección de Senegal. Se declara la derrota por incomparecencia, registrándose el resultado 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Se desestiman todas las demás mociones o peticiones de amparo”.

La Junta de Apelaciones de la CAF ha considerado válida la reclamación marroquí y ha revocado, en consecuencia, la decisión de la Comisión Disciplinaria, que no había actuado inicialmente en ese sentido. Además, se han impuesto sanciones económicas a la propia federación de Marruecos por los incidentes acontecidos durante la final como el episodio del recogepelotas o las interferencias en la zona VAR.

El título se decide fuera del campo

De este modo, el pronunciamiento de la CAF establece un precedente inusual: Marruecos se convierte en campeona de África en los despachos tras perder en el campo, mientras que Senegal ve anulada su única victoria por motivos disciplinarios administrativos aplicados por la organización continental.

La secuencia y el fundamento de la decisión se basan íntegramente en la interpretación de los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo, que sancionan con derrota automática no solo el abandono definitivo, sino también cualquier negativa a continuar el partido ordenada oficialmente o la retirada sin la autorización expresa del colegiado.

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Polémica en la final Copa África

Con este fallo, Marruecos inscribe un nuevo título la noche del 17 de marzo de 2026 en el palmarés de la Copa Africana de Naciones por decisión del Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol, lo que supone su segunda victoria en este campeonato.