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El príncipe Emmanuel de Bélgica cambia de universidad a mitad de curso por su dislexia: “No recibía suficiente apoyo ni orientación”

El medio holandés ‘HNL’ ha informado de su cambio de la UCLL University College de Lovaina al ISTEC Bruxelles de la capital

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La princesa Eleonore y el príncipe Emmanuel de Bélgica llegan a la ceremonia religiosa de la boda de la princesa Maria Laura de Bélgica y William Isvy, 2022. (REUTERS/Johanna Geron).
La princesa Eleonore y el príncipe Emmanuel de Bélgica llegan a la ceremonia religiosa de la boda de la princesa Maria Laura de Bélgica y William Isvy, 2022. (REUTERS/Johanna Geron).

El rumbo académico del príncipe Emmanuel de Bélgica ha dado un giro inesperado en pleno curso. Con apenas 20 años, el joven ha decidido abandonar los estudios que había iniciado hace solo unos meses en Lovaina para emprender una nueva etapa formativa en Bruselas, en un cambio que se ha producido con total discreción pero que ha resonado con eco en la prensa del país, entre los que se encuentra el medio HNL.

Según el citado diario, hasta ahora, Emmanuel cursaba un grado en Gestión de Negocios Internacionales y Marketing en la UCLL University College, un programa impartido en inglés que había comenzado el pasado mes de septiembre con aparente entusiasmo. Sin embargo, tras completar los exámenes del primer semestre en enero, no regresó a las aulas. Su ausencia no pasó desapercibida: compañeros y personal del centro notaron rápidamente que había dejado de asistir, al igual que su habitual equipo de seguridad.

La noticia no ha tardado en trascender a la prensa belga, que apunta a posibles dificultades académicas como detonante de esta decisión. En concreto, HNL indica a que el príncipe “no recibía suficiente apoyo ni orientación para su dislexia”, un trastorno del aprendizaje que afecta a la lectura y la escritura y que requiere, en muchos casos, acompañamiento especializado.

La princesa Eleonore, el príncipe Gabriel, la princesa heredera Elisabeth y el príncipe Emmanuel de Bélgica asisten a las celebraciones del Día Nacional de Bélgica de 2022. (REUTERS/Yves Herman).
La princesa Eleonore, el príncipe Gabriel, la princesa heredera Elisabeth y el príncipe Emmanuel de Bélgica asisten a las celebraciones del Día Nacional de Bélgica de 2022. (REUTERS/Yves Herman).

Finalmente, el Palacio Real de Bélgica ha confirmado el cambio de centro, aunque subrayan que se trata de “una decisión consciente del príncipe, quien llegó a la conclusión de que el programa de Lovaina no era necesariamente lo que buscaba”. Su destino actual es ISTEC Bruxelles, donde desde principios de marzo está matriculado en un curso de desarrollo empresarial con un enfoque más práctico y, además, impartido en francés. Esta nueva formación, orientada al ámbito comercial, incluye un mayor contacto con el mundo laboral a través de prácticas, un aspecto que podría haber resultado decisivo en su elección.

Pese a tratarse de un cambio a mitad del año académico, desde la Casa Real aseguran que “no se prevé que la modificación de la carrera tenga un impacto significativo en el progreso de sus estudios”. Si supera las evaluaciones previstas, Emmanuel podrá continuar sus estudios sin retrasos, lo que le permitirá mantener su itinerario formativo dentro de los plazos previstos.

La princesa heredera Isabel y el príncipe Emmanuel de Bélgica asisten al Warmathon, que forma parte de la "Warmste Week" de 2022. (REUTERS/Johanna Geron).
La princesa heredera Isabel y el príncipe Emmanuel de Bélgica asisten al Warmathon, que forma parte de la "Warmste Week" de 2022. (REUTERS/Johanna Geron).

Su tercer hijo, el más cultura

Este episodio refleja, además, la flexibilidad con la que los reyes Felipe de Bélgica y Matilde de Bélgica están acompañando el desarrollo personal de su hijo menor. A diferencia de su hermana mayor Elisabeth, heredera al trono, Emmanuel cuenta con mayor margen para explorar distintos caminos antes de definir su futuro profesional.

No es la primera vez que el príncipe experimenta con distintas opciones. Antes de empezar su etapa universitaria, optó por tomarse un año sabático que lo llevó fuera de Bélgica, concretamente a España, donde pasó una temporada en Zaragoza formándose en una academia de fútbol mientras perfeccionaba idiomas. Aquella etapa estuvo marcada por la discreción, en línea con el perfil bajo que siempre ha caracterizado su vida pública. Además, actualmente dedica su tiempo libre a probar suerte el mundo del la música, donde está desarrollando su faceta de DJ bajo el nombre de Vyntrix.

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